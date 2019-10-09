 新德里力排众议推动RCEP进程 | 经济纵横 | DW | 10.10.2019

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经济纵横

新德里力排众议推动RCEP进程

印度政府排除阻力，推动旨在加入中国主导的自由贸易谈判。印度国内有很多人担心，自贸协定框架内，廉价的中国产品会吞噬国货。

Indien Ima Keithel (picture-alliance/NurPhoto/D. Talukdar)

印度农业担心受到自由贸易协定的冲击

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新加坡透露，囊括16个亚洲大国的《区域全面经济伙伴协定》有望今年成事。对遭受贸易战和西方围堵的中国来说，可能是阴霾中一则好消息。 (21.03.2019)

美国侯任总统特朗普称TPP是美国的一大灾难，奥巴马为什么直到最后还在推动这一高标准的自贸协定呢？TPP失败，是否意味着中国的胜利？德国科学与政治基金会的希佩特博士（Hanns Guenther Hilpert）作出以下解答。 (24.01.2017)

（德国之声中文网）为今年年底前结束"区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）"的谈判阶段，16个东盟及亚太国家的代表本周齐聚泰国首都曼谷。印度贸易部长戈亚尔（Piyush Goyal）也带队参加。他们将单独同中国、日本、澳大利亚、新西兰以及新加披等国直接进行双边谈判。

印度商务部此前发表声明称，印度希望能够保证在以上协定的框架内不突然间受到进口狂潮的袭击。该声明尤其提到，谈判旨在化解人们对中国进口产品的顾虑。

戈亚尔说，谈判由财政部和工业部主持，议题主要集中在设置包括自动启动的一个安全机制，抵御从RCEP成员国突然大幅增加进口的紧急情况。

一名对谈判进程知情的消息来源说，印度同其它国家已就设置安全机制问题达成了原则性一致，即一旦一个签约国的产品有倾销嫌疑时，印度自动启动关税机制。

目前，印度的奶农以及其它生产行业担心一旦国门大开，中国的廉价进口产品将冲击印度的农业市场，而直到目前，该国13亿人口基本依赖国内的农业生产。

China - Narendra Modi und Xi Jinping (Reuters/Handout)

2018年4月习近平同莫迪在武汉举行第一次非正式会晤

莫迪总理的人民党的同盟之一、右翼印度民族主义组织（RSS）反对签署"区域全面经济伙伴关系协定"。该组织呼吁本周五在全印度范围内举行反对这一协定的活动，并称在目前全球经济放缓的大背景下，任何一个关税领域的改动都可能削弱本国工厂和农业生产。而恰恰在周五这天，中国国家主席习近平前往印度出席两天的中印领导人第二次非正式会晤。

支持RCEP的一方则认为，印度加入自贸区比置身于外更为有利。

印度财政部下属的农副产品出口局局长古朴卡（A. K. Gupta）认为，"开放型的印度将更有前景，因为印度农业可以加入全球竞争。"

RCEP协定除东盟10个成员国外，还包括6个亚太地区国家：中国、印度、日本、韩国、澳大利亚和新西兰。

除农产品问题外，印度国内的批评者还认为，中国产的廉价手机、钢材、工业产品以及玩具都会充斥印度市场。

但印度政府不以为然。在新德里看来，加入RCEP协定意味着印度参与到全球高端产品的供应链中，其中包括电子产品和工业品。而更多地加入国际市场，恰恰可以弥补国内市场的低迷走势。

 

李鱼/石涛（路透社等）

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