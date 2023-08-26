新德国经济数据“给期待仅暂时疲软的人泼了一盆冷水”

（德国之声中文网）数据显示，8月份德国企业的萎靡情绪超出预期，商业景气指数出现连续第四个月下跌，加剧了人们对德国经济可能在一年之内第二次陷入衰退的担忧。

德国Ifo经济研究所周五（8月25日）公布，8月份德国商业景气指数为85.7，低于7月份的87.4。此前，路透社调查的经济分析师曾该指数为86.7。

专家对目前德国的经济形势评估降至2020年8月以来的最低水平，德国企业对未来六个月的预期也越来越悲观。

Ifo所长福斯特（Clemens Fuest）表示：“德国经济尚未走出困境。”

受通胀和融资成本高企以及出口下降的影响，德国经济在去年冬天陷入衰退。

德国统计机构周五公布的数据显示，2023年第二季度德国经济与前三个月相比出现零增长。

“新的经济动力比以往任何时候都更加重要”

德国财政部长林德纳（Christian Lindner）表示，在连续三个季度经济萎缩或停滞之后，“新的经济动力比以往任何时候都更加重要”。

他在社交平台X（原Twitter）上说，“增长机会法案”（一项价值数十亿欧元的企业税收减免计划）将是启动这一议程的第一步。德国联合政府上周未能就该计划的框架达成一致。

德国经济部长哈贝克（Robert Habeck）也认为，该计划是吸引投资的重要一步。“限制性的利率环境和疲软的全球经济——尤其是中国的发展状况——使我们作为出口国举步维艰。”他说，“有针对性的私人和公共投资激励措施非常重要。”

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对德国经济前景的悲观情绪蔓延

Ifo调查显示，8月份德国各行业经理人的情绪变得更加悲观。据该机构的调查负责人沃拉贝（Klaus Wohlrabe）称，新订单疲软是其主要原因。

德国中央合作银行（DZ Bank）分析师尼格什（Claus Niegsch）说，高利率、居高不下的物价和低迷的外贸将在下半年继续拖累德国经济。他说：“这就意味着，在明年开始复苏之前，我们很可能在今年最后两个季度再次陷入衰退。”

Ifo的调查结果与本周早些时候公布的flash PMI调查的数据一致，后者显示，8月份德国商业活动以三年多来最快的速度萎缩。

凯投宏观（Capital Economics）首席欧洲经济学家肯宁汉姆（Andrew Kenningham）说：“这两项调查的结果均低于预期，它们不能消除人们对德国经济前景的悲观情绪。”

他说，这些数据表明德国经济在第二季度趋于稳定后，将在第三季度再次萎缩，他同意尼格什的观点，即第三和第四季度经济可能都将陷入衰退。

荷兰国际集团（ING）全球宏观主管布热斯基（Carsten Brzeski）认为：“目前的数据给那些期待德国经济疲软只是短暂现象的人泼了一盆冷水。”

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（路透社，法新社）

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