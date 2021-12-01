新德国卫生部长出炉: 社民党卫生专家劳特巴赫

（德国之声中文网）社民党是红绿灯联盟三政党中最后一个宣布部长人事任命的，其中卫生部长一职的归属尤其受关注。目前德国正处于第四波新冠疫情中。留守政府的卫生部长施潘（Jens Spahn）在疫情中遭遇大量批评，被一些民众指责抗疫不力。

正如很多人此前热切期盼的一样：社民党方面在周一（12月6日）宣布，劳特巴赫（Karl Lauterbach）将成为新联邦政府的卫生部长。

不久前，这位卫生政策专家刚刚因为“奥密克戎或是圣诞礼物”的言论引发争议。

现年58岁的劳特巴赫是德国社民党政治家，拥有医学博士学位。自新冠疫情开始，他的曝光率和公共声誉明显上升。

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根据劳特巴赫个人网站介绍，劳特巴赫曾经在德国和美国多所院校进行研究，也曾是科隆大学医学院卫生经济学和临床流行病学研究所的所长，从2008年至今在哈佛大学公共卫生学院卫生政策和管理系担任客座教授。其研究重点是慢性病的一级和二级预防，特别是在糖尿病、高血压、慢性阻塞性肺病和高胆固醇血症领域。卫生经济学和卫生政策也是他的关注重点。

在政治领域，劳特巴赫自2005年以来是德国联邦议院议员，主要负责卫生和社会政策，并在2013年12月至2020年担任社民党的议会党团副主席。

肖尔茨：服从民众意愿

在被任命为新任卫生部长后，劳特巴赫发推特，感谢“所有曾在推特上支持我担任卫生部长的人”。他表示，“赞扬还有批评，只要客观、有根据，对我来说都意义重大”。

针对劳特巴赫的任命，准总理肖尔茨表示，疫情尚未结束，“这就是为什么大部分德国民众都希望新卫生部长是一位专家、非常能干，希望其名字是劳特巴赫。”

据德国每日新闻报道，劳特巴赫宣布将加强德国卫生系统，让其变得更健全，并对克服新冠疫情表示乐观。

劳特巴赫说，虽然克服疫情比想象的要长，但“我们会度过难关”，并表示疫苗接种等内容将起到核心作用。

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