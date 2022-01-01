新年夜 德国警方及消防队屡遭焰火袭击

（德国之声中文网）仅柏林消防部门就报告了38起除夕夜消防员遇袭事件，其中14起据称系"消防车被蓄意诱入埋伏圈"，随后被礼花爆竹射击、被啤酒箱砸中。

柏林消防局发言人吉尔斯泰因(Thomas Kirstein)对德广联表示，针对应急服务人员的攻击程度完全出乎意料。柏林全市总共有15名应急服务人员受伤，其中有1人需要住院治疗。柏林警方则表示，有18名警察受伤。

柏林消防局对这一系列袭击事件感到"震惊和悲哀"，并且在社交媒体上分享了事发时的影片。

那么，为什么消防队等应急服务人员会成为袭击的目标？

汉堡警校的社会学家贝尔(Rafael Behr)在接受德国之声采访时指出，目前人们对这些暴力袭击的复杂性并没有很全面的了解。"我们只有警方或者应急服务工会等机构的声明，他们说暴力袭击数量正在增加。但我们不知道这是否就是真的，也不知道暴力究竟以怎样的形式进行。"

贝尔表示，人们对这样的案件当然会感到震惊，因为应急服务人员是在拯救生命，"我们还不习惯他们也会像警察一样受到攻击。"

2021年，德国联邦刑警局通报说，针对警方的暴力行为较前一年增加了689起，总数达到了39649起。自2012年以来，暴力袭警案件总共增加了22.5%。贝尔指出，这也是因为社会对暴力袭击更加敏感，比如现在将语言暴力也列为了暴力，"实际上严重肢体暴力行为并没有增加。"

需要说明的是，历年暴力袭警数字都有良好的记录，但是针对应急服务部门的袭击则并无完备的记录。这部分数字还往往被归入袭警统计中。而且，在不同的调研中，对暴力的定义也并不相同。

柏林消防部门除夕夜报告了38起消防员遇袭事件

暴力能体现男子气概？

德国联邦公共管理高等学院(HS Bund)的社会心理学教授格伯特(Alfred Gebert)指出，这些袭击案有一个共同点：大多是由男性实施。在接受德国之声采访时，他说，"对穿制服的工作人员的尊重度这些年一直在快速下降，尤其是在二十多岁的年轻男子中间。他们喝醉了，就想在朋友面前炫耀，主要是通过语言暴力。我认为这是因为学校里对这些人的尊重教育有所缺失，但也因为施暴者不需要承担什么后果。"

汉堡警校的心理学家贝尔认为，暴力也是男性气质的一种特殊体现。"这肯定与一些年轻男子希望展现在公众面前的形象有关，这往往是力量的展示。"贝尔强调，这些问题主要出现在喝得醉醺醺的年轻人中间，因此往往被媒体过度渲染。"没有证据表明暴力事件在持续增加。在特定环境下，暴力事件总会发生，凡是有大型活动的国家都会有这样的事情：社会规范和法律被突破，尤其是在酒精的作用下。除夕夜更是极端，烟花爆竹也会发挥作用。"由于德国当局解除了疫情期间禁燃烟花爆竹的规定，民众三年来首次被允许在除夕夜的大城市燃放焰火。

除夕夜柏林街头的汽车遭到打砸

社会心理学教授格伯特认为，实施暴力的这一小部分人对社会并无太大影响，"事实上，我相信社会广泛认为这种袭击是完全不可接受的，并希望看到对肇事者更严厉的惩罚。"

德国警察工会目前已经发出了这样的呼吁，消防部门也在呼吁增加更多的监控摄像机。心理学家贝尔说，他也支持增加监控摄像机，这样就能收集更多的数据、准确分析发生的一切。"我认为真实情况会比看起来的要好许多。我想提醒大家，切勿陷入暴力正在德国不受节制发展的说法。"

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