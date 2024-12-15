新年后 德国机票价格将会上涨

德国航空协会主席比肖夫预计，航空旅行的票价将会上涨。从明年1月起，机场安检的费用上限将从每位乘客10欧元提高到15欧元。空中交通管制费用也将大幅增加。尽管如此，明年乘坐飞机的乘客数量或会创下历史新高。

（德国之声中文网）明年德国的飞机票价可能会变得更贵。国际航空运输协会（IATA）和德国航空协会（BDL）都做出这个预期。原因包括工资、航管服务和安检费用的上涨。尽管如此，IATA仍预计乘客数量将创历史新高：全球首次有望超过50亿人次乘坐飞机，将比今年增长6.7%。

德国航空协会主席，欧洲之翼航空（Eurowings）首席执行官比肖夫（Jens Bischof）接受媒体采访时表示：“航空公司只能将成本压力转嫁给乘客。利润率已经很低了……我们正在与政府就降低成本的措施进行对话。下一届德国政府必须要取消航空交通税。此外，必须结束在航空燃油配额方面的单边国家行动，同时，机场安检费用的上调也必须取消。”

尤其是廉价航空公司瑞安航空多次对德国高昂的运营成本表示不满。该集团首席执行官奥利里(Michael O'Leary) 最近接受德国《世界报》采访时表示，高额成本已将德国变成“航空墓地”。瑞安航空将把更多飞机从德国转移到其他市场，他说：“我们需要的是一届致力于推动增长的新政府。“他还补充说，若是德国政府和地区机场降低那些荒谬高昂的税收和费用，我们才考虑重新进军德国。

航空客运行业面临着来自上游和下游的双重压力，一方面是无法撼动的机场费用、空中交通管制服务价格，供应商如发动机和飞机制造商也抬高价格。此外，行业还面临来自下游的强大竞争压力：每位乘客都可以随时、在任何航线上进行价格比较，这都给航司带来压力。

（综合报道）

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