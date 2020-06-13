新希望！CureVac公司新冠疫苗开始临床试验

（德国之声中文网）位于图宾根的CureVac公司研发的新冠病毒疫苗开始进行临床试验。联邦疫苗和生物医学研究所（PEI）宣布，批准该公司将其疫苗在健康的志愿者身上进行临床试验。第一批接受测试的志愿者本月内就将接种疫苗。

这是德国批准的第二个新冠病毒疫苗临床试验。 4月底，作为审批机构的联邦疫苗和生物医学研究所已经批准总部位于美因茨的生物技术公司BioNTech研发的新冠疫苗进入临床试验阶段。此外，PEI研究所还于4月和5月份为使用新冠病毒康复患者的血浆作为治疗重症患者的潜在药物这一临床试验开放了绿灯。

与BioNTech公司一样，CureVac公司也是使用所谓的RNA技术来研发药物。目前，全球研究机构和制药公司已经进行了一系列的疫苗研发试验，旨在找到能够抵制新冠病毒的疫苗。现在批准的疫苗测试，主要是通过在健康志愿者身上进行的首次临床试验来确定疫苗对人体的可耐受性和安全性。

CureVac公司研发疫苗所依赖的信使mRNA，可以指导蛋白质的合成。接种疫苗后，人体细胞便会形成可以识别外来抗原蛋白的免疫细胞。

如同自然免疫反应

该公司技术总监姆勒泽克（Mariola Fotin-Mleczek）表示："我们要引发的免疫反应与自然免疫反应非常相似。该公司在其网站上表示，临床研究所需的前期试验已经取得成功。

CureVac 公司自2000年以来就一直在研制mRNA疫苗。公司董事会成员哈斯（Franz-Werner Haas）说："我们是开发mRNA疗法的先锋。"自1月底以来，公司一直在研制用于临床试验的新冠病毒疫苗。总共将有168名健康成人受试者参加第一阶段的临床试验，其中144人接种疫苗，以确定疫苗的安全性以及是否能够引发人体的免疫功能。在图宾根、汉诺威、慕尼黑和比利时的根特均设有临床试验中心。秋季将可获得首批试验数据。

周一（6月15日），德国联邦经济部宣布，通过国有复兴信贷银行投资3亿欧元,收购CureVac公司约23％的股份。据称，政府此举只是为了防止公司被外国收购，不会对公司的经营决策施加影响。



李京慧/达扬 (德新社、路透社、法新社)