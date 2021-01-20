 新官上任三把火 拜登速发多项行政命令 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 21.01.2021

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时政风云

新官上任三把火 拜登速发多项行政命令

美国新任总统拜登在竞选时就宣示要重新加入巴黎气候协议，也誓言要即刻改变前朝的一些政策。上任第一天的他就签了17项行政命令，比前4任总统都还多。

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拜登：民主弥足珍贵 民主非常脆弱

(德国之声中文网) 美国总统拜登周三 (1月20日)利用上任第一天的时间，发布了美国重新加入巴黎气候协议等17项行政命令，其中一项强制要求在联邦政府机构中要佩戴口罩。

路透社报导，拜登在椭圆形办公室的记者面前签署了几项行动，他说，在发布这些行政命令、备忘录和指令时，「没有时间可以浪费」。

他说：「我今天要签署的一些行政行动将有助于改变新冠肺炎危机，我们将以一种我们至今没有做过的方式应对气候变化，并推进种族平等，支持协助其他服务不足的社区。这些都只是起点而已。」

拜登签署了一份文件，开始重新加入巴黎气候协议的进程，并发布了一项应对气候变化的全面命令，包括撤销授予有争议的Keystone XL美加石油管道的总统许可。

联合国秘书长古特雷斯对美国总统重新加入巴黎协议表示欢迎，他说：「在去年雄心勃勃的气候峰会之后，产生全球一半碳污染的国家已经承诺实现碳中和。」他强调，加上拜登的承诺，往这个目标前进的数字达到三分之二。

除了这项首发的政策，拜登还发布行政命令，强制要求民众在所有联邦机关和联邦土地上佩戴口罩，以对抗新冠病毒的传播。此外拜登也鼓励美国所有人在未来至少100天内，在公共场合时都要戴上口罩。

USA Washington | Erste Pressekonferenz mit Pressesprecherin Jen Psaki

拜登的新闻发言人普萨基(Jen Psaki)说：「在未来几天和几周内，我们将宣布更多的行政行动，以应对这些挑战，并兑现当选总统对美国人民的承诺。」

DW.COM

美国当选总统拜登1月20日宣誓就职意味着特朗普时代的结束，而后者成为百多年来首位拒绝出席继任者就任典礼的总统。拜登上任的第一天就任务满满。其他国家的领导人对拜登的就职也纷纷做出回应。

在华盛顿特区近郊的告别仪式后，特朗普最后一次乘坐空军一号，飞往佛罗里达，成为美国150多年来首位不出席继任总统就职典礼的现任总统。不过，特朗普还是遵循了一项惯例：给拜登留了一封信。

在拜登宣示就任美国总统之际，中国外交部宣布对28名美国政治人物进行制裁，包含多名特朗普执政时期的政府官员。专家认为北京会以个案方式执行制裁，而非列出明确限制。

其他行政命令

拜登还将利用行政权力结束特朗普对几个穆斯林占多数的国家的旅行禁令，撤销特朗普将美国退出世界卫生组织（WHO），并停止修建美墨边境墙。

民主党将这些政策作为其总统竞选的基石，试图扭转其前任所看到的更严厉的移民规则、对公共卫生的宽松态度以及对气候变化国际合作的厌恶。

他的团队稍早表示，总统还向国会提交了一项法案，以彻底改革该国的移民制度。该立法旨在为没有身份证名的人提供获得美国公民身份的途径，解决移民的根本原因，并在儿童在美国与墨西哥边境与父母分离后加快家庭团聚。

拜登已经表示，他的目标是推动另外1.9万亿美元的救济和刺激措施，以帮助经济度过未来几个月的疫情，但这将涉及到与国会的合作。美国政府自3月以来已经向经济注入数万亿美元，因此拜登要求增加支出可能会在国会遇到一些阻力。然而，美国失业数据令人担忧，企业损失也在上升。

根据路透社，拜登进一步的行动将包括撤销对美国变性人服兵役的禁令，以及扭转一项阻止美国资助与堕胎有关的海外项目的政策。此外拜登也将要求美国疾病控制和预防中心将暂停驱逐令延长至3月底，并要求教育部暂停学生贷款支付至9月底。

邹宗翰/杨威廉 (德新社、路透、Quartz)

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