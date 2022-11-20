 新官上任三把火！推特开始“马斯克化” | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 01.11.2022

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新闻广角

新官上任三把火！推特开始“马斯克化”

马斯克接管推特后迅速展开行动，炒掉多名高管，解散董事会，他成了唯一的董事。推特用户验证流程也可能会进行大刀阔斧的改革。用户的永久禁令或会被取消，特朗普会回归推特吗？

马斯克在推特上的个人认证已改为Chief Twit（推特老板）

马斯克在推特上的个人认证已改为Chief Twit（推特老板）

（德国之声中文网）收购推特仅短短几天的，马斯克已经完全掌控了这家美国的通讯信息平台。他正计划让推特从纽约证券交易所下市，若是走出这一步，推特需要公开的资料就会减少，马斯克不再需要提供有关企业发展的信息。

这个世界上最富有的人刚刚接管推特就开始行动，他解雇了几名高管，并解散公司董事会，根据推特提交给证管会的文件，马斯克成为推特唯一董事。包括推特前董事会主席泰勒（Bret Taylor）在内的9人都不再是董事。

美国公司的董事会相当于理事会和监事会的混合体。董事会的工作包括选择、建议和监督高层管理人员，以及对公司的方向和发展做出基本定调。

经过长达数月的拉锯战，这位被认为性格古怪的超级富翁于上周四（10月27日）以440亿美元正式完成收购推特。在此前一天，马斯克手捧一个陶瓷洗手盆走进推特总部，就在收购完成的第二天，推特首席执行官阿格拉瓦尔（Parag Agrawal）、首席财务官西格尔（Ned Segal）、法律总顾问埃杰特（Sean Edgett）这3名高管就被马斯克解雇。

马斯克曾指责Twitter高管在社交媒体平台上的虚假账户数量方面误导了他和投资者。根据官方数据，虚假账户的比例不足百分之五。在收购争议中，马斯克今年春天曾以此为理由之一发出威胁，说要终止收购计划。

收取认证费？

而今，马斯克又宣布要对Twitter的用户验证流程进行大刀阔斧的改革。马斯克在一条推文中写道：整个验证流程正在修改，但他没有给出进一步的细节。据报道，获得蓝色认证的用户将必须付费订阅Twitter Blue，否则将失去他们的“已认证”徽章。

Twitter Blue于去年推出，是该社交媒体平台的首个订阅服务。每月付费，订阅用户可以享受一些高级功能，包括编辑已经发布的推文的功能等。

质疑纷纷

这位Twitter新主人的一系列操作也引来阵阵质疑之声。人们愈发对推特未来的走向担忧。周日，在推特有着上亿粉丝的马斯克转发了一个关于佩洛西丈夫的八卦推文！内容是纯属猜测的阴谋论。内容指众院议长佩罗西丈夫保罗(Paul Pelosi)遭袭，因为他与袭击者有不正当关系，才致攻击。几个小时候，因为引起批评，他将推文撤下。

与此同时，马斯克对特朗普所在的共和党表示了政治声援。他在5月的推特上写道，美国总统拜登的民主党是“分裂和仇恨的政党”。外界都在观望，马克思执掌推特后，之前被推特“封杀”的特朗普是否回回归。

推特2021年1月封禁了特朗普的账号

推特2021年1月封禁了特朗普的账号

推特以前的管理层多次强调，被禁后就不可能返回。马斯克宣布，他打算取消对用户的永久禁令。2021年1月6日美国国会大厦袭击事件发生后，推特封禁了特朗普的账号，理由是其账号“有进一步煽动暴力的风险”。

 (路透社，美联社，法新社，德新社)

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