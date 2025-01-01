新奥尔良：车辆冲撞人群 致15死30余伤 嫌犯已被击毙

美国南部新奥尔良市跨年夜庆祝活动发生悲剧，一辆汽车冲向波旁街人群，致15死30余伤。嫌犯名为Shamsud Din Jabbar，42岁，已死亡。当局称此次袭击为“恐怖主义行为”，怀疑非单人作案。

（德国之声中文网）据美联社等多家通讯社报道，当地时间1月1日凌晨3点15分左右，美国路易斯安那州新奥尔良市发生一起汽车冲撞行人事件，已导致至少15人死亡，30余人受伤。伤者中两名为警方人员。

有目击者称，肇事车辆是一辆皮卡，以高速冲入人群，嫌犯下车后开枪，并与警方交火。

美国联邦调查局（FBI）证实嫌疑人在与警方交火后被当场击毙。已确认嫌犯姓名为Shamsud Din Jabbar，今年42岁，是美国公民，来自德克萨斯州。

FBI表示在肇事车辆上（一辆福特皮卡）后保险杠上的一面黑色旗帜为伊斯兰国（IS）旗帜，并试图确认嫌犯是否与外国恐怖组织有关联。当局将此次袭击视作“恐怖主义行为”。

目前，无论IS或任何恐怖组织都未声称对此次袭击负责。

FBI还公布了其他调查细节，称在嫌疑人车辆中发现了简易爆炸装置（IED）和武器。袭击发生地也发现了疑似简易爆炸装置。FBI进而认为，嫌犯并非此次袭击的唯一实施者。

该袭击事件发生在新奥尔良运河街（Canal）和波旁街（Bourbon）交界处。波旁街位于新奥尔良历史悠久的旅游区法国区，这片区域是著名旅游和社交热点，吸引大量游客和当地居民在此庆祝新年。

新奥尔良市公共警报系统表示：“有30名伤者已被紧急医疗服务部门送往医院，另有10人不幸遇难。”美国国家广播公司（ABC）援引警方发言人称，这次冲撞事件可能是一起蓄意袭击。

目前，新奥尔良警方和急救部门正全力应对，调查事件的动机及责任方。

路易斯安那州州长宣布进入紧急状态，以助于提高该地区安全。公众被呼吁避开事故区域，以便救援人员展开行动。

据CBS报道，袭击事件后，已在华盛顿特区增加警力。

短时间内两起车辆袭击事件

这是短时间内第二起造成重大人员伤亡的汽车冲撞行人事件。去年圣诞节前夕，德国马格德堡一处圣诞市场发生车辆袭击人群事件，造成5人死亡、超过200人受伤，引发国际关注。

圣诞前夕袭击案撼动马堡 众人齐聚哀悼 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

（美联社 法新社 路透社 CBS等）

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