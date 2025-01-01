新奥尔良：车辆冲撞人群 致10死35伤

美国南部新奥尔良市跨年夜庆祝活动发生悲剧，一辆汽车冲向波本街人群，导致至少10人死亡、超过35人受伤。FBI确认嫌犯已死亡。警方认为或为蓄意袭击。

（德国之声中文网）据美联社等多家通讯社报道，当地时间1月1日凌晨3点15分左右，美国路易斯安那州新奥尔良市发生一起汽车冲撞行人事件，已导致至少10人死亡，超过35人受伤。

有目击者称，肇事车辆是一辆皮卡，以高速冲入人群，嫌犯下车后开枪，并与警方交火。美国联邦调查局（FBI）确认嫌疑人已死亡。

该袭击事件发生在新奥尔良运河街（Canal）和波本街（Bourbon）交界处。这片区域是著名旅游和社交热点，吸引了大量游客和当地居民在此庆祝新年。

新奥尔良市公共警报系统表示：“有30名伤者已被紧急医疗服务部门送往医院，另有10人不幸遇难。”美国国家广播公司（ABC）援引警方发言人称，这次冲撞事件可能是一起蓄意袭击。

目前，新奥尔良警方和急救部门正全力应对，调查事件的动机及责任方。公众被呼吁避开事故区域，以便救援人员展开行动。

警方表示，此案仍在调查中。

短时间内两起车辆袭击事件

这是短时间内第二起造成重大人员伤亡的汽车冲撞行人事件。去年圣诞节前夕，德国马格德堡一处圣诞市场发生车辆袭击人群事件，造成5人死亡、超过200人受伤，引发国际关注。

圣诞前夕袭击案撼动马堡 众人齐聚哀悼 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

（美联社 法新社 路透社）

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