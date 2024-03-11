新天鹅堡亚裔遭性侵命案：被告判终身监禁

（德国之声中文网）巴伐利亚肯普腾地区法院周一宣读了新天鹅堡性侵命案被告的判决：这名31岁的美国男子被以谋杀、谋杀未遂和强奸致死的罪行判处终身监禁。

主审法官认定被告犯罪行为极为恶劣，因此在服刑满15年之后预计也不能申请获得假释。被告在法庭上对自己的罪行供认不讳。

根据检方的指控，被告在2023年6月14日将两名亚裔女子推入德国新天鹅堡附近地区50米深的山谷，造成其中一人死亡。

这一残忍的犯罪事件发生在风景如画的新天鹅堡

这两名女子在大学毕业后前往德国旅行，据称这名男子在接近并说服她们跟随他沿着一条小路前往一个观景点后，将其中一名21岁的女子推倒在地，试图脱掉她的衣服。当另一名22岁的女子上前阻止时，被他推下山坡。他随后勒住21岁女子的脖子，直到她失去知觉，然后强奸了她并将她扔下山坡。

22岁女子虽然身受重伤，但得以生还。21岁女子被山地救援队空运到医院，后因伤势过重不治身亡。

（法新社、德新社）

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