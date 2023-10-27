新天鹅堡亚裔遭性侵命案：检方指控谋杀

（德国之声中文网）德国检察官对一名美国男子提出了谋杀和谋杀未遂两项指控，指控他将两名亚裔女子推入德国新天鹅堡附近地区50米深的山谷，造成其中一人死亡。

检察官报告说：“被告涉嫌故意将两名女子从登山道引向几米外的一个观景点。”

6月14日，两名女子在大学毕业后前往德国旅行，当时她们正在徒步旅行。

据称，这名男子在接近并说服这两名亚裔女子跟随他沿着一条小路前往一个观景点后，将其中一名21岁的女子推倒在地，试图脱掉她的衣服。当另一名22岁的女子上前阻止时，被他推下山坡。

检察官怀疑他随后勒住21岁女子的脖子，直到她失去知觉，然后强奸了她并将她扔下山坡。

22岁女子虽然身受重伤，但仍能离开现场。21岁女子被山地救援队空运到医院，后因伤势过重不治身亡。

警方在该男子的手机和电脑中发现了相关文件。他还被指控犯有强奸致死罪、危险身体伤害罪和持有儿童色情制品罪。

此案开庭日期尚未确定。

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（美联社、德新社）

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