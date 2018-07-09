 新外相亨特访中 英国拼「脱欧入亚」 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 30.07.2018

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时政风云

新外相亨特访中 英国拼「脱欧入亚」

英国前外相约翰逊在7月稍早辞职，抗议政府计划在退欧后与欧盟建立密切的贸易关係。新外相亨特上任后首次走访中国，会有什麽新的自由贸易策略？

Deutschland | Jeremy Hunt in Berlin (picture-alliance/dpa/AA/A. Hosbas)

英国新外相亨特和亚洲很有缘，曾在日本工作并有一位来自中国西安的太太。

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梅首相领导的内阁先前据称在“英国退盟”战略上意见一致。但现在，所有一切都成了问题。脱盟事务大臣戴维斯和外交大臣约翰逊相继辞职。 (10.07.2018)

英国主事脱欧的两名大员约翰逊和戴维斯接连跳船，引发英国政坛地震。梅首相公布，外长一职将由亨特接任，这位由「留欧派」转投「脱欧派」的新帅，能否接住这个烫手山芋？ (10.07.2018)

戴维斯辞去英国脱欧事务大臣一职，引发政坛地震。周一，外交大臣约翰逊也宣布辞职。英国首相梅已经接受了两位大臣的辞呈。就在几天前，梅刚刚宣布就一项脱欧计划在其内阁达成一致。 (09.07.2018)

(德国之声中文网）英国外交大臣杰里米·亨特 (Jeremy Hunt)週一 (7/30)在北京会见中国外交部长王毅。亨特承接前外相约翰逊 (Boris Johnson)任务，与中国讨论重要合作事宜。

英国外交部表示，两人预计将讨论自由贸易、对朝鲜实施制裁，以及中英两国如何共同应对气候变迁等全球性挑战。

在此次访问之前，亨特表示，随着英国退出欧盟，将致力于深化与中国的伙伴关係。

他说：「英中战略对话是加强合作的重要机会。两国在国际事务中共同接受包括从全球自由贸易、核不扩散到环境等挑战。中英有着全球伙伴关係，这也是两国关係的『黄金时代』。」

在2016年投票退出欧盟后，英国正试图重塑自己作为全球贸易国家的地位。中国则是世界第二大经济体，在与其签署自由贸易协定的国家中名列前茅。

亨特表示，这次的拜会奠基在2月份首相特蕾莎·梅访中的成果上。当时她成果谈成了价值90亿英镑（120亿美元）的商业协定。

亨特访问中国后，将到巴黎和维也纳跟两国外长继续讨论脱欧事宜。

20193月脱欧

上週，欧洲联盟执行委员会 (European Commission)的英国脱欧谈判代表巴尼耶 (Michel Barnier)拒绝接受英国的新贸易提议。

英国首相特蕾莎·梅接着派出了各部会首长到欧盟27个会员国寻求新的方案。

英国预计在十月中欧洲峰会前达成新的脱欧协议。

夏立民/罗法 (路透社、法新社)

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