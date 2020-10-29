新增病例多来自印尼 台湾踩下入岛“急刹车”

作为2020抗击新冠疫情的“优等生”，台湾目前感受到了印尼移民工人带来的确诊病例压力。对于台湾的社会福利及家庭服务行业来说，印尼对新冠疫情的控制与台湾民众的生活质量息息相关。
（德国之声中文网）台湾官方表示，在从印度尼西亚到港旅客中发现数例新冠病例后，决定将暂停允许来自印尼的外来打工者进入台湾。
台湾周一确认的24例新冠病例全部为境外输入。其中20名病例均为来自印度尼西亚的打工者，目前他们正处于隔离状态。
台湾中央流行疫情指挥中心表示，另外4人是从美国、英国和菲律宾回台的台湾公民。
台湾卫生福利部部长陈时中表示："我们非常对印度尼西亚处理大流行病的做法深感忧虑……因此，我们别无选择，只能停止接受印尼农民工一段时间。
陈时中表示，这段时间看到印尼疫情越来越严重，加上印尼工人提出的阴性报告和真实情况有落差，研判当地疫情不仅严重，在移工管理上也和事实情况不符，因此严加管制，延缓印尼移工来台两周。之后再评估是否自12月18日起减半原印尼籍移工每周入境人数，并做滚动式检查。
陈时中解释称，如果印尼疫情继续恶化，或是检验阳性率降低，就会评估开放，但不会一次开放，而是从减半人数开始开放。台湾中央流行疫情指挥中心副指挥官陈宗彦补充表示，现在每周平均有大约660印尼移工来台，若再次开放，上限约330人。
在台湾，印尼移民工在护理以及家庭事务服务领域有着举足轻重的角色。未来如何填补这一人力缺口，以及是否有配套措施出台目前是台湾内部各方关注的焦点。
台湾劳工部表示，自3月17日以来，共有7,279名印尼移民工人进入台湾，包括5,437名残障或生活有困难人士的护工。另外有1,842人在不同的行业务工。
台湾是目前全球各国相对来说控制新冠疫情成绩较好的国家。到目前为止，当地仅通报了675个新冠病例以及7个与此相关的死亡病例。
任琛/李鱼（德新社）