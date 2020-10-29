 新增病例多来自印尼 台湾踩下入岛“急刹车” | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 30.11.2020

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时政风云

新增病例多来自印尼 台湾踩下入岛“急刹车”

作为2020抗击新冠疫情的“优等生”，台湾目前感受到了印尼移民工人带来的确诊病例压力。对于台湾的社会福利及家庭服务行业来说，印尼对新冠疫情的控制与台湾民众的生活质量息息相关。

Taiwan Taipei | Übung gegen Ausbreitung des Coronavirus

今年春天，新北市正在举行疫情演练

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在欧洲疫情加剧、多国收紧防疫措施的同时，台湾已维持了200天本土零感染纪录，尽管仍偶有境外输入病例报告。美联社报道称，在中国爆发疫情初期，与大陆相邻且往来密切的台湾采取有效措施控制岛内疫情扩散的经验堪称典范。

拜登宣称将重返世卫组织。时评人长平认为，世卫组织一再配合中国政府，至今未能对新冠疫情源头进行调查，重返不应该是简单地回到过去。

（德国之声中文网）台湾官方表示，在从印度尼西亚到港旅客中发现数例新冠病例后，决定将暂停允许来自印尼的外来打工者进入台湾。

台湾周一确认的24例新冠病例全部为境外输入。其中20名病例均为来自印度尼西亚的打工者，目前他们正处于隔离状态。

台湾中央流行疫情指挥中心表示，另外4人是从美国、英国和菲律宾回台的台湾公民。

台湾卫生福利部部长陈时中表示："我们非常对印度尼西亚处理大流行病的做法深感忧虑……因此，我们别无选择，只能停止接受印尼农民工一段时间。

陈时中表示，这段时间看到印尼疫情越来越严重，加上印尼工人提出的阴性报告和真实情况有落差，研判当地疫情不仅严重，在移工管理上也和事实情况不符，因此严加管制，延缓印尼移工来台两周。之后再评估是否自12月18日起减半原印尼籍移工每周入境人数，并做滚动式检查。

Taiwan Taipeh Chen Shih-Chung

台湾卫福部长陈时中

社会福利和家庭服务体系面临人力缺口

陈时中解释称，如果印尼疫情继续恶化，或是检验阳性率降低，就会评估开放，但不会一次开放，而是从减半人数开始开放。台湾中央流行疫情指挥中心副指挥官陈宗彦补充表示，现在每周平均有大约660印尼移工来台，若再次开放，上限约330人。

在台湾，印尼移民工在护理以及家庭事务服务领域有着举足轻重的角色。未来如何填补这一人力缺口，以及是否有配套措施出台目前是台湾内部各方关注的焦点。

台湾劳工部表示，自3月17日以来，共有7,279名印尼移民工人进入台湾，包括5,437名残障或生活有困难人士的护工。另外有1,842人在不同的行业务工。

台湾是目前全球各国相对来说控制新冠疫情成绩较好的国家。到目前为止，当地仅通报了675个新冠病例以及7个与此相关的死亡病例。

任琛/李鱼（德新社）

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