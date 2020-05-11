新增病例创新高 俄罗斯仍放宽限制

（德国之声中文网）俄罗斯国内新冠病毒感染人数连续两天大幅上升。当局报告新增1.1万例，几乎与前一天相当。当局称，出现这一现象的原因在于实施了大规模检测项目，因而有更多患者被确认。目前，俄罗斯共有23.2万多确诊病例，在全球排名第二，仅次于美国。甚至连普京的新闻秘书、克里姆林宫发言人佩斯科夫（Dmitri Peskow）也确诊感染了新冠病毒；据俄罗斯Interfax通讯社5月12日报道，佩斯科夫将住院接受治疗。

放宽限制

尽管新增病例增加，昨天，普京总统仍宣布，将逐步放宽对公共生活的限制措施。这样，3月底以来实施的全国停工期终止。

在对全国所作的电视讲话中，普京总统表示，自5月12日起，适用于全国和所有经济领域的带薪休假期结束。普京曾宣布，4月份为俄罗斯带薪休假月，以期延缓新冠病毒传播速度。

克里姆林宫发言人佩斯科夫也确诊感染了新冠病毒

家庭和中小企业补贴

普京总统表示，俄罗斯家庭应得到资金支持。为此，国家将为从3到16岁的每个孩子发放1万卢布（约值125欧元）。在新冠危机中受损的中小企业也能获得财政帮助和免税待遇。

普京称，俄罗斯各地区疫情不同，因此，有关地方当局可以根据自己的标准实施放宽或收紧政策。

普京总统强调，年龄超过65岁且有慢性病的人必须继续居家自我隔离。

普京警告说，病毒危险依然存在，抗疫斗争尚未终了。随着实施逐步复工义务，在莫斯科，周二有约50万人必须重返工作岗位。

凝炼／洪沙（德新社、路透社）