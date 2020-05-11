 新增病例创新高 俄罗斯仍放宽限制 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 12.05.2020

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

仓促解封

新增病例创新高 俄罗斯仍放宽限制

新冠病毒感染数量快速增加、卫生系统不堪负重。虽然局势严峻，普京总统却仍许诺放宽限制措施。他还表示，将为家庭以及中小企业提供经济支持。

Russland - Putin wendet sich an Nation (picture-alliance/dpa/A. Kryazhev)

普京在5月11日的电视讲话中宣布放宽疫情管控措施

DW.COM

上海迪斯尼乐园恢复营业，武汉等地再增确诊病例，俄罗斯单日新增病例连续过万，欧洲逐渐放宽限制措施......一周伊始，一起来关注全球各地疫情的新发展。 (11.05.2020)

在恢复经济与防疫两难下，许多国家在疫情减缓之际选择两者并行。不过世界最大的国家俄罗斯和南美最大的巴西却在病毒感染还在高峰时期就逐步解封，冒险的措施令人担忧无法控制住疫情。 (29.04.2020)

（德国之声中文网）俄罗斯国内新冠病毒感染人数连续两天大幅上升。当局报告新增1.1万例，几乎与前一天相当。当局称，出现这一现象的原因在于实施了大规模检测项目，因而有更多患者被确认。目前，俄罗斯共有23.2万多确诊病例，在全球排名第二，仅次于美国。甚至连普京的新闻秘书、克里姆林宫发言人佩斯科夫（Dmitri Peskow）也确诊感染了新冠病毒；据俄罗斯Interfax通讯社5月12日报道，佩斯科夫将住院接受治疗。

放宽限制

尽管新增病例增加，昨天，普京总统仍宣布，将逐步放宽对公共生活的限制措施。这样，3月底以来实施的全国停工期终止。

在对全国所作的电视讲话中，普京总统表示，自5月12日起，适用于全国和所有经济领域的带薪休假期结束。普京曾宣布，4月份为俄罗斯带薪休假月，以期延缓新冠病毒传播速度。

Der Sprecher des russischen Präsidenten Dmitri Peskow (picture-alliance/M.Metzel)

克里姆林宫发言人佩斯科夫也确诊感染了新冠病毒

家庭和中小企业补贴

普京总统表示，俄罗斯家庭应得到资金支持。为此，国家将为从3到16岁的每个孩子发放1万卢布（约值125欧元）。在新冠危机中受损的中小企业也能获得财政帮助和免税待遇。

普京称，俄罗斯各地区疫情不同，因此，有关地方当局可以根据自己的标准实施放宽或收紧政策。

普京总统强调，年龄超过65岁且有慢性病的人必须继续居家自我隔离。

普京警告说，病毒危险依然存在，抗疫斗争尚未终了。随着实施逐步复工义务，在莫斯科，周二有约50万人必须重返工作岗位。

凝炼／洪沙（德新社、路透社）

相关内容

Russland Moskau Polizei Roter Platz

全球累计确诊超过411万 俄确诊人数仅次于美、西 11.05.2020

上海迪斯尼乐园恢复营业，武汉等地再增确诊病例，俄罗斯单日新增病例连续过万，欧洲逐渐放宽限制措施......一周伊始，一起来关注全球各地疫情的新发展。

China Peking Neuer Außenministeriumssprecher Zhao Lijian

德语媒体：战狼出动 12.05.2020

新冠疫情正在演变成一场外交领域的争斗。中国外交官除了赞美本国的防疫成就之外，也对有关中方曾隐瞒疫情的批评做出强硬回应。《南德意志报》称，中国一些外交言辞的火药味之重，和平时期非常罕见。

Frankfurt Flughafen - Mitarbeiterin der Bundespolizei verteilt Infomaterial zu Quarantänemaßnahmen

不满入境强制隔离！德国公民胜诉 12.05.2020

在瑞典有一栋度假屋的德国下萨克森州一公民胜诉：他无须在返乡后接受隔离。法官们判决该州疫情防控规定里的一段条文无效。

广告

媒体看中国

China Peking Neuer Außenministeriumssprecher Zhao Lijian (picture-alliance/AP Photo/A. Wong)

德语媒体：战狼出动

新冠疫情正在演变成一场外交领域的争斗。中国外交官除了赞美本国的防疫成就之外，也对有关中方曾隐瞒疫情的批评做出强硬回应。《南德意志报》称，中国一些外交言辞的火药味之重，和平时期非常罕见。  