新增病例创新高 中国当局强批“层层加码”

本周末，中国官方公布的新冠最新感染病例连续突破半年以来的新高。卫生部门官员表示在继续执行严格防疫措施措施的同时，也会严厉整改“防控简单化、一刀切、层层加码”的情况。
（德国之声中文网）根据中国官方防疫机构——国家卫生健康委员会（简称：卫建委）周末公布的数字，周六（11月5日）当天全国新冠新增本地感染确诊病例有4420例，其中本土有症状确诊病例526例，无症状感染3894例。突破了今年5月6日以来的新高。
而本周日的数字又刷新了这一纪录。当天全国新增本地感染确诊病例共有5496例，其中包括535例本土有症状确诊病例和4961例本土无症状感染病例。
对比全球标准，中国的新冠感染确诊病例数依然极低。但政府仍然坚持延用了近三年的严格清零政策，。用通过封锁、隔离、频繁检测以及大幅度减少人员入境等办法阻止新冠疫情的传播。
在中国国家卫生健康委本5日周六召开的新闻发布会上，中国国家疾控局传防司二级巡视员胡翔对外表示，中国当局关于疫情防控策略和一系列战略举措是“完全正确的，也是最经济的、效果最好的”，这位中国卫生官员明确表态称，会“坚持‘动态清零’总方针不动摇”。
同时，中国国家疾控局监督一司巡视员妥佳在周六的新闻发布会上也承认中国各地防疫措施目前存在“防控简单化、一刀切、层层加码”的情况。包括隔离场所收费，。比如贵州省毕节市、四川省南充市。以及随意“静默”、“封城”代替管控，。如河南省郑州市。
此外，妥佳表示通过舆情监测发现个别地区以赋码弹窗的形式限制人员出行。并批评上述做法“严重违背了科学精准防控、高效统筹疫情防控和经济发展的要求，是严重的形式主义、官僚主义”。称有关部门将及时通报并督促整改，“整改不到位、不落实的，依法依规严肃问责。”
卫建委这次新闻发布会的内容得到了中国各地方政府的重视。浙江省委宣传部官方微信公众号“浙江宣传”7日发表了题为《“层层加码”与“动态清零”完全相悖》的文章，指出“过犹不及不可法，因噎废食不可取”，称“‘动态清零’和‘层层加码’势不两立，要想‘动态清零’可持续，就必须严肃、彻底、重拳清理层层加码。”
该部还批评称：“层层加码表面上看起来似乎是极端负责，实际上却是缺乏担当的体现，是懒政怠政的表现，既没有把中央的政策吃透做好，也没有把群众的切身利益放在心上。”
同时河南郑州市也在被中央机关“点名批评”后，在第一时间（11月6日）召开新闻发布会，承认在“疫情防控工作中也出现了封控管控不精细、转运隔离不及时、资源储备不充分、物资供应不均衡等一些问题”，给民众的工作和生活带来了严重影响。郑州市人民政府对此“深感不安并深表歉意”，并表态称：将认真倾听百姓呼声、全力解决群众“急难愁盼”，“坚决纠正并查处层层加码、一刀切等过度防疫行为。”
而从首都北京的情况来看，一方面有大量出京的市民因为强制性弹窗无法返回北京。另一方面，一年一度的北京马拉松赛仍然在周日照常举行。之前两年的赛事受疫情影响皆被取消。中国官方报道约有30000人将参加比赛。路透社本周一（11月7日）报道称约有26000人参赛。参赛者被要求在赛前3天进行核酸测试，并与7天内不得离开北京。
路透社还报道称，上周由于市场预期中国的新冠防控措施可能会有所放松，再加上有媒体报道称政策的调整很快就会出台，中国股市呈飙升态势，于周五重新站回3000点的大关。
同时也有许多分析人士向路透社表示，他们预计直到中国明年3月两会结束后，新冠防疫政策才可能出现大幅度放松。
高盛集团的分析师向路透社表示，中国官方周六的表态说明，“政府仍然需要保持其清零政策，直到所有准备工作完成。在我们看来，这可能需要几个月的时间。”，因此 他们认为，中国重新开放的时间“基线”大约在2023年的4至6月。
目前中国新冠阳性感染者数量呈波动上升的趋势。中国国家疾控局传防司巡视员胡翔周六表示：受奥密克戎进化分支传播能力强、隐匿传播的影响，中国跨省跨区疫情增多，多地新旧疫情“叠加交织”。包括乌鲁木齐、呼和浩特、广州、郑州、福州、兰州等省会城市发生了聚集性疫情，局部地区出现了疫情反弹。但新疆、内蒙古疫情防控攻坚行动已取得初步成效，广东、福建、黑龙江、河北、河南局部暴发疫情正在逐步趋稳，其他省份的疫情多点散发，全中国疫情总体可控。
（路透社、中国卫建委等）
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