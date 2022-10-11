新增病例创新高 中国当局强批“层层加码”

（德国之声中文网）根据中国官方防疫机构——国家卫生健康委员会（简称：卫建委）周末公布的数字，周六（11月5日）当天全国新冠新增本地感染确诊病例有4420例，其中本土有症状确诊病例526例，无症状感染3894例。突破了今年5月6日以来的新高。

而本周日的数字又刷新了这一纪录。当天全国新增本地感染确诊病例共有5496例，其中包括535例本土有症状确诊病例和4961例本土无症状感染病例。

对比全球标准，中国的新冠感染确诊病例数依然极低。但政府仍然坚持延用了近三年的严格清零政策，。用通过封锁、隔离、频繁检测以及大幅度减少人员入境等办法阻止新冠疫情的传播。

中国卫建委：疫情防控“完全正确”

在中国国家卫生健康委本5日周六召开的新闻发布会上，中国国家疾控局传防司二级巡视员胡翔对外表示，中国当局关于疫情防控策略和一系列战略举措是“完全正确的，也是最经济的、效果最好的”，这位中国卫生官员明确表态称，会“坚持‘动态清零’总方针不动摇”。

从河南郑州富士康厂区逃离的民众

同时，中国国家疾控局监督一司巡视员妥佳在周六的新闻发布会上也承认中国各地防疫措施目前存在“防控简单化、一刀切、层层加码”的情况。包括隔离场所收费，。比如贵州省毕节市、四川省南充市。以及随意“静默”、“封城”代替管控，。如河南省郑州市。

此外，妥佳表示通过舆情监测发现个别地区以赋码弹窗的形式限制人员出行。并批评上述做法“严重违背了科学精准防控、高效统筹疫情防控和经济发展的要求，是严重的形式主义、官僚主义”。称有关部门将及时通报并督促整改，“整改不到位、不落实的，依法依规严肃问责。”

卫建委这次新闻发布会的内容得到了中国各地方政府的重视。浙江省委宣传部官方微信公众号“浙江宣传”7日发表了题为《“层层加码”与“动态清零”完全相悖》的文章，指出“过犹不及不可法，因噎废食不可取”，称“‘动态清零’和‘层层加码’势不两立，要想‘动态清零’可持续，就必须严肃、彻底、重拳清理层层加码。”

该部还批评称：“层层加码表面上看起来似乎是极端负责，实际上却是缺乏担当的体现，是懒政怠政的表现，既没有把中央的政策吃透做好，也没有把群众的切身利益放在心上。”

同时河南郑州市也在被中央机关“点名批评”后，在第一时间（11月6日）召开新闻发布会，承认在“疫情防控工作中也出现了封控管控不精细、转运隔离不及时、资源储备不充分、物资供应不均衡等一些问题”，给民众的工作和生活带来了严重影响。郑州市人民政府对此“深感不安并深表歉意”，并表态称：将认真倾听百姓呼声、全力解决群众“急难愁盼”，“坚决纠正并查处层层加码、一刀切等过度防疫行为。”

而从首都北京的情况来看，一方面有大量出京的市民因为强制性弹窗无法返回北京。另一方面，一年一度的北京马拉松赛仍然在周日照常举行。之前两年的赛事受疫情影响皆被取消。中国官方报道约有30000人将参加比赛。路透社本周一（11月7日）报道称约有26000人参赛。参赛者被要求在赛前3天进行核酸测试，并与7天内不得离开北京。

新冠疫情和“清零”给中国社会带来的问题 经济增速放缓 根据亚洲开发银行今年4月发布的报告，继2021年中国经济出现复苏后，2022年和2023年中国的经济增长将会放缓。原因是中国国内需求低迷的情况仍未改善。与此同时，国际货币基金组织4月20日对中国今年的增长预期进一步下调至4.4%。这个数字远低于年初北京设下的5.5%目标。下调主因是中国抗疫采取强硬的清零政策、广泛封控影响经济活动，加上俄罗斯入侵乌克兰加剧了对中国经济的压力。

新冠疫情和“清零”给中国社会带来的问题 新冠康复者求职被歧视 近日一篇题为“我躲在上海虹桥的卫生间，不知道去哪”的文章在网络上引发热议。文章内容讲述了一名新冠康复者求职碰壁，被发现住在上海虹桥车站厕所卫生间，她表示“现在招工都不要感染过阳性的人”。对此，上海市政府表示也关注到相关情况，并指出劳动者依法享有平等就业和选择职业的权利，呼吁对新冠康复者给予更多的关心，“不能给他们贴标签，不在他们的工作生活中设槛，不能让他们生活在不该有的阴影下。”

新冠疫情和“清零”给中国社会带来的问题 年轻人失业率创新高 根据中国国家统计局6月中发布的最新经济指标数据，疫情冲击对就业的不利影响仍然持续。从总体失业率来看，5月份全国城镇调查失业率是5.9%，16-24岁年轻人的失业率是18.4%，比4月上升了0.2个百分点。另一方面，今年中国大学应届毕业生达1076万人，比2021年多出167万人，规模和增幅皆创下历史新高。中国国家统计局已表示，随着毕业生投入就业市场，可能进一步加重就业压力。

新冠疫情和“清零”给中国社会带来的问题 民众出行不便 在北京以“动态清零”为原则的防疫政策之下，中国希望最大程度地减少境外输入感染病例的风险，因此一直采取严格的出入境管理限制，旅客入境后还必须接受严格的隔离。而在中国境内，一旦发现确诊案例，就会立即实施大规模核酸检测和封控。外界预测，健康码和常态化核酸检测将成为中国大城市的防疫日常。

新冠疫情和“清零”给中国社会带来的问题 封城期间看病难、吃饭难 上海等城市曾经经历长达数周的隔离，不仅让许多居民面临收入损失、家庭分离，吃饭难、看病难也是让人发愁的问题。在疫情严控之下，民众抱怨民生物资匮乏，快递物流人力运力不足导致配送不及时，而民众看病就医的渠道也受到种种限制。西安封城期间，曾发生过孕妇因核酸检测有效期超时而在医院外等待过久不幸流产、心梗患者因无核酸检测被拒诊而不治身亡的事件。

新冠疫情和“清零”给中国社会带来的问题 防疫手段遭到滥用 河南银行储户健康码“绿转红” 中国在防疫期间引入“健康码“措施。对于各地居民来说，健康码已经成为日常生活中另一张身份证，只要健康码变成红色，通常就意味着相关人员感染新冠病毒或者是密切接触者，出行自由就要受到限制。日前在河南则发生了“天降红码”的状况。今年4月，一些村镇银行的储户发现无法使用网上业务，他们向监管机构提出投诉，要求取出自己的存款，但是始终未能获得答复。储户于是前往河南村镇银行取钱，却发现自己的健康码变红，从而被强制隔离或者限制出行，但他们的核酸检测都显示阴性。这起事件在网上引起热议，人们开始质疑，原本用于防疫的大数据是否遭到滥用，甚至成为“维稳”的工具。

新冠疫情和“清零”给中国社会带来的问题 社会管控进一步加剧 在过去两年半的疫情中，中国进一步缩紧对社会的管控。近日在天津市，有部分民众因为未按时参加核酸筛查，被以逃避核酸检测为由列入“失信名单”。旅美的中国人权律师滕彪认为，中国政府利用高科技与其他现代有效监控的技术，对公民社会进行全面的监视与控制，而在疫情期间，中国政府也累积了更多控制社会流动的经验，可以预期的是，即便疫情结束，这套防疫措施也会持续。

新冠疫情和“清零”给中国社会带来的问题 名人“润”了 富人想“润” 上海封城后，来自英文run的“润”一词成为中国的网络流行词。除了许多在上海的外国人在解封后逃离上海，连曾为中国的新冠防疫政策叫好的中国经济学家郎咸平也被指已举家从上海迁到香港。彭博社援引投资移民谘询公司Henley & Partners估计，由于严苛抗疫加上经济放缓，约有1万名中国富人正寻求离开中国。若他们移民成功，将从中国带走480亿美元。



2023年两会后“松绑”？

路透社还报道称，上周由于市场预期中国的新冠防控措施可能会有所放松，再加上有媒体报道称政策的调整很快就会出台，中国股市呈飙升态势，于周五重新站回3000点的大关。

同时也有许多分析人士向路透社表示，他们预计直到中国明年3月两会结束后，新冠防疫政策才可能出现大幅度放松。

高盛集团的分析师向路透社表示，中国官方周六的表态说明，“政府仍然需要保持其清零政策，直到所有准备工作完成。在我们看来，这可能需要几个月的时间。”，因此 他们认为，中国重新开放的时间“基线”大约在2023年的4至6月。

目前中国新冠阳性感染者数量呈波动上升的趋势。中国国家疾控局传防司巡视员胡翔周六表示：受奥密克戎进化分支传播能力强、隐匿传播的影响，中国跨省跨区疫情增多，多地新旧疫情“叠加交织”。包括乌鲁木齐、呼和浩特、广州、郑州、福州、兰州等省会城市发生了聚集性疫情，局部地区出现了疫情反弹。但新疆、内蒙古疫情防控攻坚行动已取得初步成效，广东、福建、黑龙江、河北、河南局部暴发疫情正在逐步趋稳，其他省份的疫情多点散发，全中国疫情总体可控。

（路透社、中国卫建委等）

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