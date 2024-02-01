新增十几家中企！美国防部扩大“黑名单”

（德国之声中文网）为了对凭借美国技术助力中国当局的公司采取更强的管制力度。美国周三将十几家中国公司新增至国防部创建的重点关注名单中，该名单旨在突出点名那些据称与中国军方合作的公司。提醒美国和其盟友的企业警惕与其进行业务往来的风险。

路透社首次报道的新增中国公司名单已经在美国国防部网站上公布，包括存储芯片制造商长江存储、人工智能公司旷视科技、激光雷达制造商禾赛科技和AI视频技术公司东方网力。

彭博社就此报道称，最新名单中还包括了国内最大的芯片生产设备供应商之一——中微半导体以及投资了一些最知名初创公司的私募股权和风险投资机构IDG资本，后者是一家于1992年成立于波士顿的美国公司。

中国芯片产业发展至今，赢了吗？ "中国芯" “中国芯”的提法在2000年代初就已开始传播。背景是中国在芯片方面长期依赖进口，缺乏自主研发能力的状况，令领导层对半导体领域的科技依赖性感到担忧，计划提升芯片设计、制造封测和装备材料产业链能级。在新的产业政策推动下，出现了一批集成电路研发创新机构。

中国芯片产业发展至今，赢了吗？ 浮夸造假 2006年的“汉芯”造假丑闻，给这场轰轰烈烈的科技创新运动蒙上了一层阴影。上海交通大学微电子学院院长、汉芯科技有限公司总经理陈进被查出在负责研制“汉芯”系列芯片过程中存在严重的造假和欺骗行为。这一事件所凸显的急功近利的浮夸现象，始终伴随中国芯片产业的发展。

中国芯片产业发展至今，赢了吗？ “大基金”投入巨资 2014年，中国国务院公布了《国家集成电路产业发展推进纲要》，成立扶持芯片产业的“大基金”。 第一期募资1387亿元，2019年二期募资2041.5亿元，2023年推出的第三期规模扩大至3000亿元。受资助的公司包括中芯国际和长江存储等龙头企业。但一些分析人士指该基金主要在幕后运作，投资标准不够透明；此外技术创新的进展可能被夸大，许多投资未能取得成果。

中国芯片产业发展至今，赢了吗？ 为了不被“卡脖子” 2020年以来，美国逐步扩大对中国的芯片制裁，并联手日本、荷兰等国，更大范围封锁半导体制造设备输入中国，例如荷兰ASML公司生产的极紫外线（EUV）光刻机。中国欲实现半导体自给自足的意愿更加迫切。在响应习近平号召解决"卡脖子"技术问题的“造芯”运动中，一再出现资金使用不当和烂尾项目。2022年的芯片产业反腐风暴中，多名芯片大企业高管被调查。

中国芯片产业发展至今，赢了吗？ 华为、中芯实现突破？ 2023年8月，被美国“断供”芯片的华为推出新款手机Mate 60 Pro (图)。专业机构拆解分析判断该手机使用的是华为海思设计、中芯国际（SMIC）制造的“麒麟9000s”7纳米芯片。虽然在去年就有报道称中芯“制造”出了7纳米芯片，但业界人士分析，这次仍是通过14纳米制程重复曝光生产出7纳米芯片，而这种工艺决定了其产量和良品率不高，但成本高，尚达不到批量生产的要求。

中国芯片产业发展至今，赢了吗？ 改变游戏规则的新技术？ 2023年9月底，香港《南华早报》报道，中国科学家计划构建一个由粒子加速器驱动的巨型芯片工厂。这项新技术如果成功，将有可能使中国在半导体芯片行业中超越美国的制裁，走上芯片自产的道路。报道称，这一雄心勃勃的项目突显了中国在科技创新方面的决心，并预示着半导体行业可能出现的巨大转变。但中国整体经济面临的巨大下行压力，也将给芯片科研进行融资的过程带来了不小的阻碍。

中国芯片产业发展至今，赢了吗？ 道阻且长 依靠自己的力量建立先进的芯片产业链需要巨大投入，但又非仅靠资金就能实现。财经专栏作家刘远举曾在FT中文网撰文指出，“芯片行业仅仅跟随性发展，就涉及巨大的投资。若要站在世界领先水平，更需要大量的研发投入，这些研发投入大、见效慢、周期长、且充满风险。这需要给企业家以长远而稳定的预期；建立完善的知识产权保护体系；透明、公开的科研体系，远非一蹴而就之事。”



对中国军民两用技术公司的限制

在中国和美国这世界上两个最大经济体之间关系紧张之际，更新名单是华盛顿近年来为了突出和限制可能加强中国军力的中国公司而采取的诸多举措之一。

中国驻华盛顿大使馆的一位发言人向路透社表示，中国反对这一举措，并称其为国家权力的滥用，违背了美国“所谓的承诺，即市场竞争和国际公平贸易”。中国外交部发言人汪文斌周四在北京的例行记者会上对记者说：美国此举违反了市场竞争原则和国际贸易规则，破坏了外国企业的信心，损害了公司和投资者的利益，将会适得其反。

禾赛科技向彭博社表示，对美国当局的最新举措“深感失望”，并否认其向任何地方的军队销售产品。该公司声称：“虽然我们认为我们被加入这个名单是一个错误，但我们不认为这将对我们的业务造成任何重大干扰。”

长江存储、旷视科技和禾赛科技未立即回应路透社置评请求。

对公司的实质影响

虽然然被列入名单并不意味着立即会受到禁令影响，但这对被指定公司的声誉可能带来巨大打击，并向美国实体和公司发出严重警告，令其警惕与这些公司进行业务往来的风险。这也可能给美国财政部施加压力，要求对这些公司进行制裁。

此外，2024年的美国国防授权法案为“1260H条款”名单增加了一些实际效力，根据该法案第805节，未来几年禁止美国国防部与任何被点名的公司签订合同。

美国保卫民主基金会（Foundation for Defense of Democracies）的高级研究员辛格尔顿（Craig Singleton）表示：“美国国防部更新的1260H名单突出了中国发展军民融合战略的坚定决心。”他补充说：“被列入1260H名单对中国公司来说是重大的声誉风险”，并注意到一些中国公司已试图让自己脱离该名单。

什么是脱钩？什么是去风险？

周三新增的其他公司包括中国长江三峡集团、中国建设科技集团和依图科技，以及上市公司成都纵横自动化技术股份有限公司、成都盟升电子技术股份有限公司、贵州航宇科技发展股份有限公司和深圳市科思科技股份有限公司。

它们加入了美国国防部之前列出的包括华为、中芯国际、中航工业、华大基因、中国移动、中海油、中国铁建等公司。

除国防部外，美国商务部也有一套自己的实体名单机制。《财新网》周三报道，美国商务部负责出口管理的助理部长阿克塞尔罗德（Matthew S.Axelrod）表示，目前商务部的“实体清单”（Entity List）上有近800家中国实体，其中超300家是拜登任内被“拉黑”的。



（路透社、彭博社）

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