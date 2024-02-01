新增十几家中企！美国防部扩大“黑名单”

美国继续向中国涉及“军民两用”技术的公司施加压力。五角大楼最新将十几家中国公司新增至国防部创建的重点关注名单中；美商务部透露，他们的实体名单上有着近800家中国公司。
（德国之声中文网）为了对凭借美国技术助力中国当局的公司采取更强的管制力度。美国周三将十几家中国公司新增至国防部创建的重点关注名单中，该名单旨在突出点名那些据称与中国军方合作的公司。提醒美国和其盟友的企业警惕与其进行业务往来的风险。
路透社首次报道的新增中国公司名单已经在美国国防部网站上公布，包括存储芯片制造商长江存储、人工智能公司旷视科技、激光雷达制造商禾赛科技和AI视频技术公司东方网力。
彭博社就此报道称，最新名单中还包括了国内最大的芯片生产设备供应商之一——中微半导体以及投资了一些最知名初创公司的私募股权和风险投资机构IDG资本，后者是一家于1992年成立于波士顿的美国公司。
在中国和美国这世界上两个最大经济体之间关系紧张之际，更新名单是华盛顿近年来为了突出和限制可能加强中国军力的中国公司而采取的诸多举措之一。
中国驻华盛顿大使馆的一位发言人向路透社表示，中国反对这一举措，并称其为国家权力的滥用，违背了美国“所谓的承诺，即市场竞争和国际公平贸易”。中国外交部发言人汪文斌周四在北京的例行记者会上对记者说：美国此举违反了市场竞争原则和国际贸易规则，破坏了外国企业的信心，损害了公司和投资者的利益，将会适得其反。
禾赛科技向彭博社表示，对美国当局的最新举措“深感失望”，并否认其向任何地方的军队销售产品。该公司声称：“虽然我们认为我们被加入这个名单是一个错误，但我们不认为这将对我们的业务造成任何重大干扰。”
长江存储、旷视科技和禾赛科技未立即回应路透社置评请求。
虽然然被列入名单并不意味着立即会受到禁令影响，但这对被指定公司的声誉可能带来巨大打击，并向美国实体和公司发出严重警告，令其警惕与这些公司进行业务往来的风险。这也可能给美国财政部施加压力，要求对这些公司进行制裁。
此外，2024年的美国国防授权法案为“1260H条款”名单增加了一些实际效力，根据该法案第805节，未来几年禁止美国国防部与任何被点名的公司签订合同。
美国保卫民主基金会（Foundation for Defense of Democracies）的高级研究员辛格尔顿（Craig Singleton）表示：“美国国防部更新的1260H名单突出了中国发展军民融合战略的坚定决心。”他补充说：“被列入1260H名单对中国公司来说是重大的声誉风险”，并注意到一些中国公司已试图让自己脱离该名单。
周三新增的其他公司包括中国长江三峡集团、中国建设科技集团和依图科技，以及上市公司成都纵横自动化技术股份有限公司、成都盟升电子技术股份有限公司、贵州航宇科技发展股份有限公司和深圳市科思科技股份有限公司。
它们加入了美国国防部之前列出的包括华为、中芯国际、中航工业、华大基因、中国移动、中海油、中国铁建等公司。
除国防部外，美国商务部也有一套自己的实体名单机制。《财新网》周三报道，美国商务部负责出口管理的助理部长阿克塞尔罗德（Matthew S.Axelrod）表示，目前商务部的“实体清单”（Entity List）上有近800家中国实体，其中超300家是拜登任内被“拉黑”的。
（路透社、彭博社）
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