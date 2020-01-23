 新型肺炎疫情急剧扩散 世界忧虑关注 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 23.01.2020

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时政风云

新型肺炎疫情急剧扩散 世界忧虑关注

世界卫生组织尚未将新型冠状病毒肺炎定义为“国际关注的突发公共卫生事件”，但是全球各国媒体都将视线投向了中国武汉。通过与中方的沟通合作，德国医学工作者表示有信心在出现疑似病例的情况下迅速采取应对措施。

Deutschland Reiseverkehr am Frankfurter Flughafen (picture-alliance/dpa/A. Arnold)

德国法兰克福机场的2号航站楼（资料照片）

（德国之声中文网）始于武汉的新型肺炎感染人数不断增加，这种神秘的冠状病毒也成为全世界舆论关注的话题。世界卫生组织周四还将继续进行磋商，是否要把该疫情界定为"国际关注的突发公共卫生事件"。来自16个国家的疾病控制、病毒学和传染病学领域的独立专家周三已经在日内瓦举行过一次会议，但是没有得出最终结论。

目前在这一突发事件委员会担任主席的法国专家乌桑（Didier Houssin）建议加强各国之间的信息互通交流。他还透露，之所以周三未能就是否界定武汉疫情为"国际关注的突发公共卫生事件"，是因为专家委员会的各位成员对于当前形势的判断无法达成一致。16位专家当中，有一半支持宣布此次新型冠状病毒肺炎为"国际关注的突发公共卫生事件"。

  • Ausbrüche der Coronavirus-Pneumonie in China (Getty Images/X. Chu)

    被WHO列为突发卫生事件的疫情

    武汉新型冠狀病毒

    本周三，世卫组织的专家们召开紧急会议，商讨是否将武汉肺炎列为“国际关注的突发公共卫生事件”。但当天会议并未就此做出结论。该组织在网站上指出，与会者进行了很有效的讨论，但显然还需要获得更多信息才能采取行动。

  • A medic in China prepares a H1N1 influenza vaccination for elderly residents in September 2009. (Getty Images/AFP)

    被WHO列为突发卫生事件的疫情

    猪流感

    据估计，始于墨西哥韦拉克鲁斯的甲型H1N1流感病毒（也被称为猪流感)导致逾28.4万人死亡。比最初估计的数字1.85万人左右高了15倍还多。不过，根据医学权威杂志《柳叶刀—传染病》表示，实际死亡人数可能高达57.9万人。病毒在全球扩散，美国、加拿大、芬兰、泰国、中国等都发现了感染病人。

  • Experimental Ebola vaccine (Reuters)

    被WHO列为突发卫生事件的疫情

    西非埃博拉

    2013年至2016年期间，埃博拉病毒（也称伊波拉病毒，Ebola）的病毒在塞拉利昂、几内亚和利比里亚导致至少1.1万人死亡。《传染病学期刊》在2018年发表的一项研究估计，此次疫情给三国造成的损失高达530亿美元(约合480亿欧元)。

  • A child being administered Polio vaccine in Pakistan (picture alliance/ZUMA Press/M. Achakzai)

    被WHO列为突发卫生事件的疫情

    小儿麻痹症

    脊髓灰质炎，又称小儿麻痹症是一种病毒引起的传染性很强的疾病。2014年，巴基斯坦因为未能确保小儿麻痹疫苗的普及，导致小儿麻痹症疫情严重。为儿童注射疫苗的活动在各国开展了多年后，这种致瘫病毒死灰复燃。世界卫生组织将其列为“国际关注的突发公共卫生事件”。警告包含了巴基斯坦、叙利亚和喀麦隆，当时，全世界报告的417例病例中，巴基斯坦占了五分之一以上。

  • A Brazilian baby with microcephaly (picture-alliance/dpa/A. Lacerda)

    被WHO列为突发卫生事件的疫情

    寨卡病毒

    2016年，世卫组织将寨卡病毒列为“国际关注的突发公共卫生事件”。第一个病例2015年在巴西被确诊，该病蔓延到60个国家。大约2300名新生儿感染这种病，患上“小头症”（microcepaly），出现发育畸形。

  • Health workers during the Ebola outbreak in the DRC (Reuters/B. Ratner)

    被WHO列为突发卫生事件的疫情

    刚果埃博拉

    2019年7月，世卫组织第4次就刚果暴发埃博拉疫情会议后，将其列为“国际关注的突发公共卫生事件”。截至2020年1月14日，世卫组织已在刚果民主共和国确认了3406例埃博拉病例。世界卫生组织估计，埃博拉给刚果带来大约10亿美元的损失。

  • World Health Organization (WHO) logo (AP)

    被WHO列为突发卫生事件的疫情

    “国际关注的突发公共卫生事件”的定义

    根据世卫组织官方网站，满足这三个标准的疫情会被定义为“国际关注的突发公共卫生事件”：严重、突然、不寻常、意外；对公共卫生的影响很可能超出受影响国国界；可能需要立即采取国际行动。武汉新疫情是否会被列入这个等级，目前还要拭目以待。


欧洲如何应对？

欧洲目前尚未发现任何疑似感染病例。根据德国政府的评估，对于生活在德国的居民来说，该新型病毒可能会构成的健康危险"微乎其微"。德国卫生部部长斯潘（Jens Spahn）的一位发言人周三（1月22日）表示，没有必要发出过度警报。

据西德意志电台报道，德国杜伊斯堡-埃森大学医学院病毒学研究所和中国武汉的病毒学研究者有着多年的合作。埃森大学病毒学研究所所长迪特默教授（Ulf Dittmer）表示，中国方面目前具备快速确诊或者排除病患是否感染新型冠状病毒的技术，这些第一手资料可以使他们具备迅速反应和采取措施的能力。也就是说，如果德国某个机场发现疑似病患的话，医学人员可以立即到位，把来自中国的疑似病患带到埃森大学医院加以隔离，进行诊断。

延伸阅读：应对新型冠状病毒  法兰克福机场有信心把关

Coronavirus - Transmissionselektronenmikroskopie (picture-alliance/BSIP/J. Cavallini)

欧盟疾病预防控制中心ECDC表示，欧盟地区被卷入相关病毒疫情的风险不大。不过，该机构主任阿蒙（Andrea Ammon）表示，由于目前尚不清楚这种新型肺炎的致死率有多高，所以欧盟方面急需获得更多有关疫情的数据信息，才能更好地评估风险形势。

疫情蔓延规模难测

一个由五人组成的世界卫生组织代表团本周一和周二到武汉医院进行了实地考察，带队的世卫组织驻华代表高力博士（Gauden Galea）表示，当地医疗机构给他们展示的病患诊治处理流程看起来是"非常得当"的。

这位公共卫生专家表示，目前中国的新增病例数量激增，一方面是来自之前的病理样本化验结果；另一方面也是由于扩大了确诊标准范围。所以数字不断激增，"即使人数增加到数以千计，我们也不会感到意外"。他认为，尽可能多地确诊病患是非常重要的。

雨涵（综合报道）

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