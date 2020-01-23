新型肺炎疫情急剧扩散 世界忧虑关注

世界卫生组织尚未将新型冠状病毒肺炎定义为“国际关注的突发公共卫生事件”，但是全球各国媒体都将视线投向了中国武汉。通过与中方的沟通合作，德国医学工作者表示有信心在出现疑似病例的情况下迅速采取应对措施。
（德国之声中文网）始于武汉的新型肺炎感染人数不断增加，这种神秘的冠状病毒也成为全世界舆论关注的话题。世界卫生组织周四还将继续进行磋商，是否要把该疫情界定为"国际关注的突发公共卫生事件"。来自16个国家的疾病控制、病毒学和传染病学领域的独立专家周三已经在日内瓦举行过一次会议，但是没有得出最终结论。
目前在这一突发事件委员会担任主席的法国专家乌桑（Didier Houssin）建议加强各国之间的信息互通交流。他还透露，之所以周三未能就是否界定武汉疫情为"国际关注的突发公共卫生事件"，是因为专家委员会的各位成员对于当前形势的判断无法达成一致。16位专家当中，有一半支持宣布此次新型冠状病毒肺炎为"国际关注的突发公共卫生事件"。
欧洲如何应对？
欧洲目前尚未发现任何疑似感染病例。根据德国政府的评估，对于生活在德国的居民来说，该新型病毒可能会构成的健康危险"微乎其微"。德国卫生部部长斯潘（Jens Spahn）的一位发言人周三（1月22日）表示，没有必要发出过度警报。
据西德意志电台报道，德国杜伊斯堡-埃森大学医学院病毒学研究所和中国武汉的病毒学研究者有着多年的合作。埃森大学病毒学研究所所长迪特默教授（Ulf Dittmer）表示，中国方面目前具备快速确诊或者排除病患是否感染新型冠状病毒的技术，这些第一手资料可以使他们具备迅速反应和采取措施的能力。也就是说，如果德国某个机场发现疑似病患的话，医学人员可以立即到位，把来自中国的疑似病患带到埃森大学医院加以隔离，进行诊断。
欧盟疾病预防控制中心ECDC表示，欧盟地区被卷入相关病毒疫情的风险不大。不过，该机构主任阿蒙（Andrea Ammon）表示，由于目前尚不清楚这种新型肺炎的致死率有多高，所以欧盟方面急需获得更多有关疫情的数据信息，才能更好地评估风险形势。
疫情蔓延规模难测
一个由五人组成的世界卫生组织代表团本周一和周二到武汉医院进行了实地考察，带队的世卫组织驻华代表高力博士（Gauden Galea）表示，当地医疗机构给他们展示的病患诊治处理流程看起来是"非常得当"的。
这位公共卫生专家表示，目前中国的新增病例数量激增，一方面是来自之前的病理样本化验结果；另一方面也是由于扩大了确诊标准范围。所以数字不断激增，"即使人数增加到数以千计，我们也不会感到意外"。他认为，尽可能多地确诊病患是非常重要的。
雨涵（综合报道）
自从武汉传出新型冠状病毒导致的肺炎疫情以来，已有200多个确诊案例，并有四人因此不幸丧命。 过去几天，亚洲各国也陆续传出确诊疫情，德国之声专访了澳大利亚新南韦尔斯大学的传染病毒学家及公共卫生专家麦可泰尔教授 (Raina Macintyre) ，请她针对新型冠状病毒的疫情进行分析。 (21.01.2020)