 新变种“大角星”在印度快速传播 专家：不必恐慌 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 28.03.2023

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

新变种“大角星”在印度快速传播 专家：不必恐慌

别名“大角星”的奥密克戎亚种XBB.1.16引起关注，因为该病毒传播速度比XBB.1.5还要快，在印度造成当地新冠病例急剧上升。不过，印度专家指出，到目前为止，几乎没有任何严重的XBB.1.16感染病例。

印度67%的人口完全接种了新冠疫苗

印度67%的人口完全接种了新冠疫苗

（德国之声中文网）目前，全球各地的新增新冠感染人数都大幅下降。比如，据德国3月25日的统计，德国的新冠感染率为7天每十万人新增40.4例，住院率为7天每十万人新增7例。不过，虽然感染人数下降，但新冠病毒仍不断出现新的变种和亚变种。最近，一种名为XBB.1.16的奥密克戎变种就登上了头条。该变种别名"大角星"（"Arcturus"），已在印度造成当地的新冠病例急剧上升。

从绝对数量来看，"大角星"引起的感染不算多。但该变种的蔓延速度很快。据印度卫生部的数据，该国3月21日有新冠确诊6559例，3月23日就增加到7605例，增加了1046例。印度有67%的人口完全接种了新冠疫苗。

专家们指出，与去年12月传播速度最快的新冠变种XBB.1.5相比，XBB.1.16的传播速度还要快。这一变种可能拥有更多阻挡人体免疫应答的功能，因此可以造成更多人感染。

不必恐慌

过去几周，多个国家发现了XBB.1.16变种，包括中国、文莱、新加坡、美国等国。据德国罗伯特科赫研究所的报告，在1月30日到3月12日期间，德国发现了6例确诊XBB.1.16变种感染病例。目前在德国占主导地位的奥密克戎变种是XBB.1.5。初步数据显示，XBB.1.5并没有比其他奥密克戎变种引起更严重的症状。

到目前为止，也没有迹象表明，XBB.1.16会比其它奥密克戎变种导致更多人住院，甚至死亡。印度媒体援引新冠工作组前负责人古雷利亚（Randeep Guleria）博士的话说："没有理由恐慌"。他说，到目前为止，几乎没有任何严重的XBB.1.16感染病例，此外，适当应对便可以减少感染的风险。

（德新社等）

© 2023年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

DW.COM

美媒揭底中国结束清零政策内幕

去年3月，顶级医学专家就向中国国务院提交了准备逐步放松管制的详细建议。然而，为什么到了年底，中国当局在毫无准备的情况下突然结束清零政策？美联社根据数据模型、大量采访以及获取的内部报告和指令，揭示了中国政府全过程决策内幕。

拜登簽署解密新冠溯源情報法案

美國總統拜登（Joe Biden）週一（20日）簽署法案，要求美國政府解密相關情報，分享有關中國武漢病毒研究所與新冠疫情起源的資訊。目前新冠病毒的起源仍存在什麼疑問？

打新冠疫苗落下重疾，在德国到底有多少？

被认为安全有效的新冠疫苗也有副作用。在极少数人身上，不良反应造成了长期、严重的健康问题。德国迄今有六千多人因此向政府申请残疾抚恤金。

相关内容

TUAPSE, RUSSIA - MARCH 15, 2020: A view of facilities of the RN-Tuapsinsky Refinery. The oil processing plant, part of Rosneft, was launched in 1929 and refines oil from West Siberian, Orenburg and Stavropol fields. Igor Onuchin/TASS

俄出口印度石油年增22倍 俄副总理：卖给友好国家 28.03.2023

俄乌战争开打之后，西方各国对俄祭出经济制裁。身为能源大国的俄罗斯转向印度和中国出口石油，甚至建立「影子舰队」用于长途运输货物。

Indian Prime Minister Narendra Modi shakes hand with his Japanese counterpart Fumio Kishida during a signing of agreements in New Delhi, Saturday, March 19, 2022. Kishida is meeting with Modi to strengthen their partnership in the Indo-Pacific and beyond in view of China’s growing footprint in the region, an Indian official said Thursday. (AP Photo/Manish Swarup)

抗衡中國 日本將投資印太地區750億美元 21.03.2023

日本首相岸田文雄週一（20日）訪問印度，於新德里會晤印度總理莫迪（Narendra Modi），並宣布自由開放的印太新計劃，內容為何？

20.12.2021 211221 -- NEW YORK, Dec. 21, 2021 -- People wait in line for COVID-19 tests at a mobile testing site on Times Square in New York, the United States, Dec. 20, 2021. Omicron has taken the hold to become the dominant COVID-19 variant in the United States as more people are traveling and gathering for holidays. The infection cases caused by Omicron amounted to 73.2 percent of all infection cases in the week ending Dec. 18, from 12.6 percent of all infection cases in the week ending Dec. 11, according to the latest model estimates of the U.S. Centers for Disease Control and Prevention CDC on Monday. U.S.-NEW YORK-COVID-19-OMICRON WangxYing PUBLICATIONxNOTxINxCHN

新毒株XBB.1.5.传播虽快，但不可怕 04.01.2023

在美国已成为新冠病毒优势毒株的XBB.1.5.还会带来新一波感染潮。但医学界普遍认为，它并没有恶化新冠疫情的重症率和致死率。中疾控称XBB系列变种在中国引发大规模流行的可能性极低。

广告

媒体看中国

中国如何从美国的银行危机中获益？

德语媒体：中国如何从美国的银行危机中获益？

美联储正在眼睁睁地看着美国的银行走进下一场危机。中国对此求之不得。在中共高层一些人的眼中，这场危机再度证明美国已经陷入衰败之中。德国《经济周刊》发表评论，“一个正在崛起的中国已经瞄准好危机四伏的美国”。