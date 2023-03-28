新变种“大角星”在印度快速传播 专家：不必恐慌

（德国之声中文网）目前，全球各地的新增新冠感染人数都大幅下降。比如，据德国3月25日的统计，德国的新冠感染率为7天每十万人新增40.4例，住院率为7天每十万人新增7例。不过，虽然感染人数下降，但新冠病毒仍不断出现新的变种和亚变种。最近，一种名为XBB.1.16的奥密克戎变种就登上了头条。该变种别名"大角星"（"Arcturus"），已在印度造成当地的新冠病例急剧上升。

从绝对数量来看，"大角星"引起的感染不算多。但该变种的蔓延速度很快。据印度卫生部的数据，该国3月21日有新冠确诊6559例，3月23日就增加到7605例，增加了1046例。印度有67%的人口完全接种了新冠疫苗。

专家们指出，与去年12月传播速度最快的新冠变种XBB.1.5相比，XBB.1.16的传播速度还要快。这一变种可能拥有更多阻挡人体免疫应答的功能，因此可以造成更多人感染。

不必恐慌

过去几周，多个国家发现了XBB.1.16变种，包括中国、文莱、新加坡、美国等国。据德国罗伯特科赫研究所的报告，在1月30日到3月12日期间，德国发现了6例确诊XBB.1.16变种感染病例。目前在德国占主导地位的奥密克戎变种是XBB.1.5。初步数据显示，XBB.1.5并没有比其他奥密克戎变种引起更严重的症状。

到目前为止，也没有迹象表明，XBB.1.16会比其它奥密克戎变种导致更多人住院，甚至死亡。印度媒体援引新冠工作组前负责人古雷利亚（Randeep Guleria）博士的话说："没有理由恐慌"。他说，到目前为止，几乎没有任何严重的XBB.1.16感染病例，此外，适当应对便可以减少感染的风险。

（德新社等）

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