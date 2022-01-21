新危险降临？奥密克戎变异毒株正迅速传播

新冠病毒奥密克戎变体的亚型BA.2正在丹麦、英国、印度、瑞典等国传播开来。这一基因组突变将会产生怎样的影响？是否更容易引发重症？
（德国之声中文网）我们已经从奥密克戎（omicron）的第一个变异毒株BA.1中得知，其传染性远高于早期的新冠病毒变体。现在，奥密克戎的亚变种、被称为 "姐妹株"的BA.2出现了。在1月份的头十天里，英国至少有400人感染，全球有40多个国家也都发现了该毒株。
根据牛津大学、爱丁堡大学和剑桥大学的科学家定期更新的新冠病毒PANGO目录，丹麦目前被列为受影响最严重的地区。迄今为止，在该国检测到该变异毒株占总数的79%。其次是英国（6%）、印度（5%）、瑞典（2%）和新加坡（2%）。
不过，需要注意的是，对这奥密克戎一亚型的检测取决于各国卫生保健系统针对PCR检测的测序能力。
这一新亚型的快速传播表明它可能比原来的奥密克戎变体更具传染性。英国卫生安全局（UKHSA）已将BA.2归类为"监测中的变体"。
"病毒本身就是会进化和变异的，因此可以预见，随着疫情的发展，我们将继续看到新的变体出现"，英国卫生安全局的一位主管钱德（Meera Chand）说。"我们持续的基因组监测让我们能够检测到它们，并评估它们是否关键"。
目前，针对BA.2亚型的分析仍在进行中。尚未发现感染BA.2亚型要比感染奥密克戎BA.1更严重。"迄今为止，尚无足够的证据确定BA.2是否比奥密克戎BA.1更容易引起重症"，钱德说。
英国卫生部长贾维德（Sajid Javid）表示，变异毒株的出现显示了接种疫苗的持续重要性。他表示，建议人们现在就去接种加强针，给自己和亲人提供"尽可能好的防护"。
法国流行病学家弗拉欧（Antoine Flahault）对法新社说："这个在亚洲流传的亚型变种在丹麦迅速传播开来，这个令我们惊讶。"
就目前而言，法国卫生部长韦朗（Olivier Veran）对姐妹株BA.2并不怎么担心。他告诉法新社："据我们现在所知，它或多或少符合我们所知道的奥密克戎的特征。
科学家们为可能的"奥密克戎-德尔塔"变体担忧
柏林夏里特医学院的德国权威病毒学家德罗斯滕（Christian Drosten）在接受德意志广播电台采访时表示，如果奥密克戎两种变体其中之一与德尔塔变体（delta）结合起来，可能会产生一种更危险的病毒。奥密克戎在棘突蛋白上发生突变，使其可以更容易地逃避身体的免疫防御系统。
德罗斯滕表示，如果两种变体重新结合，这种特性可能变得格外危险。"它（未来可能的新变体）携带奥密克戎的棘突蛋白，继续拥有这种免疫优势，同时拥有德尔塔病毒的其余基因组。"这将使两种变体的最强特征结合起来。这位病毒学家表示，必须要担心这样的事情"目前可能正在发生"。
塞浦路斯的一位研究人员最近报告了一个新变体，表示可能是上述两种变体的重组。不过这个"deltacron"（德尔塔克戎）变体并没有被广泛接受。专家们说，这一发现也可能要归咎于实验室的样本污染。
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