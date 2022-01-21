新危险降临？奥密克戎变异毒株正迅速传播

（德国之声中文网）我们已经从奥密克戎（omicron）的第一个变异毒株BA.1中得知，其传染性远高于早期的新冠病毒变体。现在，奥密克戎的亚变种、被称为 "姐妹株"的BA.2出现了。在1月份的头十天里，英国至少有400人感染，全球有40多个国家也都发现了该毒株。

丹麦首当其冲

根据牛津大学、爱丁堡大学和剑桥大学的科学家定期更新的新冠病毒PANGO目录，丹麦目前被列为受影响最严重的地区。迄今为止，在该国检测到该变异毒株占总数的79%。其次是英国（6%）、印度（5%）、瑞典（2%）和新加坡（2%）。

不过，需要注意的是，对这奥密克戎一亚型的检测取决于各国卫生保健系统针对PCR检测的测序能力。

危险尚未可知

这一新亚型的快速传播表明它可能比原来的奥密克戎变体更具传染性。英国卫生安全局（UKHSA）已将BA.2归类为"监测中的变体"。

"病毒本身就是会进化和变异的，因此可以预见，随着疫情的发展，我们将继续看到新的变体出现"，英国卫生安全局的一位主管钱德（Meera Chand）说。"我们持续的基因组监测让我们能够检测到它们，并评估它们是否关键"。

目前，针对BA.2亚型的分析仍在进行中。尚未发现感染BA.2亚型要比感染奥密克戎BA.1更严重。"迄今为止，尚无足够的证据确定BA.2是否比奥密克戎BA.1更容易引起重症"，钱德说。

疫苗接种依旧很重要

英国卫生部长贾维德（Sajid Javid）表示，变异毒株的出现显示了接种疫苗的持续重要性。他表示，建议人们现在就去接种加强针，给自己和亲人提供"尽可能好的防护"。

法国流行病学家弗拉欧（Antoine Flahault）对法新社说："这个在亚洲流传的亚型变种在丹麦迅速传播开来，这个令我们惊讶。"

电子显微镜下 病毒现原形 带刺的王冠 家住俄罗斯的10岁的Andrej 想象中的新冠病毒是这副样子。它的大流行让全世界不得安生已经近两年。它的名字来源于拉丁文corona，意思是王冠。1968年首次有人使用了冠状病毒的说法，因为这种病毒表面有突刺状的棘突蛋白。

电子显微镜下 病毒现原形 写真图片 这是它的真实模样。新型冠状病毒（SARS-CoV-2）直径约80纳米，内有病毒的核糖核酸——即基因代码，外层的棘突蛋白起到保护作用。 它和SARS、MERS一样，都属于冠状病毒。

电子显微镜下 病毒现原形 空气中传播 新冠病毒通过飞沫和气溶胶的形式传播。感染者打喷嚏或说话是会呼出病毒微粒。因此戴口罩可以起到预防病毒扩散的作用，成为不可少的防疫工具。不过病毒也可能通过接触物体表面传播，因此请勤洗手！

电子显微镜下 病毒现原形 病毒如何侵入细胞 新冠病毒的棘突蛋白会与宿主细胞（图中绿色）表面的蛋白质结合，引起的化学变化使病毒的核糖核酸得以进入细胞，并迫使细胞复制其核糖核酸。仅一个细胞就能复制出数万新的病毒微粒（紫色），这些病毒会进一步侵袭体内其它细胞。

电子显微镜下 病毒现原形 人类尚无免疫力 这是电子显微镜下一个被新冠病毒微粒（红色）感染的细胞（蓝色）。新冠病毒与引起流感以及感冒的病毒十分类似。但直到2019年，人类的免疫系统对它还是完全陌生的，因此没有人对它有免疫力。

电子显微镜下 病毒现原形 SARS-CoV-1: 21世纪首次冠状病毒爆发。 本世纪人类与冠状病毒的首次接触，2002年发生在中国。2003年3月世卫组织发出了非典型性肺炎（SARS）的流行病警告。SARS传播到共约30个国家，2002年7月，世卫组织宣布，该疾病的传播得到了控制。

电子显微镜下 病毒现原形 MERS-CoV：另一种冠状病毒 2012年研究者发现了一种新的冠状病毒MERS-CoV (黄色)。感染者出现类似流感的症状，因其最早发现的地区，后被称为“中东呼吸综合征”。MERS病毒的传染力没有新冠病毒强，较多在家庭成员和住院病人中传播。

电子显微镜下 病毒现原形 HIV: 另一场世纪瘟疫 艾滋病毒（HIV） (黄色) 会攻击免疫系统的T细胞(蓝色)。同新冠病毒一样，它也是一种以核糖核酸为基础传播的病毒。如不进行治疗，病毒会不断削弱免疫系统直至其无法抵御任何感染。HIV通过精液和血液等体液传播。针对这一病毒至今没有疫苗，但有药物可以降低体内的病毒数量，由此阻止感染者发病。



就目前而言，法国卫生部长韦朗（Olivier Veran）对姐妹株BA.2并不怎么担心。他告诉法新社："据我们现在所知，它或多或少符合我们所知道的奥密克戎的特征。

科学家们为可能的"奥密克戎-德尔塔"变体担忧

柏林夏里特医学院的德国权威病毒学家德罗斯滕（Christian Drosten）在接受德意志广播电台采访时表示，如果奥密克戎两种变体其中之一与德尔塔变体（delta）结合起来，可能会产生一种更危险的病毒。奥密克戎在棘突蛋白上发生突变，使其可以更容易地逃避身体的免疫防御系统。

德罗斯滕表示，如果两种变体重新结合，这种特性可能变得格外危险。"它（未来可能的新变体）携带奥密克戎的棘突蛋白，继续拥有这种免疫优势，同时拥有德尔塔病毒的其余基因组。"这将使两种变体的最强特征结合起来。这位病毒学家表示，必须要担心这样的事情"目前可能正在发生"。

塞浦路斯的一位研究人员最近报告了一个新变体，表示可能是上述两种变体的重组。不过这个"deltacron"（德尔塔克戎）变体并没有被广泛接受。专家们说，这一发现也可能要归咎于实验室的样本污染。

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