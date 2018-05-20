 「新南向」易请难送？越南旅行团员大脱逃 | 经济纵横 | DW | 26.12.2018

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经济纵横

「新南向」易请难送？越南旅行团员大脱逃

作为亚洲旅游胜地，台湾当局近年力推「新南向政策」，把观光市场由中国转向东南亚，但近日旅行团员「集体失踪」事件为其蒙上阴影。

Chinesische Touristen vor dem Nationalen Museum in Taipei (picture-alliance/epa/H. Lin)

台湾政府近年把观光产业的重点，由中国转向东南亚市场，希望在两岸关係紧张下开拓更多客源。图为中国旅客在台湾旅游热点故宫博物院前留影。

(德国之声中文网) 台湾观光局日前证实，153名来自越南的旅客在本月21日及23日入境高雄，当中152人脱逃失踪，只剩下1名领队没有落跑。

中央社报导，这批旅客来自4个越南旅行团，报名参加四到五天行程。负责办团的东森旅行社对团员大规模逃脱感到错愕，并认为除了留队的1名领队以外，其他「领队」都是假冒的。

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多年来尽管台海政治气氛起伏不定，但是两岸之间始终保持较为稳定的旅游业交流。然而，在赴台观光的中国大陆游客人数锐减之后，人们发现了该领域交流的重要性。 (20.05.2018)

布基纳法索与台湾断交三天即与中国复交，成为本月第二起“断交”。台湾外长表示，台湾在其他区域面临的外交挑战并没有比较轻微。但他也称，台湾在非洲最后一个邦交国斯威士兰“不屑中方喊话”，强调邦交稳定。 (28.05.2018)

今年第一季度，访台游客明显减少，而由于两岸关系紧张化，来自中国的游客更是减少了42%。法新社指出，虽然东南亚国家游客虽有增加，但却难以弥补中国游客减少造成的空缺。 (17.05.2017)

受两岸关系低迷不振冲击，访台的陆客人数持续锐减，台湾旅游业叫苦连天，但许多网友却乐见此状况，近日一项民调印证了台湾人对中国的复杂情绪。 (25.03.2017)

这次出事的旅行团都是通过「观宏专案」申请访台，此计划为配合台湾政府的「新南向政策」推出，原意是为东南亚优质团体旅客提供签证便捷。「观宏专案」自2015年11月推行，向印度、印尼、越南、缅甸、柬埔寨及寮国6国民众开放，通过参加指定旅行团申请电子签证访台。团员须经观光局审核，最少5人便可成团，签证最长停留14天。

防不胜防？

观光局表示专案推行3年来约有150人脱逃，但多属零星个案，这次大规模脱逃事态严重。

外交部也停止核发越南组团签证，检讨审核机制，但仍强调「新南向政策」推行以来，在深化台湾与相关国家的双边关係发挥正面作用。

台湾立法院本月审查外交部预算案时也披露，由放宽东南亚签证待遇开始至今年3月为止，已经有1946名访台人士行踪不明。

台湾旅游业界估计，旅客逃跑事件可能与蛇头集团有关。台湾国际观光救援服务协会理事长许高庆在12月26日记者会上表示，涉事的越南旅行团抵达台湾机场后，已经有蛇头集团跟旅客接触，但碍于证据不足难以举报执法。

李芊 (综合报导)

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