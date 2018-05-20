「新南向」易请难送？越南旅行团员大脱逃

(德国之声中文网) 台湾观光局日前证实，153名来自越南的旅客在本月21日及23日入境高雄，当中152人脱逃失踪，只剩下1名领队没有落跑。

中央社报导，这批旅客来自4个越南旅行团，报名参加四到五天行程。负责办团的东森旅行社对团员大规模逃脱感到错愕，并认为除了留队的1名领队以外，其他「领队」都是假冒的。

这次出事的旅行团都是通过「观宏专案」申请访台，此计划为配合台湾政府的「新南向政策」推出，原意是为东南亚优质团体旅客提供签证便捷。「观宏专案」自2015年11月推行，向印度、印尼、越南、缅甸、柬埔寨及寮国6国民众开放，通过参加指定旅行团申请电子签证访台。团员须经观光局审核，最少5人便可成团，签证最长停留14天。

防不胜防？

观光局表示专案推行3年来约有150人脱逃，但多属零星个案，这次大规模脱逃事态严重。

外交部也停止核发越南组团签证，检讨审核机制，但仍强调「新南向政策」推行以来，在深化台湾与相关国家的双边关係发挥正面作用。

台湾立法院本月审查外交部预算案时也披露，由放宽东南亚签证待遇开始至今年3月为止，已经有1946名访台人士行踪不明。

台湾旅游业界估计，旅客逃跑事件可能与蛇头集团有关。台湾国际观光救援服务协会理事长许高庆在12月26日记者会上表示，涉事的越南旅行团抵达台湾机场后，已经有蛇头集团跟旅客接触，但碍于证据不足难以举报执法。

李芊 (综合报导)