 新华社省略「形势严峻」 陆委会批朱立伦「迎合中共」 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 26.09.2021

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新华社省略「形势严峻」 陆委会批朱立伦「迎合中共」

在朱立伦国民党党主席选举胜出后，中国党和国家领导人习近平发贺电，向他表示祝贺，同时警告目前局势“複杂严峻”，呼吁国民党“为台海谋和平，为国家谋统一”。朱立伦随即回复习近平，称“望未来求同尊异”，同时批评民进党“去中”、“反中”。

作为时任国民党党主席，朱立伦曾在2015年5月率团访问大陆，与习近平举行了历史性会晤

作为时任国民党党主席，朱立伦曾在2015年5月率团访问大陆，与习近平举行了历史性会晤

（德国之声中文网）中国官媒新华社周日（9月26日）报道有关中国国家主席习近平发贺电祝贺朱立伦当选国民党主席，以及朱稍后的回复时，省去了两人皆提到的两岸严峻形势，着重在两党「坚持『九二共识』和反对『台独』。此外，朱立伦提到的「求同尊异」也未被提及。

针对习近平与朱立伦相互致电，台湾陆委会批评朱立伦的政策主张「迎合中共、昧于事实」，强调两人相互致电内涵「与台湾民意相违背」，抨击朱立伦「把中共制造台海紧张、破坏现状的恶劣行径，归咎于民进党政府」说法「黑白不分」，还说这「预告国民党未来的两岸政策，将和台湾民意愈行愈远」。

朱立伦：深盼求同尊异 增进互信

根据媒体公布的截图，习近平在贺电中表示："过去一个时期，贵我两党在坚持'九二共识'、反对'台独'的共同政治基础上良性互动，加强合作，顺应两岸同胞共同愿望，推动两岸关系和平发展，造福两岸同胞，成效有目共睹。当前台海形势复杂严峻，全体中华儿女要和衷共济、团结向前，期望两党登高望远，坚持共同政治基础，坚守民族大义，戮力合作，为同胞谋福祉，为台海谋和平，为国家谋统一，为民族谋复兴。"

贺电中，习近平以"中国国民党中央委员会朱立伦先生"称呼朱立伦，落款为"中国共产党中央委员会总书记习近平"。

周日当天，朱立伦也就贺电回复习近平，称两岸关系三十多年以来，在国共两党不断的努力推动下，各层面的交流合作获得相当良性的进展。"惟近年来，在民进党执政下，采取'去中'、'反中'政策，改变两岸现状，造成两岸形势险峻，使两岸人们极度不安。"

除了批评民进党"去中""反中"外，朱立伦也在贺电中表示，"两岸人民同为炎黄子孙，深盼今后贵我两党在'九二共识'、'反对台独'基础上，求同尊异，增进互信融合，加强交流合作，让两岸关系和平发展继续前行。共同造福两岸民众，促进台海和平稳定"。

在电文中，朱立伦以"中国共产党中央委员会习总书记"称呼习近平，落款为"中国国民党主席当选人朱立伦"。

台湾周六（9月25日）举行了国民党党主席选举。共有4人参加角逐，分别是寻求连任的江启臣、朱立伦、前彰化县长卓伯源和孙文学校总校长张亚中

台湾周六（9月25日）举行了国民党党主席选举。共有4人参加角逐，分别是寻求连任的江启臣、朱立伦、前彰化县长卓伯源和孙文学校总校长张亚中

国民党主席选举落幕

国民党周六（9月25日）举行了党主席选举。前新北市市长朱立伦以45.78%的得票率当选，时隔逾5年后，再次成为国民党主席。朱立伦曾于2015年1月以超过99%的得票率当选国民党主席。2016年1月，朱立伦在台湾总统大选中败给蔡英文后宣布辞去国民党党主席职务。

作为时任国民党党主席，朱立伦曾在2015年5月率团访问大陆，与习近平举行了历史性会晤。在周六再次当选后，朱立伦表示，计划恢复所有两岸沟通管道和交流平台。

路透社在报道中指出，在即将离任的国民党领导人江启臣的17个月任期内，国民党与北京高层的接触陷入停滞；在两岸军事紧张的背景下，北京怀疑国民党内对"九二共识"（一中各表）的承诺不足。

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