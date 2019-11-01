新华社强烈谴责香港示威者“野蛮行径”

(德国之声中文网）中国官方通讯社 - 新华社驻港办公楼遭示威者袭击发生后，周六（11月2日）晚些时候新华社发表声明："就暴徒打砸新华社亚太总分社办公大楼并纵火的野蛮行径表示强烈谴责"。据报道，位于湾仔的新华社香港分社建筑物玻璃墙和玻璃门被打碎，大堂则遭人纵火。香港记者协会也对针对新闻媒体的暴力行动予以谴责。

这是香港爆发抗议浪潮以来，新华社驻港机构首次遭到袭击。今年七月，中央政府驻港机构"中联办"曾遭示威者袭击，而中资企业和银行遭袭击的事件近变得越来越频繁。新华社驻港机构遭袭击的事件发生后，官方的《环球时报》发表评论称："这些暴徒之所以在新华社香港分社纵火，带有明显的政治意图，用心非常险恶"，"新华社带有象征性意义，暴徒们破坏新华社既是对香港法治的挑衅，也是对中央和内地的挑衅"。

上周结束的中共四中全会公报中称："必须严格依照宪法和基本法对香港特别行政区、澳门特别行政区实行管治，维护香港、澳门长期繁荣稳定。建立健全特别行政区维护国家安全的法律制度和执行机制。"有分析认为，这是北京试图重启反颠覆立法的信号。香港基本法第23条是一条就香港领土有关国家安全，即叛国罪，分裂国家行为，煽动颠覆国家政权罪，颠覆国家罪和窃取国家机密等多重条文做出立法指引的宪法条文。2002年至2003年，所谓23条立法在香港民众的强烈反对呼声中，最终被搁置。

香港政府周日表示，特首林郑月娥目前正在上海，并将于本周二前往北京会晤中国副总理韩正以及参与一个有关大湾区发展规划的会议。警方表示，周六一系列未经批准的示威集会中，共有大约两百名示威者遭到逮捕，其中包括年龄介于19到24岁的四男一女，警方在他们的住宅中发现了188枚燃烧弹、催泪瓦斯和防护面罩等物品。

本周日，也有人发起在香港七个区进行示威集会的倡议。据香港《苹果日报》报道称，11月3日当地时间16时，"大批防暴警冲入新城市广场并拘捕至少2人，又不断推撞街坊及喷胡椒喷雾，多名街坊不适需要急救 。"