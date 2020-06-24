 新加坡5G网建设 华为设备遭冷落 | 经济纵横 | DW | 25.06.2020

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经济纵横

新加坡5G网建设 华为设备遭冷落

新加坡两家最大的无线网络运营商宣布，在该国5G网建设中，将选用诺基亚和爱立信技术，来自中国的网络设备供应商华为未能入围。

Singapur Marina Bay in der Nacht (picture-alliance/robertharding/Ed Rhodes)

（德国之声中文网）新加坡做出上述选择之际，该国的两个最重要贸易伙伴中国和美国之间的关系正变得日趋紧张。美国以安全顾虑为由，不断敦促各盟友不应让华为参与5G网络建设。新加坡政府允许网络运营商自由选择供应商，但前提条件是要满足各项要求，其中包括安全标准。

由"第一通"和"星和"组成的联营企业是获颁5G网运营许可的两家新加坡网络服务公司之一，该公司表示，他们将选择来自芬兰的诺基亚建设无线电接入网，诺基亚还将是该公司核心网和毫米波网的首选供应商。不过，该公司同时也表示，其他网络配件方面，他们也将探讨同华为和中兴合作的可能性。

另一家获得5G网运营许可的新加坡电信（ Singapur Telekommunikation）则表示，他们将同瑞典企业爱立信商讨购买无线电接入网、核心网和毫米波网络所需设备事宜。

Huawei 5G (picture-alliance/Photoshot)

新加坡通讯及新闻部长易华仁（S. Iswaran）周三强调，当局在征召5G网络提案时没有排除任何供应商，业者也根据自己的技术和商业要求，对供应商进行严格的筛选。新加坡的5G网建设不会将任何供应商拒之门外，而只考虑设备的安全性、耐用性和经济效益。

不过，华为并不会在新加坡5G市场上空手而归。来自澳大利亚的TPG电信公司虽然在新加坡5G网络的竞标中落选，但该公司仍获得一些覆盖特定范围的毫米波（mmWave）频段，以提供5G区域网络。TPG公司表示他们将会选择华为设备。

同此前的2G、3G和4G技术不同，5G网络不仅使数据传播速度大大提升，而且还将在交通、工业、医学和军事领域扮演重要角色。美国指责华为同中国政府关系密切，因此一旦在5G网中使用华为设备，将会对美国及其盟友构成安全隐患。德国政府迄今为止尚未就德国5G网建设中是否使用华为设备做出明确规定。

美国国务卿蓬佩奥周三在一份声明中称，各国民众都已意识到中国共产党监控式政权的危害，因此华为公司在不断失去同各国电信运行商合作的机会，"因为这些国家仅允许在其5G网络中，使用信得过的供应商。" 据澳大利亚联合通讯社报道，蓬佩奥在声明中称，继捷克、波兰、瑞典、爱沙尼亚、罗马尼亚、丹麦与拉脱维亚等国后，希腊近期表示会放弃华为，而选择爱立信公司建构该国的5G。

达扬/洪沙（路透社）
 

 

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