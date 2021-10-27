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东南亚中南半岛南端的一个城邦岛国，扼守马六甲海峡最南端出口。
自1965年独立后，新加坡依靠着国际贸易和人力资本迅速转变成为富裕的亚洲四小龙之一。新加坡是个多元文化种族的移民国家，并非单一民族国家，也是全球最国际化的国家之一。
TikTok高层在美国国会听证会上向议员表示，为保障美国用户的数据，所有用户资料都储存在美国，并备份在新加坡。
德国新冠新增确诊病例节节上升，突破性感染数不断成长，入院治疗的染疫病患变多。新加坡、克罗地亚等新成为高风险国家。
英国誓言在全球重新确立地位并加强军事力量，其中一个舞台就是印太地区，在与美澳结盟后，英国航母伊丽莎白女王号现身印太，抗衡中国海上霸权。
新加坡4日通过的新法将赋予内政部长更多权力，允许当局封锁互联网内容，此法遭批评可能成为打压独立媒体和倡议人士的工具。
国际事务学者、德国之声客座评论员Alexander Görlach指出，关闭某学院本算不上什么大事，但事涉新加坡，它却标志着一个根本性变化。
欧盟即将推出印太地区战略。《日经》援引文件草案指出，欧盟有意寻求与日本、东南亚和新加坡建立新的数字伙伴关系，并与台湾发展更紧密的贸易投资关系。但一份民调则显示，欧盟国家对印太地区基本漠不关心。
中国外长王毅9月10日至15日出访越南、柬埔寨及新加坡三国，与上个月刚访问完东南亚的美国副总统哈里斯（Kamala Harris）分庭抗礼。他有什么收穫？
中国外长王毅于9月10日至15日访问越南、柬埔寨、新加坡及韩国。中国外交部发言人汪文斌表示，这些国家都是中国周边近邻和重要合作伙伴。不过，美国早已开始建立区域联盟，美国副总统哈里斯八月底刚访问了新加坡和越南。
据新加坡官方发布的消息，该国八成人口已完成两剂冠病疫苗接种，从而成为全球完全接种率最高的国家。新加坡政府主导的接种计划采用BioNTech-辉瑞和莫德纳两种疫苗，但最近已宣布承认包括中国科兴在内的世卫组织批准的疫苗。
美国副总统哈里斯访问越南的行程因河内爆发“异常健康事件”推迟数小时。她在同越南领导人会晤时再度对中国发出尖锐批评。
美国副总统哈里斯24日在新加坡发表演说，批评中国用胁迫与恐吓来支持其南海主权声张，并重申美国对东南亚的承诺是坚定的，并非像美国从阿富汗撤军一样的状况。
美国副总统哈里斯正在新加坡和越南访问，希望拉拢两国牵制中国。不过阿富汗的局势却让哈里斯的承诺格外受到质疑。
美国副总统哈里斯展开亚洲访问行程，她将先后造访新加坡及越南，重申美国的地区承诺。然而，在阿富汗局势恶化之际哈里斯仍出访东南亚，引发部分人士的批评质疑。
美国副总统哈里斯22日将展开5天的新加坡及越南的访问之旅。白宫官员强调，哈里斯此行将再次强调「自由开放的印太政策」，重申美国对此区域的承诺。
美国重要官员先后访问越南和新加坡等国 ，希望拉拢这些国家遏止北京扩张势力，但新加坡总理李显龙却警告，这种做法是提油救火。
美国国防部长奥斯汀周四在越南会晤该国防长，双方同意在安全与新冠疫情等多领域持续合作，中国驻新加坡大使馆同日则发布声明，谴责奥斯汀日前演说的内容，是为了挑拨中国与邻国的关系。
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