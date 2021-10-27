东南亚中南半岛南端的一个城邦岛国，扼守马六甲海峡最南端出口。

自1965年独立后，新加坡依靠着国际贸易和人力资本迅速转变成为富裕的亚洲四小龙之一。新加坡是个多元文化种族的移民国家，并非单一民族国家，也是全球最国际化的国家之一。