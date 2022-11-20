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东南亚中南半岛南端的一个城邦岛国，扼守马六甲海峡最南端出口。
自1965年独立后，新加坡依靠着国际贸易和人力资本迅速转变成为富裕的亚洲四小龙之一。新加坡是个多元文化种族的移民国家，并非单一民族国家，也是全球最国际化的国家之一。
英国前首相约翰逊11月16日在新加坡的彭博新经济论坛上抨击了中国的专政体制。一天后，彭博社创办人、纽约前市长布隆伯格在演讲中为此致歉。中国国家副主席王岐山也参加了此次论坛。
目前正在亚太地区访问的德国总理肖尔茨，希望与该地区国家进行更紧密的经济合作。他在新加坡的一场会议上说，亚太地区“远远不只是中国”，德国将加强其在该地区的参与。
第17届德国经济亚太会议11月13日在新加坡举行，对中国的定位是会议的焦点议题。德国经济部长哈贝克在会上再次强调减少对中国的依赖是何等重要。德国经济界高管对此表示赞同，但也指出，供应链和销售市场多样化的形成需要10年、20年的时间。
德国希望摆脱对于单一国家的经济依赖，为了让经济更加「多样化」，德国政府除了与志同道合的友好国家做生意，也开始计画和「非民主国家」建立更紧密的合作关系。
新加坡總理李顯龍本週訪問了澳大利亞，並與澳大利亞總理阿爾巴尼斯舉行了會談。關於中國、美國與印太局勢，兩人說了什麼？
一项经济研究排名显示，新加坡超越香港成为亚洲首要金融中心。香港政府强调，香港整体评分仍上升，往后会继续改革，巩固和提升香港的资本市场及国际金融中心的角色。
新加坡總理李顯龍週日（8月21日）宣佈，新加坡將廢除禁止男性同性性行為的《刑法》377A條文，讓男男性行為除罪化，多個LGBTQ+團體稱這是「得來不易的勝利」。不過政府對於婚姻的法律定義仍以一男一女為主，對同性婚姻合法化仍持保守態度。
德国空军六架“台风”战斗机以及若干架空中加油机、运输机本周经停阿联酋、新加坡前往澳大利亚参加联合军演。此举被认为是对中国方面发出的信号：德国有能力在短时间内帮助亚太地区的盟友。不过，德国空军在9月底返航时是否会飞越台湾海峡，目前尚存疑问。
日本新任防衛大臣濱田靖一週二（16日）上午與美國防長奧斯汀進行首度電話交談，並對月初的中國環台軍演試射飛彈，表達強烈譴責。同日，美國第七艦隊司令托馬斯在新加坡亦談到，中國發射導彈越過台灣上空「是不負責任的行為」。
佩洛西訪台之後引發中國強勢回應，讓台海局勢升溫，對此新加坡候任總理黃循財接受彭博社訪問時，提到中美兩國做出的決定，正把世界推向危險境地。學者分析，此一論點顯示新加坡政府對於中美關係的態度，已從過去的「折衷」轉向「擔憂」。
这场军事演习动用了至少4000名的美国、印尼士兵，再加上澳大利亚、新加坡以及日本的部队，为期两周。尽管时机敏感，美军指挥官表示这「确实是一次军事演习，而不是对任何一方的威胁」。
美眾議院議長佩洛西亞洲行的首站為新加坡。此前，有法媒引述消息報導稱，佩洛西預計訪日前於8月4日經菲律賓來台，會見台灣總統蔡英文。中国外交部发言人称“拭目以待”。
围绕美国国会众议长佩洛西是否访问台湾的争议喧嚣不断，北京方面已经发出数次严厉警告。在这一背景下，美国海军“里根号”航母战斗群从新加坡启航，重返南中国海。
在搭機逃離該國後，斯里蘭卡總統被證實已抵達新加坡，該國議長發言人也說，拉賈帕克薩已提交辭職信，待15日得到法律驗證後，辭職便會生效。該國議會預計下週將決定新的總統人選。
世衛組織尚未認定猴痘疫情構成「全球公共衛生緊急事件」，但隨著全球猴痘病例超過6000例，世衛組織將再次召開會議，討論是否提高猴痘疫情的警戒程度。與此同時，新加坡也出現了首例本土猴痘病例。
供应链中断、食品短缺、价格飙升：疫情和乌克兰战争给各个国家带来影响，因为要供应本土市场，马来西亚实施了活鸡出口禁令，但这给追求“鸡有鸡味”的新加坡带来“海南鸡饭”危机。
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