德国经济界究竟怎样对中国定位？

第17届德国经济亚太会议11月13日在新加坡举行，对中国的定位是会议的焦点议题。德国经济部长哈贝克在会上再次强调减少对中国的依赖是何等重要。德国经济界高管对此表示赞同，但也指出，供应链和销售市场多样化的形成需要10年、20年的时间。