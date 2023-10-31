全球最强护照出炉！欧美被亚洲国家甩在身后

最新公布的亨氏护照指数显示，新加坡护照成为全球最好用的护照，能在全球192个国家和地区免签入境。专家指出，美国在排名中持续下滑，这也是对其邻国加拿大和整个英语系国家的警示。全球最强护照前几名都有哪些国家？哪个国家的护照又最不好用呢？