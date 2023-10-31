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东南亚中南半岛南端的一个城邦岛国，扼守马六甲海峡最南端出口。
自1965年独立后，新加坡依靠着国际贸易和人力资本迅速转变成为富裕的亚洲四小龙之一。新加坡是个多元文化种族的移民国家，并非单一民族国家，也是全球最国际化的国家之一。
新加坡国防部长表示，中国作为亚洲的主导力量，应带头缓和地区紧张局势。他表示，类似乌克兰和中东的军事冲突将对整个亚洲及亚洲的未来造成毁灭性后果。
香港政府最新公布的经济数据显示，虽然第三季度的增长幅度仍然未达到市场预期，但入境旅游和私人消费已经承担起了香港经济火车头的功能。
最新的全球自由經濟體排名出爐，香港在53年來首次失去榜首席位，屈居第二，研究所歸咎北京日漸加強干預香港事務。而英國《半年報告》則指香港經濟體系維持獨特性，但國安法的適用範圍已擴大至真正國安問題以外的領域。
新加坡副總理黃循財14日表示，西方世界對中國的科技限制，不僅無法壓制中國，美中的極端競爭還將成為世界隱憂、為全球經濟帶來難以預測的「災難性」影響。
在新加坡，一张“拥车证”的价格已经突破10万新币。为什么在这个地狭人稠的繁华城市国家，汽车既是一种奢侈品也是实际需要？新加坡“减少用车”的愿景又是如何影响汽车爱好者、通勤者和整体环境？
香港特首李家超率團訪問東盟三國，日前他與新加坡總理李顯龍見面格外引人關注，昔日被視為競爭對手的兩地，在雙李會面下再次被拿來比較，移居台灣的香港媒體人曾志豪認為，香港早被遠遠超車，為什麼？
最新公布的亨氏护照指数显示，新加坡护照成为全球最好用的护照，能在全球192个国家和地区免签入境。专家指出，美国在排名中持续下滑，这也是对其邻国加拿大和整个英语系国家的警示。全球最强护照前几名都有哪些国家？哪个国家的护照又最不好用呢？
瓦格纳集团叛乱未遂，给了习近平怎样的警示？这将如何影响未来的中俄关系？从现在开始，北京将如何面对那“无上限”的中俄关系？
一名前三星高管涉嫌为富士康在中国开设芯片工厂窃取商业机密而受到起诉。被曝光的违法细节包括挖走人才。被告律师反驳了指控，认为被告是韩国卷入中美竞争的替罪羊。
中国与新加坡周四为设立一条国防领导人热线电话奠定基础。新加坡是美国在亚洲的紧密伙伴国。此次备忘录签署正值北京部分暂停与华盛顿高层对话之际。
中美兩國的軍事對峙不斷升溫。中國宣布將與新加坡舉行聯合軍演，此前美菲也已開始在菲國各島演習。夾在中美兩國的角力之間，菲律賓和新加坡如何周旋其中？
新加坡总理李显龙到访北京，于周五会见了中国国家主席习近平。两国发布联合声明宣布将建立“全方位高质量的前瞻性伙伴关系”，致力于今年内完成自贸协定的议定书签署。据中国官媒报道，李显龙在会晤中反对在国际事务中“非黑即白，选边站队”。
路透社援引消息人士称，台积电在德国萨克森州设厂一事即将成行。双方目前谈判的重点是台积电在“萨克森硅谷”落户可以获得多少补贴。上周台湾媒体曾报道，由于德国建厂成本高，而新加坡又愿意提供大幅补贴，台积电正考虑“弃”德“投”新。
新加坡内政部长兼律政部长尚穆根（K. Shanmugam）本周三（3月8日）表示，虽然没有任何背景因素可以为俄罗斯入侵乌克兰开脱，但是，西方大国在这场持续冲突中并非“毫不相关的旁观者”。
欧盟中国商会发表《上海建议书2023/2024》并评估道，一直处在创新前沿的上海由于封城而迅速丧失作为投资目的地的吸引力。如何恢复以往国际大都市的魅力，欧盟商会提出多项建议。
中港通关、清零告终，香港以一系列经济利好消息开始2023年。但在中美角力和人才外流之下，经历政治和经济重创的国际金融中心如今奋力追后落，真的有力回朝吗？德国之声专访香港欧洲商会、外国和本地经济师，分析香港经济复苏的前景和暗涌。
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