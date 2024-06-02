新加坡香会落幕 专家：中国对他国关切充耳不闻

为期三天的亚洲安全论坛週日划下句点，中国防长董军演说强调北京“以和为贵”、遵守国际秩序，遭他国代表质疑其所言与所行“完全相反”。专家如何解读中国在台海与南海议题上的措辞？

（德国之声中文网）新加坡“香格里拉对话”週日（6月2日）落幕，这场亚洲高级安全论坛的镁光灯，高度聚焦在中美之间的大国角力，以及北京在台海、南海的军事行为。其中作为压轴讲者的乌克兰总统泽连斯基（Volodymyr Zelenskyy），也罕见对中国提出指控。

论坛期间，美国国防部长奥斯汀（Lloyd Austin）与中国新任防长董军分别发表了约半小时的演说，并开放台下的与会者提问。5月31日，两人也在峰会前举办双边会晤，交流长达75分钟，并在事后的声明稿及记者会中表示，中美双方都同意维持军事沟通的重要性。

国际危机组织（ICG）资深中国问题专家萧嫣然（Amanda Hsiao）告诉DW，这是中美关系走在正确方向的第一步，因为在中美角力的情况下，误读对方意图的可能性非常高，而盡管分歧仍存在，“至少我们之间有一套定期的沟通机制”。

然而在许多核心区域安全议题上，双方各说各话的情况仍显而易见。中国防长面对其他国家代表提出有关南海、乌克兰、加沙地帶的具体安全问题时，也被认为避而不答。

萧嫣然表示，董军没有直接回应关于中国意图的“非常具体的问题”，“中国在传递信息时，向来是对区域的关切充耳不闻（tone-deaf）。他所传递的信息，实际上回避了该地区许多政府对安全的真实关切”。

香格里拉峰会成中美角力场？

董军2日发表“中国的全球安全观”演说时表示，“现在大家都很关心中美两军关系”，因两军关系的稳定，事关全球安全稳定，而中美两军之间，“正因为有分歧所以才要多交流，即使道不同，也不能搞对抗”。

同时他也强调，要找到“两军正确的相处之道”须仰赖美中双方的努力。在此论调上，董军称中方是负责任、始终秉持开放合作的大国，并指涉美方是“搞集团对抗”造成亚太地区情势紧张的“外部势力”。

萧嫣然分析，董军试图将中国描绘成亚太地区的“代言人”，其目的是呼吁地区政府不要站在美国一边。她告诉DW中国正在推动的论述是，“中国有和平意图，且问题不在中国，而在美国。”在当前的区域战争中，董军也重申中国在乌克兰问题上将保持“中立”、不站边、不供武，并“秉持公正立场”呼吁巴以冲突停火。

新加坡国立大学政治系副教授庄嘉颖则表示，中方试图营造一种印象，即把台湾、美国和菲律宾描绘成“麻烦制造者”，认为他们旨在制造分裂，是“威胁现有世界秩序的不稳定因素”。

然而在董军演说结束后，来自韩国的代表发言表示，多数亚太地区的国家都认为，中方实际所作所为，与其所言以“和平发展道路”为核心的区域安全决策“完全相反”。萧嫣然告诉DW，“中国仅仅声称拥有和平意图已经不够了”，现今国际社会“已经（对中国）没有足够的信任来支撑这一说法”。

中美防长在新加披举行会晤 图像来源: DoD/Chad J. McNeeley/Handout/REUTERS

董军“尖锐”谈台湾议题

在台海议题上，奥斯汀重申美方支持台海维持现状，并强调区域的争端与分歧须透过对话而非胁迫或冲突来解决，“当然也不是透过所谓的惩罚”。这番言论虽未指名道姓，但被认为是明显在抨击中国。

原因是北京在峰会前夕在台湾周边展开军演。当时国台办发言指，这是对台湾新任总统赖清德5月20日就职演说“谋独挑衅的坚决惩戒”，也是对“外部势力纵容支持台独、干涉中国内政”的严厉警告。

这与中国防长在论坛上的台海论述一致。董军借国际场合批评台湾执政党民进党“大搞渐进式台独”，“顽固推行‘去中国化’，妄图割裂两岸社会、历史文化联系、数典忘祖的分裂言论荒谬而狂妄，必将被钉在历史的耻辱柱上”。

同时中方也指控各国正在以“切香肠”方式不断虚化掏空“一中原则”，“谁胆敢把台湾从中国分裂出去，必将粉身碎骨、自取灭亡。”

在一系列对台言论上，萧嫣然认为中方使用的语言是比以往“尖锐”，而其目的是试图警告美国与台湾，并“促使华盛顿向台北提出缓和立场的信号。”

庄嘉颖则认为，中国透过论坛释放出“不会放弃对台湾施压”的信号。“部分原因是北京认为目前没有太多好的替代方案。如果要加强侵略性，他们早就这么做了。他们也不想升级冲突，但发现自己不能退让。所以唯一能做的就是使用愤怒的言语。”

随后在董军演说后的问答阶段，共有包含台湾、南海、俄乌战争及缅甸战乱等多道提问，但董军一开始只针对台湾议题高谈阔论，遭主持人连续打断，请他针对其他议题简短作答。

其中一次遭打断时，董军表示：“我想先把台湾议题讲完，因为这是我们核心利益的核心问题。”并称中方对任何“台独的极端情景准备非常充分、也有能力”，但中国作为一个大国，坚持还是走和平统一的道路，因此奉劝“台独份子”深入了解《反国家分裂法》的内容，以免触法。

对此，庄嘉颖认为董军此举一来是为了回避其他问题，因为“谈论台湾对他来说是最安全的一个话题。他知道该说些什么，他不会出错”，二来是为了极力孤立台湾，进一步将台湾赖清德政府描绘成“倔强、危险、冒进”的形象。

美方对中国军方最近在台湾海峡附近的挑衅活动表示关切 图像来源: Taiwan Ministry of National Defense/AP/picture alliance

南海议题引用“不准确资讯”

相较上一届香格里拉论坛，前中国防长李尚福未与奥斯汀会晤，两人仅有握手寒暄，这一次中美交流显然增多。然而今年论坛邀请到菲国总统小马科斯（Ferdinand Marcos Jr.）作为开场演说嘉宾，在关键的南海议题上，中美仍存在重大分歧。

小马科斯在演说中强调，任何解决南海争议的方式都必须以国际法为基础，并表示在主权问题上“菲律宾人不会屈服”。他在现场被问及，若中国在南海使用水炮造成菲国人员死伤，这是否将被视为跨越红线。他答道若中方蓄意造成菲方军人或公民死亡，“这已非常非常接近我们所定义的战争行为”。

随后奥斯汀也表态认同小马科斯的演说内容，强调“每个国家，无论大小，都有权享有自己的海洋资源，并在国际法允许的任何地方自由航行和作业”。

菲律宾与中国近期因南海主权之争频频发生海上争端，菲方并开始强化与澳大利亚、美国、日本的国防合作。随著情势升温，南海已被视为亚太地区的另一个可能引爆冲突的导火线。

但董军在演说中声称，南海的局势总体稳定，但却有“个别国家”毁弃双边的约定，配合外部势力在亚太地区部署中程导弹，严重破坏地区的安全稳定，是“违反东盟宪章精神”的行为。

庄嘉颖对此特别强调，这番言论中错误的解读了“东盟宪章”，是中方习用陈述“不准确资讯”的一个最新案例。他表示，菲律宾部署中程飞弹及强化与美国军事合作，并没有违反东盟宪章，事实上，该宪章将国家主权和自主权放在首位，将尊重各国在自身防御和组成联盟的自主决定。

他告诉DW，“这种误导东盟宪章及其他类似条约的努力，利用了人们对这些现存条约和协议缺乏了解的情况。这是中国一直在做的事情，董军也强化了这个做法。”

乌克兰总统泽连斯基罕见对中国提出指控 图像来源: Vincent Thian/AP/dpa/picture alliance

泽连斯基罕见对中国说重话

今年论坛的另一个重头戏，则是乌克兰總統泽连斯基的到访及压轴演说。他在谈话中表示，预计于6月展开的一场讨论俄罗斯侵乌的和平峰会，目前已有106个国家及组织登记出席，但部分国家领袖尚未表达支持，令人失望。

这场和平峰会将在瑞士举行，但中国外交部于5月31日以俄国未受邀为由，拒绝出席这场峰会，认为相关安排与中方要求仍有明显差距。

泽连斯基在会后的场边记者会上，向法新社指出中国正努力阻止各国出席和平峰会，，并称“俄国利用中国在区域的影响力，利用中国的外交官与一切手段，来扰乱这次的和平峰会。非常遗憾，也非常不幸，像是中国这么强大的国家，也甘于当成普京的工具”。

他也罕见对中国强硬表态，指北京施压要其他国家也不要出席峰会，“不只是在支持俄国，基本上也是在支持战争。”

每年的香格里拉对话是由英国国际战略研究所（International Institute of Strategic Studies，IISS）举办，俄罗斯自2022年入侵乌克兰以来，就没有参加过这个高峰会谈。

庄嘉颖表示，泽连斯基前往亚洲表明“他意识到乌克兰需要多样化其支持来源，以减少在其他地方碰到的阻碍”，但他认为北京目前还没有打算在对乌立场上做出改变。

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