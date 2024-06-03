新加坡香会：日本重新完善印太地区战略、中日各抒己见

日本在本次透过香格里拉对话，重新确认与韩国的合作、并与澳大利亚等建立新的对话与合作机制。而在与中国国防部长的会谈中，双方仍是以各抒己见多，并未达成实质上的合作。

（德国之声中文网）新加坡当地所召开的“香格里拉对话”，在多国国防层级高级官员于现场热烈讨论后，于6月2日正式落幕。

聚焦印太自由航行

“香格里拉对话”期间，美日韩三国的国防层级高官花了一小时左右会谈。包括美国国防部长奥斯汀、日本防卫大臣木原稔与韩国国防部长申源湜等三人在会中达成共识，最快将于今年夏天起实施海空以及资安层级上的训练，其代号名称将为“自由边境”。

此外，三国也将进行联合机上模拟演练，其假定对象区域自然为朝鲜半岛与印度太平洋海域，其中如何应对中国突发行为也是预料中的演习项目。根据《日本经济新闻》报道，现场防卫省高官提及，往年三国合作都被认为是针对朝鲜半岛，但这次明确追加印太地区，也代表未来的假定范圍正式扩大。

木原稔与申源湜也举办了日韩两方国防层级会谈，会中也就过去2018年日本巡逻机遭到韩国驱逐舰雷达锁定一事达成和解，日韩将重修旧好，重启国防议题交流。《每日新闻》称，申源湜在结束后突然说了句“大家一起拍手致贺吧！”日方官员也一同回应并拍手，防卫省高官并私下形容，这样的融洽气氛“令人相当意外”。

另外值得一提的，则是日本、澳大利亚与韩国也进行首次的三国国防层级高官会谈。这三国不仅都是美国的坚强同盟国，先前也对于台湾海峡、南海议题等表达坚定的捍卫贺平立场。本次的会面也象征印太地区的战略，不假由美国牵线，而是由这三个亚洲与大洋洲国家自发联手，更完善印太地区战略，其重要性不言可喻。

对中国国内的表忠？

不过，在香会气氛融洽欢谈之际，也可以看见相当紧张的一幕，中国国防部长董军在会场上以相当严厉的措辞“警告”。当中董军数度偏离主题，开始一昧地以批评为主，对于台湾问题等表达强烈意见，虽然遭到主持人数度打断，但是董军依旧故我，先以申论台湾问题立场为主，表现相当罕见。

现场就有美国学者私下跟《朝日新闻》表示：“这番言论像是说给中国国家主席习近平般似的”。该报并称董军之所以如此尖锐地想谈论台湾问题，是因为他想先在国际会议上明确表示这是中国的“内部事务”，不允许其他国家干涉外，该美国学者也感觉这是向国内表示忠心。

中国新防长董军率团参加香格里拉对话会 图像来源: Roslan Rahman/AFP/Getty Images

中国近三年来频繁更动国防部长，从2022年的魏凤和、2023年的李尚福、再到2024年的董军。一年一次的换人，势必也让坐著大位的董军如坐针毡。透过更强而有力的言语，也意味著未来中国军队动向将在国际各种场合上加深其强硬立场。

《朝日新闻》记者于贵宾通道询问董军是否会與烏克蘭总统泽连斯基会面时，董军只瞄了他一眼后拂袖而去。

且早在1日的中日国防层级高官会谈中，日本防卫大臣木原稔就已经对中国在钓鱼台（日称尖阁诸岛）海域、南海等中国海警船只频繁出入一事表示“严正关切”，而董军仅称“双方防务部门应该付出努力，将互为合作伙伴、互不构成威胁的政治共识体现到具体政策和行动中”，双方并未达成任何实质上的合作。

狂发狠话以保护自己？

不单只是董军，近来中国驻日大使吴江浩在日本也出现不少“战狼”发言。包括在座谈会上称“如果日本将自己绑上分裂中国的战车，日本民众将被带入火坑”的“火坑说”，引发日本外务省大动作抗议。

当时在现场参加的不具名人士也私下跟该报称“这是相当不妙的发言”。回想2023年的中日和平友好条约45周年之际，当时的吴江浩谈及以后的中日关系时，依旧风度翩翩、态度相当正面与肯定。只是时隔一年之后，整个发言风格突然出现转变。

然而，吴江浩作为中国外交部内俗称“日本学校”出身、日文优异且深知日本历史与礼节，为何会做出此发言？尔后《产经新闻》也对此专文分析，在当前的环境下，所有的外交官都被推上恐吓友邦的第一线。

该报并采訪前驻澳大利亚大使、派驻过香港总领馆的山上信吾，山上指出：“中国当前的外交无非都是国内政治的延伸。吴江浩的言论只是反映出与其改善中日关系，但目前随著这风向抨击日本是最好的方式罢了”。某种程度上也是种明哲保身，以这种战狼态度来作出保守回应。

该报认为，关键点依旧是在赖清德就职总统后，中国重新改变对外的战略。但是与此反面的是，日本在香会与韩国的国防争议尽释前嫌后、又与澳大利亚等达成新的合作，逐渐完善了印太地区的和平稳定战略。而中国则是高声反弹之于，并未与日、韩、澳甚至菲律宾达成具体共识，中日在国防上的擦枪走火，未来仍是不可避免。

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