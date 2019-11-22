新加坡首次援引“反假新闻法”要求政客改贴

（德国之声中文网）在脸书发表的帖子质疑国有投资公司的独立性之后，一位出生于英国的新加坡政治人物成为新加坡政府援引"反假新闻法"要求改帖的第一人。

入籍新加坡的鲍耶（Brad Bowyer）本周一在脸书上发表更正，并链接到政府网站的一份声明。在声明中，财政部长根据新近出台的《防止网络虚假信息和网络操纵法案》（又被媒体称为"反假新闻法"）对他提出更正要求。

政府声称他使用"虚假且具有误导性"的言辞指控政府干预淡马锡控股公司(Temasek Holdings)和主权财富基金新加坡政府投资公司(GIC)做出的投资决定。

鲍耶曾先后是执政党和反对党的成员，但从未竞选公职。

鲍耶在脸书上写道："我要提醒那些想要对我们国内政治事务或社会问题发表观点的人小心谨慎，尤其是当你在具有影响力的平台上发声时。"

对言论自由的担忧

人权组织认为，新加坡作为全球金融中心，存在多种种族和宗教，广泛使用互联网，容易出现假新闻。

但是，人权组织认为，"反假新闻法"也是一种变相打压反对派、迫害异议人士的手段。新加坡自1965年独立以来，人民行动党赢得了每届选举，长期执政。

无论如何，鲍耶还是依从"反假新闻法"的要求做了更正。他在脸书上说："按照要求贴出双方观点，澄清事实，更正错误，我认为是公平的，对我来说没有问题。"

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张平/达扬（路透社）