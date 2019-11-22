 新加坡首次援引“反假新闻法”要求政客改贴 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 26.11.2019

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

新加坡首次援引“反假新闻法”要求政客改贴

新加坡政府首次援引“反假新闻法”，要求政治人物鲍耶更正其在社交媒体上发表的一篇贴文。人权组织担心该法成为变相打压反对派、迫害异议人士的手段。

Symbolbild Facebook Fake News (picture-alliance/L. Huter)

（德国之声中文网）在脸书发表的帖子质疑国有投资公司的独立性之后，一位出生于英国的新加坡政治人物成为新加坡政府援引"反假新闻法"要求改帖的第一人。

入籍新加坡的鲍耶（Brad Bowyer）本周一在脸书上发表更正，并链接到政府网站的一份声明。在声明中，财政部长根据新近出台的《防止网络虚假信息和网络操纵法案》（又被媒体称为"反假新闻法"）对他提出更正要求。

政府声称他使用"虚假且具有误导性"的言辞指控政府干预淡马锡控股公司(Temasek Holdings)和主权财富基金新加坡政府投资公司(GIC)做出的投资决定。

鲍耶曾先后是执政党和反对党的成员，但从未竞选公职。

鲍耶在脸书上写道："我要提醒那些想要对我们国内政治事务或社会问题发表观点的人小心谨慎，尤其是当你在具有影响力的平台上发声时。"

对言论自由的担忧

人权组织认为，新加坡作为全球金融中心，存在多种种族和宗教，广泛使用互联网，容易出现假新闻。

但是，人权组织认为，"反假新闻法"也是一种变相打压反对派、迫害异议人士的手段。新加坡自1965年独立以来，人民行动党赢得了每届选举，长期执政。

无论如何，鲍耶还是依从"反假新闻法"的要求做了更正。他在脸书上说："按照要求贴出双方观点，澄清事实，更正错误，我认为是公平的，对我来说没有问题。"

观看视频 01:39

脸书向假新闻开战

张平/达扬（路透社）

DW.COM

打假还是打异见？新加坡新法惹质疑

随着假资讯问题愈来愈受社会关注，各地政府各出其谋。新加坡也赶上这班列车，但是刚刚通过的新法律惹来多个业界批评，憂心令本已不多的自由空间进一步收窄。 (09.05.2019)  

客座评论：假新闻与政治交流

《法兰克福汇报》评论员Andreas Ross认为，这是“假新闻”时代所需要的：政治家们必须改变交流方式；公民们应该更耐心倾听。 (24.12.2018)  

推特又关闭全球数千传播假新闻账户

推特公司宣布又清理了全球数千个传播假新闻以及为政府宣传的账户，这些账户来自阿联酋、中国和西班牙等地。来自中国的相关账户意在扰乱香港抗议者。 (20.09.2019)  

相关音频视频

脸书向假新闻开战  

相关内容

Symbolbild Beziehungen USA - Taiwan

台湾与美国合作反击中国干预大选 22.11.2019

美国在台协会台北办事处长郦英杰表示，美国政府正与台湾一起合作，反击中国政府干预即将到来的台湾大选。

Ausgaben der New York Times

特朗普治“假新闻”新招：退订 25.10.2019

批评性的媒体是美国总统特朗普的眼中钉。他最新的点子是，要求政府机构停止订阅某些报纸，其中包括《纽约时报》和《华盛顿邮报》。

USA US-Börsen auf Talfahrt

传禁止中企美国上市 白宫斥假新闻 01.10.2019

有多个消息来源指出，美国正考虑限制美国投资流入中国企业，但是白宫出面严正否认。北京也强调，中美经贸以及财金合作的本质是互利共赢。

广告

时事评论

China Überwachungskameras in Xianjiang (Getty Images/AFP/P. Parks)

评论：北京在新疆的文化种族杀戮

“ China Cables”（中国电文）证明：在这个西北省份，北京正对一个民族做一项魔鬼般实验：以监控技术和强制手段改造维吾尔人。德国之声记者冯海音(Matthias von Hein)指出，维吾尔族人民亟需我们的支持。  