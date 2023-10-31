 新加坡防长呼吁中国带头缓和地区紧张 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 31.10.2023

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新闻广角

新加坡防长呼吁中国带头缓和地区紧张

新加坡国防部长表示，中国作为亚洲的主导力量，应带头缓和地区紧张局势。他表示，类似乌克兰和中东的军事冲突将对整个亚洲及亚洲的未来造成毁灭性后果。

China Peking | Vorbereitungen | Xiangshan Forum

（德国之声中文网）中国举办的香山防务论坛的最后一天，新加坡国防部长黄永宏发表演说时强调了各国军方加强沟通管控危机的重要性，并希望中美两国间尽快恢复军事热线。

新加坡国防部长黄永宏表示，和平局面岌岌可危，整个世界都面临危险，"我们必须竭尽全力，避免欧洲和中东所发生的事情在亚洲得到重演。"

来自数十个国家和组织的代表出席了本届香山论坛。由于中国国防部长李尚福前不久被解职，因此中共中央军委副主席张又侠代表中方与会。

俄罗斯国防部长绍伊古则利用本次论坛，强调俄罗斯同中国的友好关系。俄罗斯发动侵乌战争之后，逐渐陷入了国际孤立的困境。周一，中共中央军委副主席张又侠以三军仪仗队的崇高礼遇欢迎绍伊古来访。俄罗斯塔斯社援引张又侠的话报道称，中方愿意同俄罗斯一道，应对安全威胁和挑战，"共同维护全球战略平衡与稳定"。

俄罗斯国防部长绍伊古同中共中央军委副主席张又侠在香山论坛上。

俄罗斯国防部长绍伊古同中共中央军委副主席张又侠在香山论坛上。

黄永宏在谈到南中国海主权争端以及朝鲜核武威胁时表示，保持国防及军事领域的相互接触，以降低误判和擦枪走火的危险至关重要。他对制定海上军事冲突管控准则表示赞赏，并呼吁相关规则的适用范围应扩展至争议海域的海岸警卫队。

2022年8月以来，中国冻结了同美国的军事交流，但在今年十一月美中可能举行首脑会晤的大背景下，双方似乎正在重启对话，其中也包括安全领域的对话与交流。美国国防部派遣负责中国、台湾及蒙古事务的高级官员卡拉斯（Cynthia Carras）出席了香山论坛。
黄永宏呼吁中国应向各国做出承诺，虽然中国在变得日益强大，但并不会对其他国家构成威胁。黄永宏说："无论中国是否接受，是否愿意，但中国已经被广泛视为主导力量，因此也应当表现出相应的善意。"

中国努力打造自己不同于西方的和平大国形象，但中国的一些邻国以及美国仍视中国为潜在威胁。

 

（美联社）

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