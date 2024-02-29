新加坡《防止外来干预法》: 谁会受影响？

（德国之声中文网）今年二月，新加坡将59岁商人陈文平列为"具政治影响力者"名单。陈文平出生于香港，后归化为新加坡籍。

新加坡内政部在一份声明中指出，陈文平"表现出易受外国势力影响"，并"愿意推进他们的利益"。

新加坡国会于2021年10月通过了《防止外来干预（对应措施）法令》（FICA）。该法旨在禁止外国公司和个人影响新加坡的政治格局。

陈文平是首个被根据《防止外来干预法》采取措施的对象。

被指与北京有牵连

新加坡媒体报道，陈文平近年来曾多次参与亲北京的活动，这可能是新加坡当局做出这一决定的原因之一。

去年三月，陈文平作为30名海外列席代表的一员，参与了中国人民政治协商会议。

2019年香港爆发反政府示威期间，陈文平因组织反对示威活动的公众集会，被新加坡政府严厉警告。该次未获得批准的集会在一家陈文平所有的餐馆中举行。

本周一有报道指出，陈文平已辞去新加坡香港商会会长一职。但他仍在新加坡的投资和地产公司担任多项要职，并仍是九龙会会长。

陈文平为何被锁定？

陈文平有权向内政部提出上诉，但若维持原判，他将需要披露每年从外国附属机构获得的超过1万新币（约7400美元）的政治捐款。

新加坡国立大学政治学者庄嘉颖表示，陈文平被锁定的原因尚不清楚。

谈及陈文平与中国海外代表的关系时，庄嘉颖指出："陈文平不是唯一参与此类活动的新加坡人。还有其他人也这么做，这是公开记录的问题。"

至于香港抗议活动，庄嘉颖也对时间点提出了质疑。"那已经是近五年前的事，他当时能那么做。这时候锁定他是为何？这一点尚不清楚。"

陈文平还被指控在新加坡媒体上发表亲北京的中文文章。庄嘉颖表示："所有新加坡华文主流媒体都是政府所有。有人显然要求编辑发表这些文章。为什么会是这种情况？"

新加坡"小心翼翼"对待中国

过去十年间，中国对新加坡事务的干预得到更多关注，而陈文平涉嫌的活动正是发生在这一背景下。

北京在2015年开始对新加坡施加压力，以寻求其对中国在南海主权主张的支持。

2016年，在新加坡与台湾进行军事训练后，香港海关扣押了九辆新加坡装甲运兵车。

2017年，新加坡国立大学李光耀公共政策学院亚洲与全球化中心主任黄靖被新加坡指控是外国势力代理人，遭驱逐出境。后来有媒体称黄靖是中国间谍，但黄靖予以否认。

2020年，新加坡籍男子姚俊威（Dickson Yeo）因为承认为中国从事间谍活动而在美国被判入狱。他被驱逐并返回新加坡后，最终于2021年12月获释。

庄嘉颖表示，虽然这些例子表明中国进行了干预，但在陈文平一案中，新加坡将矛头指向中国政府时可能会尽量谨慎。"新加坡似乎非常不愿用任何负面的方式来描绘中国。他们乐于对其他所有行为方这样做，但对中国他们确实小心翼翼。"

他补充说："尽管他们没有正式谈论过归因问题，但国家媒体大谈此事已是向公众发出了一个信号，即与中国干预有关的事是不可接受的，虽然他们在这方面并不是很具体。"

受国家严格控管的新加坡媒体格局

在新加坡运营的国际媒体也面临《防止外来干预法》的风险。

新加坡政府过去曾保证，该法不适用于发表有关新加坡政治议题的外国记者、个人或出版物。但批评者认为，该法赋予了新加坡政府打击异议者的权力，以及影响自我审查。

根据2023年无国界记者世界新闻自由排名，新加坡在180个国家中排名第129位。

庄嘉颖说："我认为这项法律可能会使那些可能有正当理由对某些问题更为批判的人缄默。"

他指出，该法措辞的模糊性也意味着，其目的可能更多地是威慑那些在新加坡事务中持批评态度或倡导变革的群体。"这确实不仅仅影响在新加坡的外国人。这将影响公民社会。新加坡这样的地方有许多国际联系。什么时候会构成干预？这一切都非常模糊。"

庄嘉颖说："我认为这项法律可能试图让人们更加小心，让他们谨言慎行。"

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