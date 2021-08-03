新加坡：「防止外来干预法」是反境外势力或打压异见？

（德国之声中文网）新加坡国会周一（10月4日）经过十个小时的辩论後，通过了防止外国干预内政的《防止外来干预法》，该法案将授权内政部长更多权力，包括要求人士或机构协助调查和对付敌意信息宣传。

但这项新法案遭反对者批评，称这是常被控箝制公民自由的新加坡所最新推出的严刑峻法，并称这是2019年制订《防止网络假信息和网络操纵法案》後另一个瞄准异议人士的法案，这将更限缩反对者发表意见的空间。

据新加坡《联合早报》报导，其内政部长尚穆根指出，颠覆其他国家的行为自古存在，但互联网是更强大的干预媒介，各国也积极发展这方面的攻防能力，一些国家甚至已把它视为海陆空军力之外的第四种作战手段。

事实上，台湾去年也颁布实施名为《反渗透法》的类似法案，当局称是为了防范「境外敌对势力」之渗透干预所做出规范，当时台湾总统蔡英文称该法主要是防范境外敌对势力，像中国政府对台湾民主政治运作及影响选举，如介入公民投票丶总统大选丶对政府机构游说。

当时该法引发在野党质疑定义模糊，国民党批之宛如「新戒严法」。该法施行迄今，尚无涉嫌违法案件。

政治人物得披露捐款

新加坡的《防止外来干预法》直接把参与新加坡政坛上的个人与组织列为「具有政治影响力的人」，包括政党丶政治职务者丶议员丶国会领袖丶国会反对党领袖以及选举候选人和选举代理，要求他们披露与外国实体的关系并向当局申报捐款。

该法赋予内政部长拥有更大权力，包括未经审判进行拘留的权力。尚穆根解释称，与新加坡面对的巨大外部威胁相比，授权内政部长发布指示的新法案更像是把玩具枪。

他并称，人们必须权衡，是流氓政府滥权还是外来干预进行破坏，会构成更大风险。在国会上他并未明确指出哪些境外势力对新加坡内政购成威胁。尚穆根强调，新法案不是要限制新加坡人与外国人的正常往来。他说：「新加坡的成功与活力取决于保持开放，一个搞封闭的政府将带领新加坡走向毁灭。」

涉嫌展开敌意讯息宣传的个人及组织，当接到内政部长发布的限制指示後可以提出上诉，当局接着将会成立独立审查庭处理，违者若遭定罪，恐被判入狱或受罚。

新法恐打压倡议人士

新加坡反对人士对新法「防止外来干预法」表示担忧，担心法案广泛性的用词会导致合法活动有受攻击的风险。

新加坡管理大学法律系教授陈庆文（Eugene Tan）表示，该法案在没有加强「限定的制衡措施，特别是司法审查」下通过。他说：「虽然有作出保证，但本应通过立法编纂得到明确的表达」，并警告说，「该法律若被流氓政府滥用，可能会遏制合法的公民社会活动和好的公共讨论」。

定居台湾的新加坡社运人士鄞义林（Roy Ngerng）则表示，他不相信新加坡政府会公平使用这个法案，反而可能会透过该法来打击倡议人士或反对政府的声音。

鄞义林向德国之声说：「这个法案允许(内政)部长可以从自身角度判断，单单一个想法，不用证据也不用公开，可能被滥用。」他担忧，有没有「外来干预」都是由部长做最後决定，若诬赖一个人拿国外资金，可能就导致他无法参政。

「防止外来干预法」通过前，网路上有个反对「防止外来干预法」的连署页面得到7893人响应。该连署书称「防止外来干预法」是一个国家在没有充分监督的情况下，过度扩张权力的例子。

该连署网页上写道：「虽然打击外国恶意干涉的立法本身并不是不合理，但国家安全不应视为将权力集中在国家手中的借口。因此，所颁布的任何法律都不应过于宽泛和模糊，而应是有针对性的丶精确的，并受到充分的监督和对权力的限制。」

「打击国际声誉」

新加坡自1965年独立以来，由人民行动党领导的政府已制定了广泛的控制集会丶言论和结社自由的法律，并於2019年推出了全面的《防止网络假信息和网络操纵法案》。

国际人权监察组织「自由之家」3月公布「2021年全球自由报告」中，新加坡只有48分（满分100分）。人权观察组织亚洲区副主任罗伯森（Phil Robertson）表示，新加坡把外来影响力当成「鬼怪」，用以合理化他们对反对派政治人物丶公民社会活跃人士与独立媒体的进一步迫害」，新加坡的国际声誉将因此「遭受最重大的打击」。

另外，无国界记者表示，这项法案可能会让独立媒体陷入麻烦，该组织亚太区负责人巴斯塔德（Daniel Bastard）说：「这项法案将迫害任何不遵守政府和执政党的规定制度化，首先就是针对独立媒体机构。」

独立媒体在新加坡正面临着越来越的压力，当地独立媒体《网络公民》（The Online Citizen）因未能申报其资金来源，上个月被当局暂停营运。

（法新社、联合早报、中央社等）

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