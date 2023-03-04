新加坡部长：俄侵乌不可开脱 西方大国并非“毫不相关的旁观者”

（德国之声中文网）在新加坡东南亚问题研究所（ISEAS - Yusof Ishak Institute）组织的有关乌克兰战争如何影响东南亚的研讨会上，新加坡内政部长兼律政部长尚穆根（K. Shanmugam）本周三发表了主题演讲。尚穆根2011年至2015年期间任新加坡外长，其间，俄罗斯于2014年吞并了国际承认为乌克兰领土的克里米亚。

演讲中，尚穆根首先强调，"俄罗斯对乌克兰的入侵显然严重违反了国际法和《联合国宪章》所规定的原则"，"也是一场重大的人道主义危机"，新加坡共同提出并投票赞成联合国谴责俄罗斯侵略乌克兰的若干决议，是唯一制裁俄罗斯的东南亚国家，也是少数几个这样做的亚洲国家中的一个。他说，"如果一个国家可以单方面入侵另一个国家，无论是以共同的历史、所谓的历史错误或任何其他借口，都会产生现实世界的后果。这些理由一旦被接受，就没法说别的国家不会用同样理由对待新加坡。"

接下来，尚穆根提出了"除了俄罗斯之外，其他人有什么责任"的问题。

他说，西方，首先是西方媒体、西方集团和西方领导人的观点是，普京总统有帝国主义野心。俄罗斯入侵乌克兰是因为他的自大狂以及对苏联充满了怀念之情。此外，西方的观点还断言，在战争之前，乌克兰加入北约不在北约的议程上。俄罗斯是想以北约扩张的莫须有借口为掩护拿下乌克兰，让俄罗斯重现昔日的辉煌。

尚穆根说，他认为这些观点中有相当一部分是准确的，但它并没有表达出整个情况，而是简单地免除了西方对事件发展的任何责任。

俄罗斯和乌克兰的恩怨情仇

北约东扩与明斯克协议

尚穆根说，虽然解密的记录显示，当时的美国国务卿詹姆斯·贝克曾提出 "北约不会向东扩张一英寸"的建议，以缓解俄罗斯对其自身安全的担忧，但随后的美国政府似乎有不同的看法。在苏联解体后的几十年里，出现了两轮北约东扩，分别在1999年和2004年。

"这并不是说北约不应该扩张。但需要处理俄罗斯关切的问题。它不能被简单地驳回。否则，这会看起来像是在采用双重标准"，尚穆根说。

尚穆根还谈到，法国前总统奥朗德和德国前总理默克尔对2014年和2015年达成的明斯克协议的意图曾评论说，其目的是在俄罗斯吞并克里米亚后恢复和平。但在明斯克协议签署后的几年里，"双方似乎都没有遵守协议"。而德法两位前领导人去年在战争爆发后的评论显示，该协议实际上是为了给乌克兰时间让它变得更强大。

尚穆根说，"在我看来，西方和北约并不是对当前的局势不起任何作用、没有关系的旁观者"。

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尚穆根最后提到，国际法中有两个原则--不可分割的安全，即一个国家不应该以牺牲另一个国家的安全为代价来加强自己的安全，以及自决权，即一个国家应该有权选择自己的军事和政治联盟。他认为，这两个原则可能相互矛盾。一个国家自我决定的安全的来源可能是另一个国家不安全的来源。第二，在有矛盾的情况下，每个大国都会在这些原则中选择一个最适合自己利益的原则。第三点是小国往往在大国之间的地缘政治冲突中付出不成比例的代价。他说，"无论如何，乌克兰是不幸的受害者，其人民正在付出可怕的代价"，"对于像新加坡这样的小国来说，在我们的地区建立促进合作而不是竞争的结构符合我们的利益。"

（亚洲新闻台）

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