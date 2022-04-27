新加坡絞刑處死運毒的智障男子

（德國之聲中文網）新加坡不顧國內外反對聲浪，週三（４月27日）清晨對一名輕度智障的馬來西亞籍男子執行絞刑。

34歲的達馬林根（Nagaenthran Dharmalingam）2009年因攜帶44公克海洛英進入新加坡被捕，2010年販毒罪成被判死刑。律師多次提出上訴，指醫生證明其智商僅69，屬輕度弱智，處決他有違國際人權法，但法院認為他犯案時清楚自己的行為，也無證據顯示其精神狀況退化。

在週二（４月26日）即處決前一天，其母再向上訴庭提出終極上訴，指駁回早前上訴的首席大法官，在兒子被定罪時擔任總檢察長，存在利益衝突，質疑審訊不公。終審法院上訴庭3名法官認為該指控毫無根據，只是推遲行刑的策略，裁定駁回上訴，死刑如期執行。

宣判後，法官批准達馬林根的請求，讓他隔著玻璃隔板、透過縫隙與家人握手，雙方哭泣，他哭喊「媽」的聲音響徹法庭。

死刑執行後，達馬林根22歲的弟弟透過電話回應傳媒表示，家人會把哥哥的遺體送回馬來西亞，在怡保（Ipoh）舉行葬禮。

當局原擬去年11月對達馬林根執行絞刑，但因他感染新冠病毒而推遲。超過300名新加坡人在死刑前一晚在公園舉行燭光晚會抗議，去年也有6萬人請願暫緩行刑。

國際譴責

事件引起國際關注，國際特赦組織表示對這種殘酷行為感到「難以言表的心碎」，形容是「新加坡政府的可恥行為」。該組織此前稱這次審判是「對正義的嘲弄」。

國際緩刑組織（Reprieve）負責人福阿（Maya Foa）則說：「一個智力不足、精神不健全的人，因為被脅迫攜帶不到三湯匙的海洛英而被吊死，這是毫無道理的，也公然違反了新加坡選擇簽署的國際法律。」

此前，聯合國、歐盟、英國維珍集團董事長布蘭森（Richard Branson）等，都譴責死刑的判決，馬來西亞首相沙比利（Ismail Sabri Yaakob）曾以私人身份致函新加坡總理李顯龍，希望暫緩行刑。

還有50多人將被處死

全球有超過30個國家對毒品相關罪行最高判處死刑，新加坡是其中之一。當局稱，死刑是遏阻販毒的手段，且獲大部分國民支持。

新加坡法例規定，任何人販賣、製造或運送毒品超過一定數量，如15克海洛因或500克大麻，會被判處死刑，但也可在特定情況下改判終身監禁，比如運毒者不涉及其他犯罪行為或精神有問題等。不過達馬林根的案件沒有獲得豁免。

有報導指，目前新加坡有50多人被列在等待執行死刑的名單上。下一名將被處死的馬來西亞籍罪犯Datchinamurthy Kataiah，將於4月29日遭處決，他在2011年因販運海洛英被捕。

聯合國人權高專辦表示，對與毒品相關罪行使用死刑不符合國際人權法，而且「越來越多證據表明死刑作為威懾手段無效」，並強調尚未廢除死刑的國家只能對故意殺人的「最嚴重罪行」判處死刑，呼籲新加坡重新審視其在死刑問題上的長期立場。

观看视频 03:06 讓我們談談死刑存廢

（法新社、路透社）

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