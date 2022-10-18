​​新加坡支持中國參加CPTPP 成員無共識

（德國之聲中文網）新加坡總理李顯龍週二（10月18日）在訪問澳大利亞時表示，針對中國想要加入《跨太平洋夥伴全面進展協定》（CPTPP）的申請案，儘管新加坡方面認為北京「有可能滿足貿易集團的條件」，但成員國尚未達成共識。

「我認為如果中國能夠加入CPTPP是一件好事」，李顯龍說，「北京有可能通過談判完全滿足該協議的條件」。但他也指出，中國若想加入CPTPP，所有現有成員必須達成共識，「我認為目前還沒有達成共識」。

中國是澳大利亞最大的貿易夥伴，新加坡則是CPTPP的輪值主席國。路透社報導，澳大利亞政府對中國是否符合CPTPP對自由貿易的要求表示保留。澳大利亞敦促北京在外交爭端中，應取消對大量澳大利亞產品的制裁。李顯龍表示，新加坡理解澳大利亞的觀點。

中國真的能加入嗎？

《跨太平洋夥伴全面進展協定》是全球規模最大的貿易協定之一，該協定取消了其11個成員——包含澳大利亞、文萊、加拿大、智利、日本、馬來西亞、墨西哥、新西蘭、秘魯、新加坡和越南——之間95%的關稅。

除了現有的11個成員國外，目前申請加入者，還包含中國、台灣、英國、厄瓜多爾和哥斯達黎加。

中國官方去年曾致函澳大利亞國會，尋求對其申請案的支持，該信函描述了中國與澳大利亞的巨大貿易，但避免提及北京對澳大利亞實施的數十億美元懲罰性制裁。日經亞洲報導，澳大利亞貿易部長法瑞爾（Don Farrell）先前曾表示，他不相信中國有任何加入該協議的前景。

美國2017年在前總統川普（Donald Trump）的領導下，正式退出了有關談判，目前沒有申請重回CPTPP。

強調印太區域合作與穩定

李顯龍上一次到澳大利亞出席兩國領袖會議是在2018年。2019年和2021年的會議在新加坡舉行，是由時任澳大利亞總理的莫里森（Scott Morrison）赴星與會。2020年的會議因受冠病疫情影響，改以視訊進行。

這是澳大利亞工黨籍的現總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）首次參加兩國會談。傳統上，澳大利亞兩黨對於中國和美國的看法，略有一些差異。

澳聯社（AAP）報導，此次會後與李顯龍舉行的聯合記者會上，阿爾巴尼斯重申了與中國合作的必要性，同時維護澳大利亞的國家利益。他說：「我們需要確保我們（應對供應鏈衝擊）更有彈性，這並不意味著採取孤立主義政策。」

根據澳大利亞總理府新聞稿，兩國總理在會議中強調了建立開放、包容、以規則為基礎和有韌性的印太地區的重要性。雙方在印太地區支持和促進自由貿易與開放市場，並尊重各國在不受外部干擾、顛覆和脅迫的權利。

兩國總理重申，澳大利亞和新加坡將致力建設一個對話與合作的印太地區，強調印太地區和平與穩定的重要性，並鼓勵和平解決爭端。雙方也表達了他們對可能破壞該地區穩定的行動的擔憂，並重申他們反對改變現狀的單邊行動。

新聞稿並未提及，這是否與中國近期在印太地區的軍事行動，包含中國先前在台灣四周海域實施的軍事行動，以及中國和美國的緊張關係有關。不過，雙方皆認為俄羅斯在烏克蘭發動的戰爭，違反了國際法和《聯合國憲章》所載的原則。

兩人還討論了推進包括反恐、網絡安全和邊境安全在​​內的安全合作。他們將應對外國干涉威脅的重要性，包括對應虛假和錯誤資訊。

擔憂美國對中科技制裁

隨著中美兩個大國之間的緊張局勢升級，新加坡政府長期以來一直致力於平衡各方關係。彭博社報導，新加坡總理李顯龍還在聯合記者會上表示，美國限制向中國公司供應晶片的決定，可能會產生廣泛的後果，而且中美兩個最大經濟體之間的脫鉤，可能會導致世界不太穩定。

不久前，美國商務部對包括半導體和芯片製造設備在內，美國對中國的技術出口實施了全面限制，此舉將阻礙中國的國內研究和技術產業。中國政府猛烈抨擊這一舉措具有政治性和武斷性，並警告稱它們將進一步削弱全球經濟。

「拜登政府的最新舉措是一個非常嚴肅的舉措，我相信他們已經仔細考慮過。」李顯龍強調，「它可以產生非常廣泛的影響」；澳大利亞總理阿爾巴尼斯則沒有回應這個問題。

（路透社、澳聯社、日經亞洲、彭博社）

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