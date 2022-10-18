 ​​新加坡支持中國參加CPTPP 成員無共識 | 经济纵横 | DW | 19.10.2022

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

经济纵横

​​新加坡支持中國參加CPTPP 成員無共識

新加坡總理李顯龍本週訪問了澳大利亞，並與澳大利亞總理阿爾巴尼斯舉行了會談。關於中國、美國與印太局勢，兩人說了什麼？

新加坡總理李顯龍（資料照）

新加坡總理李顯龍（資料照）

（德國之聲中文網）新加坡總理李顯龍週二（10月18日）在訪問澳大利亞時表示，針對中國想要加入《跨太平洋夥伴全面進展協定》（CPTPP）的申請案，儘管新加坡方面認為北京「有可能滿足貿易集團的條件」，但成員國尚未達成共識。

「我認為如果中國能夠加入CPTPP是一件好事」，李顯龍說，「北京有可能通過談判完全滿足該協議的條件」。但他也指出，中國若想加入CPTPP，所有現有成員必須達成共識，「我認為目前還沒有達成共識」。

中國是澳大利亞最大的貿易夥伴，新加坡則是CPTPP的輪值主席國。路透社報導，澳大利亞政府對中國是否符合CPTPP對自由貿易的要求表示保留。澳大利亞敦促北京在外交爭端中，應取消對大量澳大利亞產品的制裁。李顯龍表示，新加坡理解澳大利亞的觀點。

中國真的能加入嗎？

《跨太平洋夥伴全面進展協定》是全球規模最大的貿易協定之一，該協定取消了其11個成員——包含澳大利亞、文萊、加拿大、智利、日本、馬來西亞、墨西哥、新西蘭、秘魯、新加坡和越南——之間95%的關稅。

除了現有的11個成員國外，目前申請加入者，還包含中國、台灣、英國、厄瓜多爾和哥斯達黎加。

中國官方去年曾致函澳大利亞國會，尋求對其申請案的支持，該信函描述了中國與澳大利亞的巨大貿易，但避免提及北京對澳大利亞實施的數十億美元懲罰性制裁。日經亞洲報導，澳大利亞貿易部長法瑞爾（Don Farrell）先前曾表示，他不相信中國有任何加入該協議的前景。

美國2017年在前總統川普（Donald Trump）的領導下，正式退出了有關談判，目前沒有申請重回CPTPP。

美國在2017年退出有關談判，圖為美國前總統川普（資料照）

美國在2017年退出有關談判，圖為美國前總統川普（資料照）

強調印太區域合作與穩定

李顯龍上一次到澳大利亞出席兩國領袖會議是在2018年。2019年和2021年的會議在新加坡舉行，是由時任澳大利亞總理的莫里森（Scott Morrison）赴星與會。2020年的會議因受冠病疫情影響，改以視訊進行。

這是澳大利亞工黨籍的現總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）首次參加兩國會談。傳統上，澳大利亞兩黨對於中國和美國的看法，略有一些差異。

澳聯社（AAP）報導，此次會後與李顯龍舉行的聯合記者會上，阿爾巴尼斯重申了與中國合作的必要性，同時維護澳大利亞的國家利益。他說：「我們需要確保我們（應對供應鏈衝擊）更有彈性，這並不意味著採取孤立主義政策。」

澳大利亞總理阿爾巴尼斯（資料照）

澳大利亞總理阿爾巴尼斯（資料照）

根據澳大利亞總理府新聞稿，兩國總理在會議中強調了建立開放、包容、以規則為基礎和有韌性的印太地區的重要性。雙方在印太地區支持和促進自由貿易與開放市場，並尊重各國在不受外部干擾、顛覆和脅迫的權利。

兩國總理重申，澳大利亞和新加坡將致力建設一個對話與合作的印太地區，強調印太地區和平與穩定的重要性，並鼓勵和平解決爭端。雙方也表達了他們對可能破壞該地區穩定的行動的擔憂，並重申他們反對改變現狀的單邊行動。

新聞稿並未提及，這是否與中國近期在印太地區的軍事行動，包含中國先前在台灣四周海域實施的軍事行動，以及中國和美國的緊張關係有關。不過，雙方皆認為俄羅斯在烏克蘭發動的戰爭，違反了國際法和《聯合國憲章》所載的原則。

兩人還討論了推進包括反恐、網絡安全和邊境安全在​​內的安全合作。他們將應對外國干涉威脅的重要性，包括對應虛假和錯誤資訊。

擔憂美國對中科技制裁

隨著中美兩個大國之間的緊張局勢升級，新加坡政府長期以來一直致力於平衡各方關係。彭博社報導，新加坡總理李顯龍還在聯合記者會上表示，美國限制向中國公司供應晶片的決定，可能會產生廣泛的後果，而且中美兩個最大經濟體之間的脫鉤，可能會導致世界不太穩定。

不久前，美國商務部對包括半導體和芯片製造設備在內，美國對中國的技術出口實施了全面限制，此舉將阻礙中國的國內研究和技術產業。中國政府猛烈抨擊這一舉措具有政治性和武斷性，並警告稱它們將進一步削弱全球經濟。

「拜登政府的最新舉措是一個非常嚴肅的舉措，我相信他們已經仔細考慮過。」李顯龍強調，「它可以產生非常廣泛的影響」；澳大利亞總理阿爾巴尼斯則沒有回應這個問題。

美國總統拜登（資料照）

美國總統拜登（資料照）

（路透社、澳聯社、日經亞洲、彭博社）

© 2022年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

相关内容

Australian Prime Minister Anthony Albanese, U.S. President Joe Biden, Japanese Prime Minister Fumio Kishida and Indian Prime Minister Narendra Modi attend the Japan-U.S.-Australia-India Fellowship Founding Celebration event, in Tokyo, Japan, May 24, 2022. Yuichi Yamazaki/Pool via REUTERS

日澳首腦週末將會談 或發表新安全合作宣言 18.10.2022

日本首相岸田文雄將訪澳大利亞，本週末將與澳洲總理阿爾巴尼斯再度會談，外界關注他們是否會提出更多的安全和防務合作。不過目前協議的內容仍眾說紛紜。

11.8.2022, Taipeh, Taipei, Taiwan, Agne Vaiciukeviciute, Deputy Minister of Transport and Communications of the Republic of Lithuania arrived in Taiwan on Sunday (Aug. 7). And she met Joseph Wu, the minister of Ministry of Foreign Affairs, Taiwan on Aug 11.

中国制裁访台立国官员 台外交部谴责「霸凌行径」 12.08.2022

台湾政府周六谴责中国因立陶宛交通部副部长台北之行，对其实施的制裁，称这种「霸凌行径」毫无根据。 8月7日，立陶宛交通与通讯部次长瓦伊丘凯维丘特抵达台北，进行为期五天的经济文化访问，被中国外交部称为「窜访中国台湾地区 」。

(220806) -- NANJING, Aug. 6, 2022 (Xinhua) -- A warship of the navy of the Eastern Theater Command of the Chinese People's Liberation Army (PLA) conducts operations during joint combat exercises and training around the Taiwan Island, Aug. 6, 2022. The Command continued its joint combat exercises and training as scheduled on Saturday in the waters and airspace around the Taiwan Island. The Command tested its capabilities for striking targets on land and sea with the support of an integrated military system. (Photo by Lin Jian/Xinhua)

英媒：中國造導彈驅逐艦 軍事擴張「指數增長」 25.08.2022

中國社交媒體平台上近日流傳中國船廠打造軍艦的圖片，有外媒報導，中國已開始大規模生產導彈驅逐艦，軍艦能力正呈「指數式增長」。專家指出，中國海軍的擴張軌跡與包括澳大利亞在內的其他國家相比「形成鮮明對比」。

广告
报告称北京继续加强对网络科技领域的控制

网络自由报告：台湾全球第五 中国连续八年最差

「自由之家」最新公布的网络自由报告指出：全球互联网自由度连续12年下降，中国第八年连任网络环境最差的国家。  

02_2012 Themenbild für Twitter

推特互动

“跟”德国之声官方推特：为您提供多媒体新闻服务，包括采访报道、背景分析、时事评论、专题纪录，内容囊括德国和国际焦点要闻。  