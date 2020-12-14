新加坡批准Biontech和辉瑞疫苗

（德国之声中文网）新加坡总理李显龙本周一（14日）发表电视讲话，宣布新加坡将是全球最早得到新冠病毒疫苗的国家之一。 他说，希望到2021年第三季度，将有足够疫苗为所有新加坡公民和长期居住在新加坡的居民进行接种。

新加坡卫生部专家团建议所有成年人都应注射疫苗。但当局表示不会强制要求，接种将是自愿的。李显龙在电视讲话中鼓励每一名国人接种疫苗。他说：“越多人接种就意味着病毒越难以传播，作为一个社会，我们会更安全。”他还表示，他和内阁同僚也会尽早接种疫苗，以证明疫苗是安全的。

据报道，新加坡政府订购的首批新冠疫苗预计将在本月底运达。首先获得疫苗的将是感染风险最大的医护人员以及年长体弱人士，接下来将逐步推广到全国。

12月28日起放宽限制措施

李显龙在本周一的讲话中还宣布，鉴于疫情基本得到控制，新加坡将从12月28日开始进一步放松防控新冠疫情的限制措施，比如放宽购物中心、景点以及宗教场所等公共场所的容量限制，允许聚集人数上限从目前的五人增加到八人。不过，李显龙也提醒人们继续保持警惕。

新加坡人口为570万，迄今累计有58000多个新冠感染病例，29人死于新冠。 疫情之初，新加坡通过接触者追踪等手段较好地控制住了疫情，但后来低薪外籍工人居住的宿舍爆发群聚感染 ，促使当局采取部分封锁措施。从6月起，新加坡已经逐渐开放学校和商家。

乐然／叶宣（法新社等）

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