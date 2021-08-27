 新加坡成为全球完全接种率最高国家 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 29.08.2021

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时政风云

新加坡成为全球完全接种率最高国家

据新加坡官方发布的消息，该国八成人口已完成两剂冠病疫苗接种，从而成为全球完全接种率最高的国家。新加坡政府主导的接种计划采用BioNTech-辉瑞和莫德纳两种疫苗，但最近已宣布承认包括中国科兴在内的世卫组织批准的疫苗。

Singapore COVID-19 | Test-Center

新加坡2020年30日启动新冠疫苗接种，迄今已完全接种80%的人口

（德国之声中文网）新加坡卫生部长王乙康 (On Ye Kung)周日（8月29日）发脸书贴文称，“我国又再次达到另一里程碑，八成人口已顺利完成两剂冠病疫苗接种。”他也在帖文还写道，超过4300个行动不便的人士已在冠病疫苗接种团队的协助下，于家中接种了疫苗。当局每周收到大约700个上门疫苗接种服务的申请，在大约200名志愿医生与护士，以及新加坡武装部队的帮助下，当局派遣到家中接种疫苗的冠病疫苗接种团队已从11组增加到33组，上门疫苗接种服务的等候时间将从八周减少到四周，并计划在9月尾完成所有这方面的疫苗申请。

新加坡人口约570万。目前，该国正在逐步放宽与新冠相关的限制措施。

按部就班地逐步开放，过渡到与冠病共存

据联合早报报道，王乙康8月26日在接受《狮城有约》电视节目采访时表示，按部就班地逐步开放，过渡到与冠病共存的社会，对新加坡的长远利益才是正确的选择。他指出，若要做到“病例清零”，新加坡或须重启两三个月的病毒阻断措施，并且严格管控边界。而新加坡作为一个弹丸小国和全球枢纽，必须跟世界保持联系。彻底关闭边界将严重影响人民生计。不过他也表示，“虽然我们一直在开放，但不可以一次性地大开放，总是要按部就班，一步一步来，摸着石头过河。”

Singarpur | Blick vom Marina Bay Sands Hotel auf den Garden by the Bay

新加坡政府认为，作为一个弹丸小国和全球枢纽，该国必须跟世界保持联系，过渡到一个与冠病共存的社会

新加坡两周多前结束高警戒，允许恢复堂食，5人聚会和更多大型活动。之后，社区疫情有所反弹。新加坡的研究数据显示，未接种者染疫后患上严重疾病的概率，比完成接种者高出5到10倍。该国抗疫工作小组最近还宣布，预计明年初可以让12岁以下儿童接种疫苗，目前尚需针对12岁以下儿童，完成安全和效能方面的临床研究。

放宽对世卫批准疫苗的承认

新加坡政府主导的接种计划采用BioNTech-辉瑞和莫德纳两种疫苗。中国的科兴疫苗在该国获准由私营医疗机构施打，但未列入国家疫苗接种计划。新加坡卫生部6月7日曾通过电子邮件发布声明说：“全国接种数据只计入在国家接种计划下施打疫苗的人数”。卫生部长王乙康7月7日也曾宣布，因暂时未有“医学或科学证据”审视科兴疫苗对Delta变种病毒的防御力，因此，面对新加坡德尔塔变种病毒疫情升温，不会把科兴疫苗接种率纳入全国疫苗接种数据。不过，8月初，新加坡官方的态度发生改变。8月6日，王乙康宣布，从8月10日起，接种获世卫批准的任何一款新冠疫苗，包括科兴疫苗，都将被视为完成接种，并享有更多自由。他表示，未接种群体须遵守更严格的防疫措施，以保护自己和周围的人，因此重要的是区分已接种者和未接种者。未来政府进一步放宽限制时，同样会区分已接种和未接种群体。

世卫紧急使用清单上的疫苗包括阿斯利康、强生、中国科兴和国药集团的疫苗。新加坡卫生部统计，截至8月4日，该国有7万7095人已接种科兴疫苗。

从8月10日起，新加坡允许完成接种者参加不超过5人的群聚活动，包括餐厅堂食、室内运动等，亦可参加最多500人出席的婚礼等大型活动；而未接种者仍须遵守两人限聚令。此外，从8月10日起，新加坡恢复受理来自较高风险国家和地区劳工及家属的入境申请，前提是他们已完成接种；20日起，来自澳洲、加拿大、德国等地的完成接种旅客，可选择居家隔离14天，不必前往政府指定的隔离设施。

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