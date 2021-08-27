新加坡成为全球完全接种率最高国家

据新加坡官方发布的消息，该国八成人口已完成两剂冠病疫苗接种，从而成为全球完全接种率最高的国家。新加坡政府主导的接种计划采用BioNTech-辉瑞和莫德纳两种疫苗，但最近已宣布承认包括中国科兴在内的世卫组织批准的疫苗。
（德国之声中文网）新加坡卫生部长王乙康 (On Ye Kung)周日（8月29日）发脸书贴文称，“我国又再次达到另一里程碑，八成人口已顺利完成两剂冠病疫苗接种。”他也在帖文还写道，超过4300个行动不便的人士已在冠病疫苗接种团队的协助下，于家中接种了疫苗。当局每周收到大约700个上门疫苗接种服务的申请，在大约200名志愿医生与护士，以及新加坡武装部队的帮助下，当局派遣到家中接种疫苗的冠病疫苗接种团队已从11组增加到33组，上门疫苗接种服务的等候时间将从八周减少到四周，并计划在9月尾完成所有这方面的疫苗申请。
新加坡人口约570万。目前，该国正在逐步放宽与新冠相关的限制措施。
据联合早报报道，王乙康8月26日在接受《狮城有约》电视节目采访时表示，按部就班地逐步开放，过渡到与冠病共存的社会，对新加坡的长远利益才是正确的选择。他指出，若要做到“病例清零”，新加坡或须重启两三个月的病毒阻断措施，并且严格管控边界。而新加坡作为一个弹丸小国和全球枢纽，必须跟世界保持联系。彻底关闭边界将严重影响人民生计。不过他也表示，“虽然我们一直在开放，但不可以一次性地大开放，总是要按部就班，一步一步来，摸着石头过河。”
新加坡两周多前结束高警戒，允许恢复堂食，5人聚会和更多大型活动。之后，社区疫情有所反弹。新加坡的研究数据显示，未接种者染疫后患上严重疾病的概率，比完成接种者高出5到10倍。该国抗疫工作小组最近还宣布，预计明年初可以让12岁以下儿童接种疫苗，目前尚需针对12岁以下儿童，完成安全和效能方面的临床研究。
新加坡政府主导的接种计划采用BioNTech-辉瑞和莫德纳两种疫苗。中国的科兴疫苗在该国获准由私营医疗机构施打，但未列入国家疫苗接种计划。新加坡卫生部6月7日曾通过电子邮件发布声明说：“全国接种数据只计入在国家接种计划下施打疫苗的人数”。卫生部长王乙康7月7日也曾宣布，因暂时未有“医学或科学证据”审视科兴疫苗对Delta变种病毒的防御力，因此，面对新加坡德尔塔变种病毒疫情升温，不会把科兴疫苗接种率纳入全国疫苗接种数据。不过，8月初，新加坡官方的态度发生改变。8月6日，王乙康宣布，从8月10日起，接种获世卫批准的任何一款新冠疫苗，包括科兴疫苗，都将被视为完成接种，并享有更多自由。他表示，未接种群体须遵守更严格的防疫措施，以保护自己和周围的人，因此重要的是区分已接种者和未接种者。未来政府进一步放宽限制时，同样会区分已接种和未接种群体。
世卫紧急使用清单上的疫苗包括阿斯利康、强生、中国科兴和国药集团的疫苗。新加坡卫生部统计，截至8月4日，该国有7万7095人已接种科兴疫苗。
从8月10日起，新加坡允许完成接种者参加不超过5人的群聚活动，包括餐厅堂食、室内运动等，亦可参加最多500人出席的婚礼等大型活动；而未接种者仍须遵守两人限聚令。此外，从8月10日起，新加坡恢复受理来自较高风险国家和地区劳工及家属的入境申请，前提是他们已完成接种；20日起，来自澳洲、加拿大、德国等地的完成接种旅客，可选择居家隔离14天，不必前往政府指定的隔离设施。
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世卫组织周四表示，得到其授权紧急使用的所有新冠疫苗都应在各国开放边境时获得认可。此举被看作是要求西方国家提高其对中国疫苗的接受度。与此同时，在新加坡，中国科兴疫苗成为舆论关注的焦点。
关于中国官方现在坚持的“动态清零”和世界绝大多数国家实际实行的“与病毒共存”两种抗疫路线的讨论，成为一个热点话题。政论家邓聿文认为，这背后反映的是中国民众对官方现行清零政策和做法能否有效对付变异病毒，并未有很大信心。