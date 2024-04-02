新加坡巨额洗钱案做出首宗判决

（德国之声中文网）当地媒体报道称，这起因涉案金额惊人而受到广泛关注的罪案审理过程中，迄今为止，已有22亿赃款被冻结或没收。

亚洲新闻频道报道称，被告苏文强是柬埔寨公民，他已承认了11项控罪，其中包括洗钱以及组织远程赌博等等。新加坡《联合早报》报道称：“控方在陈词时指出，被告罪行影响新加坡成为国际金融枢纽的名誉，因此要求法官判被告坐牢12个月至15个月。法官最后判他坐牢13个月，刑期从去年8月15日被逮捕当天算起。根据警方文告，警方从苏文强处起获约600万元的资产，包括现金、两辆汽车、首饰、奢侈品和酒，这些资产将被充公。”

路透社报道称，被告苏文强同时持有柬埔寨、瓦努阿图以及中国护照。去年八月，新加坡警方发起的一次搜捕行动中，苏文强同其他十名也同样拥有多重国籍的人士同时被捕。搜捕行动当时引起巨大轰动，警方总共没收了价值10亿新加坡元的豪华房车、豪车、金条、名包以及珠宝等。

警方早些时候表示，上述十名犯罪嫌疑人涉嫌洗钱犯罪，他们试图将通过诈骗和网络赌博等有组织犯罪活动获得的收益合法化。

（综合报道）

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