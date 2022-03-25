新加坡同性性行為將除罪化 仍未開放同婚

新加坡總理李顯龍週日（8月21日）宣佈，新加坡將廢除禁止男性同性性行為的《刑法》377A條文，讓男男性行為除罪化，多個LGBTQ+團體稱這是「得來不易的勝利」。不過政府對於婚姻的法律定義仍以一男一女為主，對同性婚姻合法化仍持保守態度。
（德國之聲中文網）路透社報導，新加坡總理李顯龍週日（8月21日）於國慶演說時宣佈，政府將廢除禁止男性同性性行為的《刑法》377A條文，有效使境內同性戀合法化，但政府認可的婚姻仍僅限於一男一女結合。
李顯龍表示，新加坡社會已逐漸變得更能接受同志，特別是年輕的一代，他認為，讓男男性行為除罪化是「正確的作為，大多數新加坡人如今都能接受」。
路透社指出，多個LGBTQ+社群團體週日（21日）發表聯合聲明，表示對此感到「欣慰」，並稱這是「得來不易的勝利」。
「對於每一個經歷過這項法律所帶來的各種欺凌、拒絕和騷擾的人來說，廢除這項法律終於使我們能夠開始治癒的過程。」聲明中還提到：「對於那些渴望一個更加平等和包容的新加坡的人來說，廢除該法象徵著改變確實是可能的。」
新加坡1965年從英國獨立後，選擇保留殖民時期的《刑法》377A條文，認定男男之間的性行為是違法之舉，最高可處2年有期徒刑。實際上，這項條文被視為禁止同性戀。
今年二月，新加坡最高法院裁定，既然337A條文已未執行，也就不會違反《憲法》權利，最高法院也重申此條文不會用於起訴男男性行為者。
BBC報導稱，這項條文一旦廢除，新加坡就會成為繼印度、台灣和泰國後，終結對於LGBTQ族群歧視待遇的亞洲國家之一。2018年，印度最高法院也把英國殖民時期遺留下來的男男性行為禁令予以廢止；泰國的同婚法案今年6月完成一讀。
李顯龍宣佈將廢除《刑法》377A條文，國內出現反對聲浪。路透社指出，特別是伊斯蘭教、天主教等宗教信徒繼續呼籲政府不該廢除該法律，基督教部分派別團體亦表達不贊成。
逾80個教會組成的聯盟週日（21日）發表聯合聲明，表示對政府的決定感到強烈的失望。聲明指出，「廢除法律是一個極其令人遺憾的決定，它將對我們的孩子和未來幾代新加坡人將生活的文化產生深遠的影響。」
李顯龍也補充：「即使我們廢除第377A條，我們仍將維護和維護婚姻制度……根據法律，新加坡只承認一男一女之間的婚姻。」
LGBTQ+社群團體敦促政府，不應聽從宗教保守派的呼籲將婚姻的定義寫入憲法，「因為這對LGBTQ+公民是不平等的」。
至於目前這個條文何時才會廢除，目前還不明朗。
（路透社、法新社）
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