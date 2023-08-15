 新加坡副總理：中美對抗或致「災難性」影響 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 15.08.2023

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新加坡副總理：中美對抗或致「災難性」影響

新加坡副總理黃循財14日表示，西方世界對中國的科技限制，不僅無法壓制中國，美中的極端競爭還將成為世界隱憂、為全球經濟帶來難以預測的「災難性」影響。

新加坡副總理黃循財2022年參與當地非營利組織Care Corner的40周年慶祝活動。

新加坡副總理黃循財2022年參與當地非營利組織Care Corner的40周年慶祝活動。

（德國之聲中文網）新加坡副總理黃循財（Lawrence Wong）週一（8月14日）警告，中美目前處於「極端競爭」狀態，雙方互施經濟懲罰，可能對全球經濟造成「災難性」影響。他呼籲，為因應中美在貿易、地緣政治上的緊張關係，全球經濟應「為不可預測的事情做好準備」。

據彭博社與《南華早報》報導，黃循財在紀念新加坡獨立領袖李光耀百歲冥誕的活動上表示，他相信西方對北京獲取尖端技術的各種限制，雖「會在一定程度上，減緩中國取得高端能力的速度，但這不會永遠壓制中國」，而美國的對華政策即將成為「世界的大問題」。

黃循財說：「一旦全球經濟不是建築在經濟效率之上，而是以地緣政治和安全的考量及迫切性為依據，這是要付出代價的。」

他表示，這樣的外部環境對於像新加坡這樣的小國來說，越來越不友好。由於美國已準備好與中國進行「極端競爭」，新加坡也對於「萬一出了什麼問題」感到十分擔憂，而且這個問題可能是動態的，「一個國家做了某件事，另一個國家可能會採取報復」。

在安全方面，黃循財表示，由於世界並無太多像當前中美競爭這樣、在雙邊爭端中使用金融措施的往例，因此儘管各國普遍意識到使用某些手段會造成「附帶損害」，但這些「附帶損害」具體為何，尚不清楚。他說，美中極端競爭將「導致我們走上一條對全球經濟來說災難性的道路」。

中美兩國持續在科技領域競爭，美國總統拜登（Joe Biden）上週簽署了一項行政命令，在半導體與微電子、量子資訊科技、人工智慧等3大關鍵領域，限制美國對中國進行新的投資。中國對此表示「非常失望」，指責美方將經貿科技問題政治化、武器化。

新加坡副總理黃循財稱，美中的極端競爭將為全球經濟帶來難以預測的「災難性」影響（示意圖）。

新加坡副總理黃循財稱，美中的極端競爭將為全球經濟帶來難以預測的「災難性」影響（示意圖）。

王毅訪問新加坡

新加坡長期在美中之間保持平衡，既與美國多有防衛合作，也與中國關係維持友好。中國外交部長王毅11日剛訪問了新加坡，會見新加坡總理李顯龍及副總理黃循財，此舉被視為中國欲進一步拉攏、鞏固與星國關係的舉措。

據新加坡外交部聲明，中星雙方承諾將擴大合作，並「確認建設開放、和平、包容的區域」。

黃循財亦向王毅表示，在中國遵守《跨太平洋夥伴全面進步協定》（CPTPP）的高標準規則、並做出全面市場承諾的情況下，若該協定的所有夥伴都有共識，新加坡原則上支持中國加入該協定。此外，黃循財也歡迎中國申請加入《數位經濟夥伴協議》（DEPA），這是新加坡、智利和紐西蘭之間的一項協議，旨在促進數位貿易並創建數位經濟框架。

中國外交部聲明亦稱，新加坡方面支持東南亞國家聯盟（ASEAN）與中國深化合作，共同維護地區和平穩定發展。

专家: 对立状态“给美中经济都带来损害”

（彭博社、《南華早報》、中國外交部、新加坡外交部）

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