新加坡公民在美承认为中国收集情报

（德国之声中文网）美国司法部周五（7月24日）宣布，将于10月对这位名叫杨忠伟（译音Jun Wei Yeo，英文名Dickson Yeo）的新加坡人做出判决。他将面临最高刑罚10年监禁。

杨忠伟当天在华盛顿联邦法院就其被控作为外国特工的非法行为进行辩述。他承认自己在2015至2019年期间为中国情报部门"物色并接触可获取宝贵非公开信息的美国人，包括有高级安全权限的军事和政府机构员工"。杨忠伟还指出，曾付费让其中一些人撰写报告。表面上，他称这些报告为亚洲客户而写，实际上却把它们转交给了中国政府。

杨忠伟何许人也？

在一份由杨忠伟签署的事实陈述书中，他承认完全清楚自己在为中国情报机关工作，曾与中国特工见面数十次，并在中国获得特别待遇。对杨忠伟的起诉书于五周前公布，当时并未明确指出他在为哪国非法提供情报。

杨忠伟于2019年11月飞抵美国时被捕。他在新加坡国立大学工作时被中国情报部门招募，曾从事"一带一路"的研究。

在其领英（LinkedIn）个人资料中，杨忠伟自称是政治风险分析员，专注研究中国和东盟国家，是"联系北美与北京、东京、东南亚的桥梁"。

"中国利用美国社会开放性的又一例子"

法庭文件显示，中国情报部门指示他设立一个咨询公司并提供就业机会。他收到了400多份简历，其中90%来自拥有安全许可的美国军方或政府人员。他将其认为中国方面会感兴趣的人的简历交给了中国特工。他说，他瞄准那些承认有经济有困难的人并招募到一些人与其共事，其中包括一名空军F-35B隐形战斗轰炸机项目的文职人员、一名有阿富汗经验的五角大楼军官以及一名国务院官员。杨忠伟向他们提供高达2000美元的报告稿费。

美国司法部负责国家安全事务的助理部长德梅斯（John Demers）在一份声明中表示，杨忠伟"利用职业社交网站和虚假的顾问公司，诱骗中国政府可能感兴趣的美国人，这是中国政府利用美国社会开放性的又一个例子"。

目前美国正在打击中国在美国的间谍行为。联邦调查局近来已启动多项有关疑似中国间谍的调查。几天前，美国下令关闭中国驻休斯敦总领馆，并称其为"从事间谍和盗窃美国技术和知识产权的中心"。本周五，被指躲藏在中国驻旧金山总领馆的中国研究员唐娟被捕。美国司法部称，唐娟和其他三名入境美国的中国科研人员隐瞒其解放军的身份，涉嫌签证欺诈。唐娟是四人中最后一名被捕者，目前被关押在北加州一所监狱，预计将在下周一出庭应讯。

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安静/王凡（法新社、路透社）