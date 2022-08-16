新加坡候任總理憂中美關係惡化 專家：小國受壓

（德國之聲中文網）新加坡候任總理黃循財週一（8月15日）接受彭博社專訪時表示，佩洛西訪台以及中國隨後包圍台灣舉行軍事演習之後，美中之間的關係正處於「非常令人擔憂的軌道上」。

黃循財進一步表示，「我們開始看到兩國正做出一系列決定，這些決定將把我們帶入越來越危險的領域，正如他們所說，沒有人故意要參戰，但我們會不知不覺（sleepwalking）地逐漸步入衝突」。他強調「這是最大的問題和危險」。

新加坡國立大學政治系副教授莊嘉穎表示，在國際局勢變化之下，「新加坡從過去的折衷，也就是不選邊站，到近期開始明確表態，如果局勢繼續升溫或持續緊張的話，會存在有一些擔憂。」

他提到，過去新加坡對於中美關係的論調是「希望雙方可以自我克制，然後尋找合作途徑」。不過近期因為局勢開始有所轉變。

此外，黃循財在訪談中，引用了2001年發生的中美南海撞機事件，當時一架美國偵察機與中國戰鬥機相撞緊急，中美雙方就事件責任僵持不下，經過政治角力，在美國表示遺憾後，中國才釋放機組人員告終。

他說：「我們擔心這類險些發生的事故和誤判，我們當然希望雙方的領導人能夠繼續相互接觸，特別是在最高級別。」同時期盼雙方「能夠作出明智和理性的決定，防止事情惡化或進一步惡化。」

彭博社報導，黃循財稱「國際社會正進入一個新世界秩序」，而其中包括貿易、經濟和金融皆被用作「地緣政治競爭的工具」。他表示「過去的舊邏輯是：通過更多貿易，我們可以壓制地緣政治競爭」，但是現在還有另一個邏輯正在發揮作用，即「地緣政治會破壞貿易」，而他擔心這會使新加坡進入一個更加分裂和危險的世界。

莊嘉穎認為，新加坡觀察到，中美兩個大國之間的關係惡化，「導致夾在中間的小國可以穿梭的空間會縮小。這個就變成說，如果繼續採取不選邊站的立場，可能面臨的風險會更大。」

至於被問到新加坡未來在外交策略可能會出現哪些具體改變，莊嘉穎則回應，此次也是新加坡政府首度公開表示擔憂，目前看來政府還在積極尋找可行方案，但目前「沒有看到任何替代方案，總體方向要往哪裡走現階段還不清楚。」

李顯龍：亞洲地緣政治風暴成形

新加坡總理李顯龍在8月8日發表國慶談話，分析新加坡所處的地緣政治環境，他說：「我們的前路並不容易。在我們周圍，一場風暴正在聚集。美中關係正在惡化，問題棘手，猜疑很深，雙方的接觸有限。這種情況不太可能很快改善。此外，誤判或事故很容易使事情變得更糟糕。」

李顯龍補充說：「俄羅斯對烏克蘭的入侵，對世界和新加坡也有深遠的影響。首先，它使俄羅斯這個核大國與許多國家，特別是美國和北約國家產生了激烈的對抗。」他指出，這類型的對抗敵意很深，無法輕易解決，另外入侵行動違反了《聯合國憲章》中關於主權和領土完整的基本原則。

在談話中，李顯龍亦提及歐洲的戰爭將影響亞太的區域安全，因為「它已經使中國與美國的關係以及與美國在亞洲的合作夥伴的關係進一步緊張」。他認為風暴和動盪還在前面，因此呼籲人民要保持團結。

此前，美國眾議院議長佩洛西率領的訪問團隊拜訪了新加坡總統哈莉瑪（Halimah Yacob）和總理李顯龍。據新加坡外交部介紹，李顯龍在會上強調了穩定的美中關係對地區和平與安全的重要性。

（彭博社、路透社等）

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