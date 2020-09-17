新冠阴影笼罩联合国诞生75周年庆典

本周一（9月21日），联合国成立75周年。今年的庆祝宗旨是："多边主义不是一种选项，而是一种必须。"然而，新冠危机正彰显出，国际合作时下何其脆弱。
（德国之声中文网）庆典年以本周二的联合国一般性辩论拉开帷幕。正常情况下，来自约200个国家的元首、政府首脑及代表将聚会纽约。而今年，纽约的联合国总部大厦前将不会出现延绵不绝的车队 。每个国家只能派一名代表出场，且须是已身在美国之人。所有其他人，包括160至170名计划发言的国家元首或政府首脑，都以视频相连接。
周二，俄罗斯总统普京、美国总统特朗普、中国主席习近平都将发表视频演说。周三，轮上委内瑞拉总统马杜罗。
联合国秘书长古特雷斯对无法让国家元首和政府首脑们齐聚一堂颇感遗憾。他强调，"外交需有人与人之间的交往，方能有效。"不过，他指出，一般性辩论期间，会有"很多虚拟会晤"，气候转变、生物多样性、利比亚和黎巴嫩的危机等等，都是议题。
一般性辩论开始时，大会将就这个世界组织诞生75周年发表一份共同声明。起草该文件过程中，曾有过长期谈判。 该文件表达了众多良好愿望，并明确反对单边主义。
由此，该声明与现实恰成鲜明对照：正是在新冠瘟疫大流行之际，许多国家自行其是、封锁边界、拒绝合作。巴黎政治研究所教授巴迪（Bertrand Badie）认为，在应对新冠危机中，错过了加强国际合作的一次机会。他指出，相反，相互指责以及美国退出世卫组织使国际合作受到严重损害，超级大国的态度导致联合国安理会失败，而在这样的全球范围危机中，安理会本应扮演领导角色。他表示，这是"对未来的一个极糟糕的信号"。
共同声明承认了在联合国75年的历史上的"令人失望的时刻"。声明列举不断增加的不公、贫困、饥馑、武装冲突、恐怖主义和气候变化，指出，"我们的世界还不是我们的奠基者们75年前所设想的那种世界"。
不过，声明也强调，自成立以来，联合国斡旋了数十次冲突、人道援助拯救了数十万人的生命、推进了去殖民化、支持了自由权、战胜了疾病、给千百万儿童带来了受教育机会。声明称，涉及新冠危机，出现了一个使重建变得更好、更绿色的历史性机会。
然而，恰恰是新冠危机使联合国体系的问题暴露无疑。该组织因权力之争而致瘫痪，这一权力之争的基础在该组织建立之时便已打下。中美这两个世界强人之间的争斗就阻挠了这个组织。
改革安理会需要5个常任理事国--美、中、俄、法、英--的同意。巴迪教授指出，这5国将采取对抗态度，因为，改革会调整国际社会的结构、它们将失去其特权。
国际危机小组成员、联合国问题专家高恩（Richard Gowan）表示，"若论及一种真正意义上的联合国改革，我持悲观态度。"他认为，目前，美中之间不存在改革所需的妥协意愿。
凝炼/李鱼（法新社）
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据联合国儿童基金会（UNICEF）和人权组织--救助儿童会（Save the Children）报告，世界上最贫困儿童正更贫困。这两个组织警告说，未来数月，局势还将恶化。