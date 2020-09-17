新冠阴影笼罩联合国诞生75周年庆典

（德国之声中文网）庆典年以本周二的联合国一般性辩论拉开帷幕。正常情况下，来自约200个国家的元首、政府首脑及代表将聚会纽约。而今年，纽约的联合国总部大厦前将不会出现延绵不绝的车队 。每个国家只能派一名代表出场，且须是已身在美国之人。所有其他人，包括160至170名计划发言的国家元首或政府首脑，都以视频相连接。

周二，俄罗斯总统普京、美国总统特朗普、中国主席习近平都将发表视频演说。周三，轮上委内瑞拉总统马杜罗。

联合国秘书长古特雷斯对无法让国家元首和政府首脑们齐聚一堂颇感遗憾。他强调，"外交需有人与人之间的交往，方能有效。"不过，他指出，一般性辩论期间，会有"很多虚拟会晤"，气候转变、生物多样性、利比亚和黎巴嫩的危机等等，都是议题。

一般性辩论开始时，大会将就这个世界组织诞生75周年发表一份共同声明。起草该文件过程中，曾有过长期谈判。 该文件表达了众多良好愿望，并明确反对单边主义。

由此，该声明与现实恰成鲜明对照：正是在新冠瘟疫大流行之际，许多国家自行其是、封锁边界、拒绝合作。巴黎政治研究所教授巴迪（Bertrand Badie）认为，在应对新冠危机中，错过了加强国际合作的一次机会。他指出，相反，相互指责以及美国退出世卫组织使国际合作受到严重损害，超级大国的态度导致联合国安理会失败，而在这样的全球范围危机中，安理会本应扮演领导角色。他表示，这是"对未来的一个极糟糕的信号"。

共同声明承认了在联合国75年的历史上的"令人失望的时刻"。声明列举不断增加的不公、贫困、饥馑、武装冲突、恐怖主义和气候变化，指出，"我们的世界还不是我们的奠基者们75年前所设想的那种世界"。

不过，声明也强调，自成立以来，联合国斡旋了数十次冲突、人道援助拯救了数十万人的生命、推进了去殖民化、支持了自由权、战胜了疾病、给千百万儿童带来了受教育机会。声明称，涉及新冠危机，出现了一个使重建变得更好、更绿色的历史性机会。

然而，恰恰是新冠危机使联合国体系的问题暴露无疑。该组织因权力之争而致瘫痪，这一权力之争的基础在该组织建立之时便已打下。中美这两个世界强人之间的争斗就阻挠了这个组织。

联合国总部的故事 全球政要聚集 纽约东河畔的联合国总部大楼被视为现代建筑的里程碑，于上世纪40年代由包括Le Corbusier和Oscar Niemeyer等著名建筑师设计。本周二召开的联合国第68届全体大会，再次让全世界的目光集中到这座大楼。

联合国总部的故事 产生决议的大厅 联合国所有成员国的代表团（人数最多为6人）都会在拱顶大厅内就座。图为2012年会议代表们就有关赋予巴勒斯坦联合国特别观察员身份的决议进行表决。

联合国总部的故事 空荡荡的坐席 本次联大会议期间，华丽的会议大厅将空无一人。在经过60多年的使用后，联合国大楼正在进行全面翻修。大会议厅也不例外。代表们不得不到近旁的一处没有窗户的临时会场开会，那里的空间比较局促。

联合国总部的故事 大胆的曲线 在门厅就可一览无余的曲线型多层回廊是这座建筑现代化的象征。产生于二战后的此类设计，意在展示一个新时代的开启。

联合国总部的故事 赫鲁晓夫的鞋子 联合国全体大会，一再成为上演不同国家之间矛盾的舞台。1960年的联大会议上，前苏联领导人赫鲁晓夫(左中排) 怒不可遏，竟脱下一只鞋拍打桌子。图中的赫鲁晓夫手里仍拿着脱下的鞋。

联合国总部的故事 象征意义 直至今日，一些代表在联大全体会议上发言时，还是喜欢运用象征性的物件。2010年9月，时任伊朗总统艾哈迈迪内贾德在开幕会议上发言时，手持一本古兰经。

联合国总部的故事 退席抗议 在联大全体会议上，中东冲突始终占有一席之地，并一再引发风波。2012年9月，当以色列总统内塔尼亚胡发言时，伊朗代表团集体离席。今年，人们希望伊朗新任总统鲁哈尼会表现出和解的姿态。

联合国总部的故事 戏剧性的姿态 利比亚前领导人卡扎菲生前多次在联合国全体大会上“胡来”。2009年他当着全体代表的面撕毁《联合国宪章》。会议规定的发言时间为15分钟，但卡扎菲这次讲了整整90分钟。

联合国总部的故事 “打结”的艺术 瑞典艺术家Carl Fredrik Reuterswärd的这件作品名为“非暴力”（Non Violence），于1988年设置在联合国建筑园区内，造型是一把枪管被打结的巨型手枪。2005年Reuterswärd将同一件作品赠送给当时的德国总理施罗德，为的是感谢他对伊拉克战争说“不”。这件复制品如今树立在柏林总理府的花园内。

联合国总部的故事 和平之声 联合国前秘书长安南敲响和平之钟。这是日本1954年赠送给联合国的礼物，位于纽约联合国总部院内。

联合国总部的故事 济济一堂 联合国大楼早已成为纽约曼哈顿天际线的重要组成部分。130多位国家和政府首脑以及众多外交部长将参加本次联大会议。德国政府将由外长韦斯特韦勒代表，鉴于政府换届，这将是他最后一次作为外长参加联大。 作者: Heimo Fischer



改革安理会需要5个常任理事国--美、中、俄、法、英--的同意。巴迪教授指出，这5国将采取对抗态度，因为，改革会调整国际社会的结构、它们将失去其特权。

国际危机小组成员、联合国问题专家高恩（Richard Gowan）表示，"若论及一种真正意义上的联合国改革，我持悲观态度。"他认为，目前，美中之间不存在改革所需的妥协意愿。

凝炼/李鱼（法新社）

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