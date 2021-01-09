新冠长期后遗症 病愈却未康复

（德国之声中文网）对于新冠疫情，大多数德国人关心的是他们何时可以摘下口罩，何时可以外出度假。解除疫情限制措施呼声越来越高。施密茨 （Edith Schmitz）的心情却不一样。她从一个塑料袋里掏出一把黑色的长发——这是她在今年年初感染新冠病毒之前的生活记忆。那时，施密茨为她的满头长发感到骄傲。

“长期新冠”（long COVID）尚无确切定义，但58岁的施密茨肯定是其受害者之一。今年2月，她因高烧、嘴唇发黑、指甲发青而被送入波恩的一家医院，住院三个星期，然后进入康复阶段。

新冠病毒夺走了施密茨对生活的热爱

感染新冠病毒12周以后，施密茨仍然存在以下症状：脱发、出汗、失眠、头痛、肌肉痉挛、昏昏欲睡以及通常被称为 "脑雾 "的注意力和记忆力问题。

"每天我都努力过得完整。"施密茨接受采访时说，当天她在凌晨4点就醒来。"我必须要做的每件事情，都需要付出很多努力。无论如何，我竭力度过难关。"

简单的工作也要付出巨大努力

病毒夺走了施密茨对生活的热爱，使她变成了另一个人。她减少了社交，不怎么和邻居、朋友和家人交谈。她说，交往中，他们的回应往往是："你看上去不错啊，振作起来！"她的自信心受到了打击。

她的雇主是一家教育机构，对她充满同情，让她可以在家工作，每周只去办公室一次。工作让她有成就感，但是她为此付出了很多努力。

“有时候，我会突然忘记认识了五年的同事的名字，而且是在刚刚和他们一起工作了整个上午之后。”她说，“接着，我忘记了如何写发票，尽管我已经做了多年的记账工作。”

投降不是一种选择

施密茨与同样饱受新冠肺炎长期后遗症折磨的患者乔杜里（Pia Chowdhury）惺惺相惜。自去年10月以来，乔杜里就一直与新冠疾病进行斗争。一些为她治疗的医生并没有认真对待她的症状。

经过几周的孤立无援和突发呼吸困难带来的恐慌，这位41岁的妇女可以数出自己遭遇的20种症状。这些症状就像巨浪一样冲击她，然后又迅速退去。她说，她无法摆脱这种无助感，她只能靠自己坚持下去。

去年 11月，乔杜里加入了英国的一个互助团体，可以和病友们交流经验。英国比德国更早直面这个问题，她听了英国关于长期新冠问题的政治辩论。她发现互助小组对她很有帮助，因此于今年4月在波恩成立了自己的小组。这个德国的互助小组被命名为“病愈却未康复”。

"倾听病友的吐糟，对自己也有好处。"她说，包括施密茨在内的18名“长期新冠”患者加入了小组。"我不只是想自己战胜疾病，还想帮助其他与病魔斗争的人。"

在WhatsApp群里，乔杜里和病友分享有关“长期新冠”的最新消息。她每两周举行一次视频聊天，试图回答相关问题。目前，她正在计划建立第二个小组。

"德国在这个问题上有点打瞌睡了"

乔杜里用一个比喻来描述她的病情："我总是说我的电池有问题，只能充到20%。"

她正在参与科隆的一项“长期新冠”研究，说自己正在逐步好转，但进展缓慢。她希望见到德国卫生官员，例如卫生部长斯潘（Jens Spahn），说服他们给与这种疾病更多的关注和资源。

德国“长期新冠”疾病专家弗罗姆霍尔德（Jördis Frommhold）说，研究表明，10%-20%的新冠患者在感染12周后仍有症状。这就意味着在德国大约360万个确诊病例中，至少有36万人经历长期病痛。

弗罗姆霍尔德说，"如果这些人没有得到康复治疗，其经济影响也是巨大的。我们现在还不能说有多少人将无法工作。"

她的诊所位于德国北部波罗的海沿岸地区，拥有140张床位，通常治疗呼吸道疾病、过敏和心身失调症，目前已经扩展到“长期新冠”的治疗。

"我仍然在治疗第一波感染的人。现在报名的患者，可望在明年1月等到一个名额。"她说。她批评德国缺乏针对这种新型疾病的康复设施。她对患者被卫生系统忽视表示担忧。"德国在这个问题上有点打瞌睡了。"

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