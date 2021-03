新冠重击加勒比旅游经济 中印疫苗闻声而至

(德国之声中文网)2019年有创纪录的3150万游客前往加勒比海地区旅游,但2020年新冠大流行,到访人数骤降60%至80%。对于一个严重依赖旅游收入的国家或地区来说,这无疑是个灾难性的挑战。



拥有24个官方成员的“加勒比旅游组织(Caribbean Tourism Organization)口号为“一片海,一个声音,一个加勒比”(One sea, One Voice, One Caribbean)。如今官网出现的是各成员国因应新冠的“入境规范协议”,同一个声音是”给我们疫苗”。



该组织负责人巴哈马前旅游部长文森特·范德普尔·华莱士(Vincent Vanderpool-Wallace)表示,区域内许多国家将新冠大流行造成的伤害和飓风灾害相比,宁可选择飓风。



非官方”世界旅游理事会”(World Travel and Tourism Council)数据,2019年旅游业占加勒比海地区国家国民生产总值GDP比重和排名前5位分别为:巴哈马43.3%、伯利兹37.2%、亚买加31.1%、巴巴多斯30.9%和多米尼加共和国的16.3%,可见旅游业在经济上的深远影响。



各国防疫差异



加勒比海地区自2020年11月起新冠感染的水平有所上升,另外还面临来自英国、巴西和南非传染性更高变种的威胁。该地区的35个国家和地区已有52.2万确诊病例和7500多人死亡。



各国采取了各种防范病毒措施,所有国家都要求访客至少在抵达时显示两天至五天前核酸检测证明。



开曼群岛、巴巴多斯和波多黎各规定游客如果未持核酸检测证明,必须在酒店隔离一周。



阿鲁巴,安圭拉,库拉索和蒙特塞拉特等国提供利用互联网工作者可在海景旅馆内工作的半年签证。



古巴是唯一使用自制疫苗的国家,却也在感染激增下暂停游客入境,已入境游客需待在指定旅馆里隔离。



COVAX伸出援手



加勒比地区有13个国家签署了世界卫生组织(WHO)倡议全球公平获取冠状病毒疫苗的(COVAX)国际协作框架,确保中低收入国家可以获取新冠疫苗。

智力为老人施打中国产疫苗





多米尼加共和国,在2月23日收到768000剂中国科兴(Sinovac)新冠疫苗,开创中国疫苗外交在加勒比地区的首例。由印度政府“疫苗友谊”(Vaccine Friendship)计划下援赠3万剂印度制阿斯利康疫苗,也已运抵。



该国副总统拉奎尔·佩尼亚(Raquel Peña)说,“这是一场生命与健康之战,这是一场以疫苗赢取胜利的战争”。



多米尼加向全球主要供应商恰购了2000万剂新冠疫苗。其中阿斯利康承诺1000万剂、辉瑞790万剂、COVAX 200万剂。加上印度与中国制造的疫苗,及时填补了主要生产商延宕交货数月的空窗期,这对提前启动经济大有帮助。



亚买加3月8日将接受COVAX平台50000剂印度制造的英国阿斯利康(AstraZeneca)疫苗,次周另一批14400只疫苗将运抵。4月份”非洲联盟”(African Union)的“非洲医疗供应平台”(African Medical Supply Platform)也将提供180万剂疫苗。



野心勃勃的印度友谊疫苗



2月份起,印度疫苗运抵多米尼加共和国和安提瓜和巴布达后,另70000剂相继运抵多米尼克、格林纳达和圣基茨尼维斯三岛国。



巴巴多斯从印度接受了10万剂后,向特立尼达和多巴哥转赠2000剂,圣卢西亚1000剂、圭亚那2000剂。



”加勒比共同体”尚未收到印度捐赠疫苗的成员包括巴哈马、海地、蒙特塞拉特和苏里南。



3月2日运抵圭亚那的2万剂中国国药疫苗,则是2月初为排除台湾在该国设立代表处时做出的交外承诺。



专家们估计,加勒比地区大规模接种疫苗,与群体免疫最终目标相距甚远,但预估2022年甚至2023年可能会回复新冠大流行前的旅游水平。