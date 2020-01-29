新冠这只黑天鹅将带来何等经济后果？

（德国之声中文网）2月2日，中国央行宣布从2月3日起投放1.2万亿元资金，力图以此维护疫情期间充足的资金流动。

不过，2月3日节后开盘首日，股市仍遭受重挫。上证低开8.73%，深成指低开9.13%。据彭博社报道，有超过2600支股票跌停。（涨跌10%是中国股市一日所允许的最高限度）。在岸、离岸人民币兑美元双双跌破7的关口。

目前，疫情以及各地春节假期的延长让中国整个经济的很大部分运转出现了停顿。除了餐饮、运输、旅游等首当其冲外，制造业形势也非常堪忧。工业、重工业大省湖北省基本上停止生产运作，武钢、东风汽车等大型国企统统停工。占中国全国GDP约三分之二的省份，已将春节假期至少延长到2月的第二周，各行各业工厂也继续停工。此外，根据中国官方2018年的数据，中国有2.88亿农民工，占全国7.75亿劳动力总数的超过三分之一。即便各地假期结束，疫情也将阻碍农民工返回工作岗位。而这将导致中国部分地区劳动力紧张，各地企业不得不做好劳动力短缺的准备。与此同时，中国的贸易、进出口及相关企业也将受到连带影响。

"没有谁能够免疫"

2月3日公布的1月财新中国制造业采购经理人指数（PMI）为51.1，下滑0.4个百分点，为五个月最低，显示中国经济发展势头在疫情之前已出现放缓。而疫情的爆发将给中国经济造成难以估量的损失。

香港财经分析评论家藺常念（Francis Lun）表示，最坏的情况是此次疫情继续肆虐，就像数年前西非的埃博拉危机一样，这意味着中国需要两三年的时间才能恢复。他还指出，中国如此庞大，如果中国倒下，将拖累所有较小的经济体，比如香港、台湾、韩国、甚至日本。"没有谁能够免疫"。

牵动全球

2003年萨斯疫情爆发时，中国经济占全球GDP的约10%，如今占全球GDP的比重已超过16%。不仅如此，全球一半的工业产品都在中国制造，中国进口的原材料占全球总量的一半。

自新冠疫情爆发后，全球原材料价格已出现大跌。据报道，中国官方已宣布可以提供"不可抗力"证明，为业务受到冲击的企业提供支持。这就意味着订购原材料的商家可以用不可抗力规避合约责任，单方面毁约。此外，中国也是很多工业产品的供货商。如果中方无法供货，那么其它国家的下游工厂也面临停工的危险。

将中国作为重要市场的大型跨国企业也遭受重挫。目前，除了许多在华外企已宣布停产外，苹果也暂时关闭在中国所有专卖店，亚马逊关闭在华各办事处、沃尔玛、麦当劳、星巴克等都关闭部分分店.....数据显示，中国市场的销售占苹果2成，而星巴克在中国有4000间分店，占总销售的2成以上，德国大众汽车的一半盈利来自中国市场......

随着全球各大航空公司先后宣布停飞中国--美国几家航空公司甚至停飞至3月底或4月底，以及超过60个国家禁止或限制中国人入境，欧美旅游业以及奢侈品行业也感到寒冬逼近。

中国乃至全球的经济都受疫情的牵动。而在疫情拐点到来前，谁都无法估量新冠这只黑天鹅带来的损失会有多大。