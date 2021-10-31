新冠起源：美媒称中国将检测上万武汉血液样本

（德国之声中文网）美媒CNN周二(10月12日)引述据一位中国官员称，中国正准备对武汉市的数万份血库样本进行检测，以作为调查新冠起源的一部分。日前，世界卫生组织表示。正成立一个新的专家小组以重启新冠疫情溯源调查，但尚未确定新专家组能否前往中国进行调查。

报导称，中国所储存的多达20万份样本，包括2019年底就采集的样本，今年2月世卫调查小组曾确定这些血库样本为可能的关键信息来源，可以帮助确定该病毒首次传染给人类的时间和地点，目前这些样本保存在武汉血液中心，

CNN引述中国官员称，这些血库样本已被保留了两年，以备在任何与献血有关的诉讼中作为证据使用。

《纽约时报》8月曾引述荷兰病毒学家马利恩·库普曼斯(Marion Koopmans)称，为了确定该病毒的首批病例，科学家需要在2019年底的血液样本被扔掉之前对其进行检查。她说，专家小组在武汉时获得保证，表示那里的血库会两年期限到达後會保留样本，但仍未取得这些样本的访问权。

多数专家认为，病毒首次感染人类的时间可能落在2019年10月和11月，距今已将近两年。一名中国国家健康委员会的官员告诉CNN，目前正在准备测试工作，并确认一旦血库样本达到两年的保留期限，就会进行测试。

美国外交关系委员会全球卫生问题高级研究员黄延中（Yanzhong Huang）说「这能帮助我们了解疫情爆发事件的时间。」

中國調查公信力

哥伦比亚大学流行病学副教授莫琳·米勒（Maureen Miller）對CNN表示，这些样本「绝对会包含重要线索」。她敦促中国允许外国专家观看整个过程。她说：「除非至少有合格的观察员，否则没有人会相信中国报告的任何结果」。

中国虽表示始终支持并将继续参加科学溯源，但强调「应该在全球多国多地开展溯源工作，才能真正找到真相和答案」。美国8月公布的调查指出，新冠病毒源自自然界和实验室泄漏的两种可能性都不能排除。并批评北京阻碍调查，抵制分享讯息。

世卫新冠溯源联合研究专家组中方组长梁万年曾在7月的新闻发布会上表示，中国将对样本进行检测，并补充说，一旦中国专家「得到结果，他们将把结果交给中国和外国专家团队」。

梁万年说，中国专家已经「对检测方法和行动计划进行了多次评估和评价，将在两年期限到期后实施」。

专家说，如果储存方式正确，这些样本可能为人类对该疾病产生的首批抗体提供关键资讯。

梁万年在7月的记者会上表示，中国最早报告的病例是2019年12月8日，但是最早报告的病例，最多是一个指示病例，并不意味着是第一个病例，可能在这之前就可能有病例。

找出首例感染者

范德比尔特大学医学部传染病科医师威廉-沙夫纳（William Schaffner）说，这些样本提供了一个「极好的机会，让人们能回过头来看看，到底这种病毒是从哪个月开始感染中国人」。

米勒则补充说，这些样本甚至可能看出谁是第一次被感染，在哪里，以及他们的年龄和职业。

沙夫纳并建议，这些样本应被送至日内瓦，或另一个较没争议的地点，以允许世卫组织专家参与测试。

他说，这些样本可能存在的两个问题是：「血液样本的完整性，也就是确保它们不是最近产生的」，以及献血者在整个人口中的代表性如何。

米勒则说，许多样本很可能取自於健康的人，「因此它们将代表无症状的病例。正如我们在大流行的过程中所了解到的那样，无症状的病例为大流行推波助澜。」

黄延中说，目前还不清楚 「外部世界会在多大程度上相信这些发现是可信或令人信服的」，而这次测试血液样本也代表中国有机会 「告诉世界，他们是认真地将起源调查非政治化」。

CNN指出，美国总统曾指出，关於新冠疫情溯源的关键信息是在中国，但从一开始，中国的政府官员就阻止国际调查人员和全球公卫界的人士获得这些信息。白宫曾表示，9月与拜登与中国领导人习近平二度通话时，有讨论到疫情起源调查的议题。

(CNN、纽约时报等)

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