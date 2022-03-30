 新冠讓上海付出的代價 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 21.04.2022

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新闻广角

新冠讓上海付出的代價

對上海及其2600萬人口來說，長期封鎖沒有顯示出太大的緩和跡象，在這個商業中心，憤怒和挫折感正在增加。但當局表示，上海需要堅定不移地堅持中國的零容忍方針 ，而且毫不猶豫。 Fabian Kretschmer觀察到了上海市民為此付出的代價。

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烏克蘭戰爭繼續膠著之際，德國之聲DW的記者與烏克蘭領土防衛部隊第114旅的成員同行。 來到了德米特里夫卡——一個曾經在俄羅斯進攻基輔的路上，做出頑強抵抗的地方。

“如果有先進武器，會徹底摧毀他們” 20.04.2022

特斯拉在德国的工厂已经正式投产，以后全世界的特斯拉客户除了美国和上海，又多了一个选择。我们“飞”进去，一探究竟。

飞越德国特斯拉 19.04.2022

在许多污名和传闻中，HIV阳性者在印度受到了极大的歧视。感染爱滋病的儿童被自己的家人遗弃。所罗门-拉吉通过收养HIV阳性儿童，给他们提供住所、食物和教育以及莫大的爱，自己也找到了人生的坚实目标。

印度：44个爱滋儿童的父亲 19.04.2022

Title: Street musicians bring comfort to Lviv residents Teaser: Despite Russia's invasion of their country, street musicians in the western Ukrainian city of Lviv are still singing. Residents say their music and songs bring comfort and keep the memory of better times alive. @DW Short title: Street musicians comfort Lviv residents Short teaser: People in Lviv find solace in the street music resuming when the sirens go silent. @DW DigiVN: - Keywords: Ukraine, war, street music, Lviv, comfort Credit: Amien Essif

利维夫街头：硝烟中的音乐 10.04.2022

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A Chinese worker looks on as a cargo ship is loaded at a port in Qingdao, eastern China's Shandong province on July 13, 2017. China's exports rose a forecast-beating 11.3 percent on-year in June, data showed July 13, fuelling hopes of stability in the world's second-largest economy. / AFP PHOTO / STR / China OUT (Photo credit should read STR/AFP via Getty Images)

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General view of a street in the financial district of Shanghai on March 16, 2022. (Photo by Hector RETAMAL / AFP) (Photo by HECTOR RETAMAL/AFP via Getty Images)

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上海封城后，在那里的德国人亲身感受到不自由的滋味。一名机械公司经理说，“我们都想走”，“认识人当中，没有人愿意再回来”。

In this image taken from video provided by Beibei, who asked to be identified only by her given name, residents take a rest at the National Exhibition and Convention Center which converted to a quarantine facility set up for people who tested positive but have few or no symptoms on April 15, 2022, in Shanghai. (Beibei via AP)

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上海本輪疫情至今已累計10宗死亡病例，封城還在繼續，民眾彷彿置身壓力鍋。染疫、隔離、足不出戶的焦慮，正令上海出現鄰里對立及排擠的局面——尤其是針對確診者或疑似陽性者。