新冠讓上海付出的代價

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對上海及其2600萬人口來說，長期封鎖沒有顯示出太大的緩和跡象，在這個商業中心，憤怒和挫折感正在增加。但當局表示，上海需要堅定不移地堅持中國的零容忍方針 ，而且毫不猶豫。 Fabian Kretschmer觀察到了上海市民為此付出的代價。
上海週一通報封城以來第一批新冠死亡病例。與此同時傳出官方已下達「軍令狀」，要在週三之前實現「社會面清零」，上海有望迎來解封。德國之聲訪問專家學者，請他們剖析上海封控鬆綁的可能性，以及「上海模式」幻滅帶來哪些影響？
國際貨幣基金組織（IMF）週二（4月19日）發布最新報告，再度下調中國全年經濟增長至4.4%，遠低於年初中國設下的目標。與此同時，該組織警告全球通貨膨脹情況恐比預期更糟。
上海封城后，在那里的德国人亲身感受到不自由的滋味。一名机械公司经理说，“我们都想走”，“认识人当中，没有人愿意再回来”。
上海本輪疫情至今已累計10宗死亡病例，封城還在繼續，民眾彷彿置身壓力鍋。染疫、隔離、足不出戶的焦慮，正令上海出現鄰里對立及排擠的局面——尤其是針對確診者或疑似陽性者。
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