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新冠讓上海付出的代價

對上海及其2600萬人口來說，長期封鎖沒有顯示出太大的緩和跡象，在這個商業中心，憤怒和挫折感正在增加。但當局表示，上海需要堅定不移地堅持中國的零容忍方針 ，而且毫不猶豫。 Fabian Kretschmer觀察到了上海市民為此付出的代價。